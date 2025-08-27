Мой лучший друг и лучший папа в мире: дочь Трампа Тиффани поздравила своего мужа Майкла с днем рождения

Дочь президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа от его второго брака – Тиффани поздравила своего мужа, бизнесмена Майкла Булоса, с 28-м днем рождения. Трамп в Instagram написала пост, добавив фото со свадьбы, которую пара «отгуляла» в 2022 году, передает УНН.

Детали

«С 28-м днем рождения, мой лучший друг и лучший папа в мире. Наш маленький мальчик и я выиграли джекпот, имея тебя», - подписала пост Трамп, добавив фото со свадьбы. Также Трамп выложила в stories фото, где ее муж и сын.

Дополнение

Тиффани Трамп, которой 31 год, - дочь Президента США Дональда Трампа от его второй жены Марлы Мейплз.

Начиная с 2018 года, Тиффани состоит в отношениях с бизнесменом Майклом Булосом, а в ноябре 2022 года пара поженилась.

В 2025 году Тиффани родила первенца. Сына назвали Александр Трамп Булос.

Для Тиффани и ее мужа это первый ребенок. Всего Трамп имеет 11 внуков: пятеро от сына Дональда Трампа-младшего, трое от дочери Иванки и ее мужа Джареда Кушнера, двое - от сына Эрика Трампа и теперь еще один - от Тиффани.

У Трампа родился 11-й внук