Блогер-миллионник и дочь владельцев технологического гиганта Бекки Блум вышла замуж

27-летняя блогерша с более чем 5 миллионами подписчиков в TikTok и Instagram объявила о браке со своим возлюбленным Дэвидом Пауноллом. Влюбленные познакомились в конце 2019 года и теперь решили официально соединить свои жизни, пишет УНН.

Пара решила пожениться 28 августа на озере Комо, сделав само планирование свадьбы частью контента: от дегустаций тортов до выбора обручальных колец и платьев. Сегодня Бекки поделилась порцией свадебных фотографий.

"Мы поженились" и "Спасибо, Lancôme, за самый красивый свадебный макияж!", - написала она под опубликованными фото.

27-летняя инфлюенсерша с более чем пятью миллионами подписчиков в TikTok и Instagram познакомилась со своим женихом случайно: он заговорил с ней в кофейне накануне нового 2020 года. Позже в интервью он признавался, что его очаровала ее аура.

После трех с половиной лет отношений Дэвид сделал ей предложение в Позитано во время романтической прогулки на лодке, организованной специально для этого, и подарил девушке изысканное обручальное кольцо. Пара живет вместе уже пять лет и теперь подыскивает новое жилье - они рассматривают роскошные поместья стоимостью несколько миллионов долларов.

Бекка Блум (Ребекка Ма) начала делиться видео в TikTok в январе 2025 года и за несколько постов стала символом "RichTok" - сообщества, которое показывает жизнь сверхбогатых. Несмотря на роскошный стиль, Бекка довольно близка с аудиторией, что быстро подарило ей более 4 миллионов подписчиков.

Она стала популярной не только благодаря демонстрации брендов Dior, Chanel или Hermes, но и благодаря советам об отношениях и сериям, где сравнивает свидания с инвестиционными стратегиями. Подписчики наблюдали за ее частными перелетами, яхтами, шопингом и в конце концов подготовкой к свадьбе с Пауноллом.

Обвинения во лжи

Некоторые блогеры обвиняли Бекки во лжи и в том, что та жизнь, которую она транслирует в соцсетях, не соответствует действительности. В частности, несколько раз звучали обвинения в том, что сумки блогерши сверхдорогого бренда Hermes не являются оригинальными. Локации, в которых она снимает свои видео, – не находятся у нее дома – девушка якобы просто снимает апартаменты или проводит съемку в общих местах, которые выглядят шикарно. То же самое касается и подготовки к свадьбе. Некоторые подписчики заметили, что у Бекки с ее парнем на пальцах уже давно есть кольца, поэтому предположили, что они уже женаты. Однако Бекки объяснила это тем, что ее парень также надел кольцо просто потому, что хотел чувствовать себя ее мужем, хотя официального брака между ними не было до 28 августа.

В 2000 году ее родители Саймон Имин Ма и Хайди Чоу основали в Пекине компанию Camelot Information Systems, специализировавшуюся на ИТ-услугах для финансовой сферы. Уже в 2010-м они вывели бизнес на Нью-Йоркскую фондовую биржу, где во время IPO привлекли почти 147 миллионов долларов. Четыре года спустя владельцы приняли решение снова сделать компанию частной.

