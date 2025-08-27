Мой лучший друг и лучший папа в мире: дочь Трампа Тиффани поздравила своего мужа Майкла с днем рождения

$41.400.03
48.270.21
ukenru
Эксклюзив
15:38 • 4060 просмотра
"Приглашаем к себе российского агента": военный обозреватель о скандальном решении Госавиаслужбы по вертолетам Ми-8
12:47 • 46044 просмотра
Уход за автомобилем осенью: что нужно знать
12:29 • 37845 просмотра
В Украине разрешили выезжать за границу мужчинам до 22 лет включительно - постановление правительства
12:09 • 13632 просмотра
Украина готовится к осеннему всплеску COVID-19: прогнозируют ли в Минздраве локдаун
11:13 • 36320 просмотра
В Харьковской области у рф нет успехов для продвижения вглубь Украины - Демченко
Эксклюзив
11:12 • 35172 просмотра
Эксперт о деле Магамедрасулова: заявления активистов нельзя противопоставлять следствию, которое идет в рамках процессуального кодекса
27 августа, 07:59 • 39890 просмотра
рф ночью атаковала энергетику в шести областях - Минэнерго
27 августа, 07:35 • 91616 просмотра
Как без стресса вернуться к работе после отпуска: 7 проверенных советов
27 августа, 01:39 • 91558 просмотра
Спецпредставитель президента США сообщил, хочет ли Путин завершить войну в Украине
26 августа, 16:15 • 109807 просмотра
Правительство разрешило выезд за границу мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+19°
1.6м/с
52%
752мм
Популярные новости
Жена Брюса Уиллиса рассказала о «самом сложном решении», которое ей пришлось принять в отношении мужа27 августа, 08:14 • 72858 просмотра
Фанаты в восторге от новости о помолвке Тейлор Свифт и Трэвиса Келси27 августа, 09:12 • 37378 просмотра
Капсулу времени принцессы Дианы открыли в Лондоне: внутри был диск Кайли Миноуг и карманный телевизорPhoto27 августа, 09:48 • 36106 просмотра
Старший сын Майкла Джексона Принс объявил о помолвке после восьми лет отношений12:36 • 25206 просмотра
Право на бизнес в Украине больше не защищено? НБУ может разрушить любой банк, а наказания не будет15:01 • 9680 просмотра
публикации
Украинский авиапром: потенциал лидерства, испытания на прочность и поиск новых инструментов поддержки15:18 • 9288 просмотра
Право на бизнес в Украине больше не защищено? НБУ может разрушить любой банк, а наказания не будет15:01 • 9810 просмотра
Уход за автомобилем осенью: что нужно знать12:47 • 46047 просмотра
Как без стресса вернуться к работе после отпуска: 7 проверенных советов27 августа, 07:35 • 91616 просмотра
Президенту направлены на подпись законы о Defence City: откроются ли новые перспективы для украинской оборонной промышленности и авиации?
Эксклюзив
26 августа, 17:12 • 95673 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Федор Вениславский
Юлия Свириденко
Петер Сийярто
Масуд Пезешкиан
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Польша
Германия
Румыния
Реклама
УНН Lite
У берегов Коста-Рики рыбаки поймали акулу с уникальной окраскойPhoto15:52 • 4494 просмотра
Старший сын Майкла Джексона Принс объявил о помолвке после восьми лет отношений12:36 • 25240 просмотра
Капсулу времени принцессы Дианы открыли в Лондоне: внутри был диск Кайли Миноуг и карманный телевизорPhoto27 августа, 09:48 • 36134 просмотра
Фанаты в восторге от новости о помолвке Тейлор Свифт и Трэвиса Келси27 августа, 09:12 • 37414 просмотра
Жена Брюса Уиллиса рассказала о «самом сложном решении», которое ей пришлось принять в отношении мужа27 августа, 08:14 • 72900 просмотра
Актуальное
Дія (сервис)
Нефть
Ми-8
SpaceX Starship
Financial Times

Мой лучший друг и лучший папа в мире: дочь Трампа Тиффани поздравила своего мужа Майкла с днем рождения

Киев • УНН

 • 320 просмотра

Дочь Дональда Трампа, Тиффани Трамп, поздравила своего мужа Майкла Булоса с 28-м днем рождения. Она опубликовала пост в Instagram с фотографией с их свадьбы 2022 года.

Мой лучший друг и лучший папа в мире: дочь Трампа Тиффани поздравила своего мужа Майкла с днем рождения

Дочь президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа от его второго брака – Тиффани поздравила своего мужа, бизнесмена Майкла Булоса, с 28-м днем рождения. Трамп в Instagram написала пост, добавив фото со свадьбы, которую пара «отгуляла» в 2022 году, передает УНН.

Детали

«С 28-м днем рождения, мой лучший друг и лучший папа в мире. Наш маленький мальчик и я выиграли джекпот, имея тебя», - подписала пост Трамп, добавив фото со свадьбы. Также Трамп выложила в stories фото, где ее муж и сын.

Дополнение

Тиффани Трамп, которой 31 год, - дочь Президента США Дональда Трампа от его второй жены Марлы Мейплз.

Начиная с 2018 года, Тиффани состоит в отношениях с бизнесменом Майклом Булосом, а в ноябре 2022 года пара поженилась.

В 2025 году Тиффани родила первенца. Сына назвали Александр Трамп Булос.

Для Тиффани и ее мужа это первый ребенок. Всего Трамп имеет 11 внуков: пятеро от сына Дональда Трампа-младшего, трое от дочери Иванки и ее мужа Джареда Кушнера, двое - от сына Эрика Трампа и теперь еще один - от Тиффани.

У Трампа родился 11-й внук16.05.25, 03:29 • 5011 просмотров

Павел Башинский

КультураНовости Мира
Иванка Трамп
Дональд Трамп-младший.
Дональд Трамп
Соединённые Штаты