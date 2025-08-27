$41.400.03
Ексклюзив
15:38 • 3062 перегляди
"Запрошуємо до себе російського агента": військовий оглядач про скандальне рішення Державіаслужби щодо вертольотів Ми-8
12:47 • 43261 перегляди
Догляд на автівкою восени: що потрібно знати
12:29 • 36361 перегляди
В Україні дозволили виїжджати за кордон чоловікам включно до 22 років - постанова уряду
12:09 • 12253 перегляди
Україна готується до осіннього сплеску COVID-19: чи прогнозують у МОЗ локдаун
11:13 • 35042 перегляди
На Харківщині у рф немає успіхів для просування вглиб України - Демченко
Ексклюзив
11:12 • 34443 перегляди
Експерт про справу Магамедрасулова: заяви активістів не можна протиставляти слідству, яке йде в рамках процесуального кодексу
27 серпня, 07:59 • 39503 перегляди
рф уночі атакувала енергетику у шести областях - Міненерго
27 серпня, 07:35 • 90218 перегляди
Як без стресу повернутися до роботи після відпустки: 7 перевірених порад
27 серпня, 01:39 • 89754 перегляди
Cпецпредставник президента США повідомив, чи хоче путін завершити війну в Україні
26 серпня, 16:15 • 109782 перегляди
Уряд дозволив виїзд за кордон чоловікам віком від 18 до 22 років
Мій найкращий друг і найкращий тато у світі: донька Трампа Тіффані привітала свого чоловіка Майкла з днем народження

Київ • УНН

 • 104 перегляди

Донька Дональда Трампа, Тіффані Трамп, привітала свого чоловіка Майкла Булоса з 28-м днем народження. Вона опублікувала пост в Instagram з фотографією з їхнього весілля 2022 року.

Мій найкращий друг і найкращий тато у світі: донька Трампа Тіффані привітала свого чоловіка Майкла з днем народження

Донька президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа від його другого шлюбу – Тіффані привітала свого чоловіка бізнесмена Майкла Булоса з 28-м днем народження. Трамп в Instagram написала пост, додавши фото з весілля, яке пара "відгуляла" у 2022 році, передає УНН.

Деталі

"З 28-м днем народження, мій найкращий друг і найкращий тато у світі. Наш маленький хлопчик і я виграли джекпот, маючи тебе", - підписала пост Трамп, додавши фото з весілля. Також Трамп виклала в stories фото, де її чоловік та син.

Доповнення

Тіффані Трамп, якій 31 рік, - донька Президента США Дональда Трампа від його другої дружини Марли Мейплз.

Починаючи з 2018 року, Тіффані перебуває у стосунках з бізнесменом Майклом Булосом, а у листопаді 2022 року пара одружилася.

У 2025 році Тіффані народила первістка. Сина назвали Александр Трамп Булос.

Для Тіффані та її чоловіка це перша дитина. Усього Трамп має 11 онуків: п’ятеро від сина Дональда Трампа-молодшого, троє від доньки Іванки та її чоловіка Джареда Кушнера, двоє - від сина Еріка Трампа та тепер ще один - від Тіффані.

У Трампа народився 11-й онук16.05.25, 03:29 • 5011 переглядiв

Павло Башинський

КультураНовини Світу
Іванка Трамп
Дональд Трамп-молодший
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки