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США-Україна-Туреччина та росія-Україна-Туреччина: завтра в Стамбулі на порядку денному тристоронні переговори - ЗМІ
19:31 • 8628 перегляди

США-Україна-Туреччина та росія-Україна-Туреччина: завтра в Стамбулі на порядку денному тристоронні переговори - ЗМІ

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У Трампа народився 11-й онук

Київ • УНН

 • 152 перегляди

У Тіффані Трамп та її чоловіка Майкла Булоса народився первісток – син Александр. Для Дональда Трампа це вже одинадцятий онук.

У Трампа народився 11-й онук

Донька президента Сполучених Штатів Америки (США) Дональда Трампа від його другого шлюбу – Тіффані народила первістка. Сина назвали Александр Трамп Булос, про що й написала у своїх соцмережах, передає УНН.

Деталі

У четвер, 15 травня, 31-річна Тіффані Трамп повідомила у соцмережах про народження своєї дитини, опублікувавши фото ніжки малюка.

Ласкаво просимо у світ, наш солодкий хлопчику, Александр Трамп Булос. Ми любимо тебе понад усе! Дякуємо, що з’явився у нашому житті

- підписала фото Тіффані.

Для Тіффані та її чоловіка Майкла Булоса це перша дитина. Пара одружилася в листопаді 2022 року на в маєтку Мар-а-Лаґо у Флориді.

Ще у жовтні 2024 року Дональд Трамп випадково розповів про вагітність доньки під час виступу в Детройтському економічному клубі.

Усього Трамп має 11 онуків: п’ятеро від сина Дональда Трампа-молодшого, троє від доньки Іванки та її чоловіка Джареда Кушнера, двоє - від сина Еріка Трампа та тепер ще один - від Тіффані.

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