Мій найкращий друг і найкращий тато у світі: донька Трампа Тіффані привітала свого чоловіка Майкла з днем народження

Донька президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа від його другого шлюбу – Тіффані привітала свого чоловіка бізнесмена Майкла Булоса з 28-м днем народження. Трамп в Instagram написала пост, додавши фото з весілля, яке пара "відгуляла" у 2022 році, передає УНН.

Деталі

"З 28-м днем народження, мій найкращий друг і найкращий тато у світі. Наш маленький хлопчик і я виграли джекпот, маючи тебе", - підписала пост Трамп, додавши фото з весілля. Також Трамп виклала в stories фото, де її чоловік та син.

Доповнення

Тіффані Трамп, якій 31 рік, - донька Президента США Дональда Трампа від його другої дружини Марли Мейплз.

Починаючи з 2018 року, Тіффані перебуває у стосунках з бізнесменом Майклом Булосом, а у листопаді 2022 року пара одружилася.

У 2025 році Тіффані народила первістка. Сина назвали Александр Трамп Булос.

Для Тіффані та її чоловіка це перша дитина. Усього Трамп має 11 онуків: п’ятеро від сина Дональда Трампа-молодшого, троє від доньки Іванки та її чоловіка Джареда Кушнера, двоє - від сина Еріка Трампа та тепер ще один - від Тіффані.

