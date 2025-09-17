Киану Ривз тайно женился на художнице Александре Грант во время летнего путешествия по Европе

61-летняя звезда «Матрицы» Киану Ривз и 52-летняя художница Александра Грант тайно поженились во время летнего путешествия по Европе. Инсайдеры отмечают, что Грант стала для Ривза опорой и помогла ему исцелиться после многих личных трагедий, пишет УНН со ссылкой на Radar Online.

Киану Ривз тайно женился на Александре Грант - сообщают источники RadarOnline.

В то же время друзья пары добавляют, что «художница стала его опорой и помогла ему исцелиться от трагедий, которые он пережил в жизни».

Свадьба состоялась в Европе в начале этого лета, очень камерная и очень приватная. Они говорили об этом годами, но в конце концов захотели чего-то только для них. Киану и Александра ценят свою конфиденциальность, поэтому сохранение тихой тайны идеально им подходит – утверждает один инсайдер.

«Эта позиция отражает известную сдержанную и непринужденную личность Киану», - добавил источник.

Дополнение

Пара впервые встретилась на вечеринке в 2009 году и вместе работала над книгой «Ода счастью». Они долго встречались тайно, пока в 2019 году публично не подтвердили свой роман. Пара, которая разделяет свое время между съемочными площадками и художественными выставками, поддерживает работу друг друга. Ривз спрашивает мнение Грант относительно сценариев и часто путешествует с ней на выставки, утверждают источники.

Он полностью доверяет ее суждениям. Каждый раз, когда Киану взвешивает какой-то проект, Александра – первый человек, к которому он обращается. А когда она показывает свою работу, он рядом с ней, поддерживая ее. Поддержка действует в обе стороны – сказал один инсайдер.

Инсайдеры, близкие к паре, говорят, что Грант обеспечила Ривзу стабильность, необходимую после лет горя. В 1999 году его давняя партнерша Дженнифер Сайм родила их мертворожденную дочь Аву. Вскоре пара рассталась, а через два года Сайм погибла в автомобильной аварии в возрасте 28 лет.

Я не думаю, что когда-нибудь переживаешь это. Горе и потеря – это вещи, которые никогда не исчезают. Они остаются с тобой - сказал Ривз в одном из интервью.

«Александра - огромный источник поддержки для него. После всего, что Киану пережил, она успокаивает его. Все друзья замечают, насколько легче он кажется с ней - он больше смеется, он более расслаблен. Она действительно его опора», - сказал инсайдер.

