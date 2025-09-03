Блогер-миллионник и дочь владельцев технологического гиганта Бекки Блум вышла замуж

$41.360.01
48.180.29
ukenru
17:28 • 10144 просмотра
Европейцы готовы предоставить Украине гарантии безопасности в тот день, когда будет подписан мир - Макрон
14:02 • 16324 просмотра
Сегодня или на днях: Зеленский анонсировал разговор с Трампом
13:52 • 16456 просмотра
Мы должны обеспечить защиту неба, путин надеется, что зима будет убивать украинцев – Зеленский
Эксклюзив
3 сентября, 12:08 • 17284 просмотра
У Зеленского объяснили, что нужно, чтобы «додавить» теневой флот РФVideo
Эксклюзив
3 сентября, 11:49 • 34347 просмотра
Миссия МВФ в Киеве: экономист объяснил, чего ожидать Украине
Эксклюзив
3 сентября, 10:05 • 21266 просмотра
На Киевщине во время ссоры брат убил несовершеннолетнюю сестру
3 сентября, 09:24 • 23075 просмотра
Рада сделала шаг к легализации криптовалюты
Эксклюзив
3 сентября, 07:25 • 22051 просмотра
Акционеры банков в Украине лишены правовых инструментов защиты бизнеса - политолог
3 сентября, 06:20 • 23951 просмотра
Воздушная атака РФ 3 сентября: ПВО сбила 451 цель из 526Photo
Эксклюзив
3 сентября, 06:16 • 43502 просмотра
Политолог о новом политическом сезоне: какие ожидания от правительства и Рады
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+19°
0м/с
54%
751мм
Популярные новости
ЕС обсуждает новые санкции против рф и использование замороженных активов для Украины - Radio Prague International31 августа, 02:29 • 253490 просмотра
Эрдоган прибыл в Китай на саммит ШОС для переговоров с лидерами: ожидается встреча с путиным30 августа, 23:45 • 253416 просмотра
Нардеп Безугла предупредила о возможных блэкаутах и тяжелой зиме31 августа, 18:14 • 244717 просмотра
Металлургия рф переживает глубочайший кризис с начала вторжения в Украину: производство обвалилось до худших показателей - ЦПД31 августа, 19:40 • 241546 просмотра
«Понимания, достигнутые на Аляске, открывают дорогу к миру»: путин на саммите ШОС сделал ряд заявлений по Украине1 сентября, 04:35 • 235837 просмотра
публикации
Несокрушимая авиация: самолет украинской компании "XENA" тушит пожары в Черногории и поддерживает имидж государства на международной аренеPhoto14:49 • 11439 просмотра
Миссия МВФ в Киеве: экономист объяснил, чего ожидать Украине
Эксклюзив
3 сентября, 11:49 • 34347 просмотра
В США признали непригодной к сотрудничеству компанию, которой Госавиаслужба Украины доверила сопровождение ремонтной документации по вертолетам Ми-8Photo3 сентября, 06:57 • 29335 просмотра
Политолог о новом политическом сезоне: какие ожидания от правительства и Рады
Эксклюзив
3 сентября, 06:16 • 43502 просмотра
Отпечатки пальцев и борьба с нелегальной миграцией: все, что нужно знать о новых правилах въезда в ЕвросоюзPhoto3 сентября, 06:00 • 40468 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Метте Фредериксен
Си Цзиньпин
Ким Чен Ын
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Китай
Польша
Реклама
УНН Lite
Блогер-миллионник и дочь владельцев технологического гиганта Бекки Блум вышла замужPhoto19:15 • 38 просмотра
Radiohead возвращаются после семилетнего перерыва: объявлено европейское турне17:44 • 3942 просмотра
Звездные премьеры и уже известные имена: какие фильмы вошли в программу Лондонского кинофестиваля 202513:20 • 10109 просмотра
Месси появился на сборах сборной Аргентины с эксклюзивной сумкой Hermès за $65 тысячPhoto2 сентября, 14:15 • 27479 просмотра
«Увидимся в суде»: Эктор Хименес-Браво обещает подать в суд на лиц, сливших в сеть его интимные видео и подделавших перепискуPhotoVideo2 сентября, 11:20 • 40628 просмотра
Актуальное
Фейковые новости
MIM-104 Patriot
СВИФТ
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Старлинк

Блогер-миллионник и дочь владельцев технологического гиганта Бекки Блум вышла замуж

Киев • УНН

 • 34 просмотра

Известная блогерша из TikTok и Instagram, имеющая более 5 миллионов подписчиков, вышла замуж за Дэвида Паунолла. Пара поженилась 28 августа на озере Комо, сделав планирование свадьбы частью контента.

Блогер-миллионник и дочь владельцев технологического гиганта Бекки Блум вышла замуж

27-летняя блогерша с более чем 5 миллионами подписчиков в TikTok и Instagram объявила о браке со своим возлюбленным Дэвидом Пауноллом. Влюбленные познакомились в конце 2019 года и теперь решили официально соединить свои жизни, пишет УНН.

Пара решила пожениться 28 августа на озере Комо, сделав само планирование свадьбы частью контента: от дегустаций тортов до выбора обручальных колец и платьев. Сегодня Бекки поделилась порцией свадебных фотографий.

"Мы поженились" и "Спасибо, Lancôme, за самый красивый свадебный макияж!", - написала она под опубликованными фото.

27-летняя инфлюенсерша с более чем пятью миллионами подписчиков в TikTok и Instagram познакомилась со своим женихом случайно: он заговорил с ней в кофейне накануне нового 2020 года. Позже в интервью он признавался, что его очаровала ее аура.

После трех с половиной лет отношений Дэвид сделал ей предложение в Позитано во время романтической прогулки на лодке, организованной специально для этого, и подарил девушке изысканное обручальное кольцо. Пара живет вместе уже пять лет и теперь подыскивает новое жилье - они рассматривают роскошные поместья стоимостью несколько миллионов долларов.

Дополнение

Бекка Блум (Ребекка Ма) начала делиться видео в TikTok в январе 2025 года и за несколько постов стала символом "RichTok" - сообщества, которое показывает жизнь сверхбогатых. Несмотря на роскошный стиль, Бекка довольно близка с аудиторией, что быстро подарило ей более 4 миллионов подписчиков.

Она стала популярной не только благодаря демонстрации брендов Dior, Chanel или Hermes, но и благодаря советам об отношениях и сериям, где сравнивает свидания с инвестиционными стратегиями. Подписчики наблюдали за ее частными перелетами, яхтами, шопингом и в конце концов подготовкой к свадьбе с Пауноллом.

Обвинения во лжи

Некоторые блогеры обвиняли Бекки во лжи и в том, что та жизнь, которую она транслирует в соцсетях, не соответствует действительности. В частности, несколько раз звучали обвинения в том, что сумки блогерши сверхдорогого бренда Hermes не являются оригинальными. Локации, в которых она снимает свои видео, – не находятся у нее дома – девушка якобы просто снимает апартаменты или проводит съемку в общих местах, которые выглядят шикарно. То же самое касается и подготовки к свадьбе. Некоторые подписчики заметили, что у Бекки с ее парнем на пальцах уже давно есть кольца, поэтому предположили, что они уже женаты. Однако Бекки объяснила это тем, что ее парень также надел кольцо просто потому, что хотел чувствовать себя ее мужем, хотя официального брака между ними не было до 28 августа.

Дополнение

В 2000 году ее родители Саймон Имин Ма и Хайди Чоу основали в Пекине компанию Camelot Information Systems, специализировавшуюся на ИТ-услугах для финансовой сферы. Уже в 2010-м они вывели бизнес на Нью-Йоркскую фондовую биржу, где во время IPO привлекли почти 147 миллионов долларов. Четыре года спустя владельцы приняли решение снова сделать компанию частной.

Мой лучший друг и лучший папа в мире: дочь Трампа Тиффани поздравила своего мужа Майкла с днем рождения27.08.25, 19:41 • 3960 просмотров

Алена Уткина

УНН Lite
Фейковые новости
ТикТок
Пекин
Instagram