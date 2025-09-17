Киану Ривз тайно женился на художнице Александре Грант во время летнего путешествия по Европе

$41.180.06
48.660.16
ukenru
17:46 • 5134 просмотра
Прослушка в кабинете мэра Львова Садового: СБУ начало уголовное производство
16:51 • 11242 просмотра
Монеты номиналом 10 копеек начнут изымать из обращения уже с октября - НБУ
Эксклюзив
15:01 • 12671 просмотра
Правоохранители должны выяснить, была ли преступной передача главой Госавиаслужбы Бильчуком сопровождения документации по вертолетам компании со связями в РФ - юрист
17 сентября, 12:33 • 19396 просмотра
США объявили о вкладе 75 млн долларов в Инвестиционный фонд восстановления Украины
17 сентября, 09:20 • 33384 просмотра
Рада приняла закон о военном омбудсмене: что предусматривается
Эксклюзив
17 сентября, 05:30 • 38749 просмотра
День усыновления: почему тысячи украинских подростков до сих пор ждут семью
17 сентября, 02:27 • 38400 просмотра
Силы обороны Украины уничтожают врага: Сырский назвал потери России за 2025 годVideo
16 сентября, 16:50 • 103825 просмотра
Визит Трампа в Британию: программа мероприятий и чего ожидать
Эксклюзив
16 сентября, 15:22 • 121024 просмотра
Эпидемический сезон в Украине: время, когда мы вспоминаем, что аптека рядом – это удобно
Эксклюзив
16 сентября, 14:08 • 53877 просмотра
КМУ продлил сроки служебного расследования в отношении временно отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука еще на месяц – источник
Популярные новости
В "Резерв+" появится новый статус: что он означает и кого касаетсяPhoto17 сентября, 09:20 • 6480 просмотра
25 миллионов пересечений и сотни нарушителей: представитель ГПСУ рассказал, что происходит на границе с ЕС и Молдовой17 сентября, 10:38 • 8976 просмотра
Отец убитой в США Ирины Заруцкой выехал за границу, информация о том, что его не выпускали, является ложной - Демченко17 сентября, 10:56 • 17776 просмотра
Король Чарльз может повлиять на позицию Трампа по Украине - Politico17 сентября, 11:08 • 22718 просмотра
Кубок Украины по футболу: расписание матчей 1/16 финала17 сентября, 12:21 • 20452 просмотра
публикации
Кубок Украины по футболу: расписание матчей 1/16 финала17 сентября, 12:21 • 20511 просмотра
Готовим запеканку: топ невероятно вкусных рецептовPhoto17 сентября, 08:16 • 54047 просмотра
Визит Трампа в Британию: программа мероприятий и чего ожидать16 сентября, 16:50 • 103827 просмотра
Эпидемический сезон в Украине: время, когда мы вспоминаем, что аптека рядом – это удобно
Эксклюзив
16 сентября, 15:22 • 121026 просмотра
Враг бьет по логистическим складам. Что известно об ударе шахеда в Киевской области16 сентября, 12:55 • 68461 просмотра
УНН Lite
Киану Ривз тайно женился на художнице Александре Грант во время летнего путешествия по Европе18:36 • 1976 просмотра
Известный продюсер Бейонсе и Дрейка внезапно скончался в нью-йоркской квартире17:52 • 3794 просмотра
Aston Martin и Egg создают роскошную детскую коляску за $3000Photo17:24 • 3558 просмотра
Coachella 2026 объявила хедлайнеров: Бибер, Карпентер, Karol G и Anyma16 сентября, 14:15 • 40390 просмотра
На концерт Пивоварова в Нью-Йорке ворвалась полиция и остановила выступлениеVideo16 сентября, 12:26 • 45569 просмотра
Киану Ривз тайно женился на художнице Александре Грант во время летнего путешествия по Европе

Киев • УНН

 • 1972 просмотра

61-летний Киану Ривз и 52-летняя Александра Грант тайно заключили брак в Европе. Художница стала опорой для актера после многих личных трагедий.

Киану Ривз тайно женился на художнице Александре Грант во время летнего путешествия по Европе

61-летняя звезда «Матрицы» Киану Ривз и 52-летняя художница Александра Грант тайно поженились во время летнего путешествия по Европе. Инсайдеры отмечают, что Грант стала для Ривза опорой и помогла ему исцелиться после многих личных трагедий, пишет УНН со ссылкой на Radar Online.

Киану Ривз тайно женился на Александре Грант 

- сообщают источники RadarOnline.

В то же время друзья пары добавляют, что «художница стала его опорой и помогла ему исцелиться от трагедий, которые он пережил в жизни».

Свадьба состоялась в Европе в начале этого лета, очень камерная и очень приватная. Они говорили об этом годами, но в конце концов захотели чего-то только для них. Киану и Александра ценят свою конфиденциальность, поэтому сохранение тихой тайны идеально им подходит 

– утверждает один инсайдер.

 «Эта позиция отражает известную сдержанную и непринужденную личность Киану», - добавил источник.

Дополнение

Пара впервые встретилась на вечеринке в 2009 году и вместе работала над книгой «Ода счастью». Они долго встречались тайно, пока в 2019 году публично не подтвердили свой роман. Пара, которая разделяет свое время между съемочными площадками и художественными выставками, поддерживает работу друг друга. Ривз спрашивает мнение Грант относительно сценариев и часто путешествует с ней на выставки, утверждают источники.

Он полностью доверяет ее суждениям. Каждый раз, когда Киану взвешивает какой-то проект, Александра – первый человек, к которому он обращается. А когда она показывает свою работу, он рядом с ней, поддерживая ее. Поддержка действует в обе стороны 

– сказал один инсайдер.

Инсайдеры, близкие к паре, говорят, что Грант обеспечила Ривзу стабильность, необходимую после лет горя. В 1999 году его давняя партнерша Дженнифер Сайм родила их мертворожденную дочь Аву. Вскоре пара рассталась, а через два года Сайм погибла в автомобильной аварии в возрасте 28 лет.

Я не думаю, что когда-нибудь переживаешь это. Горе и потеря – это вещи, которые никогда не исчезают. Они остаются с тобой 

- сказал Ривз в одном из интервью.

«Александра - огромный источник поддержки для него. После всего, что Киану пережил, она успокаивает его. Все друзья замечают, насколько легче он кажется с ней - он больше смеется, он более расслаблен. Она действительно его опора», - сказал инсайдер.

Блогер-миллионник и дочь владельцев технологического гиганта Бекки Блум вышла замуж03.09.25, 22:15 • 52345 просмотров

Алена Уткина

Новости МираУНН Lite
Европа