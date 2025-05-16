У Трампа народився 11-й онук

Донька президента Сполучених Штатів Америки (США) Дональда Трампа від його другого шлюбу – Тіффані народила первістка. Сина назвали Александр Трамп Булос, про що й написала у своїх соцмережах, передає УНН.

У четвер, 15 травня, 31-річна Тіффані Трамп повідомила у соцмережах про народження своєї дитини, опублікувавши фото ніжки малюка.

Ласкаво просимо у світ, наш солодкий хлопчику, Александр Трамп Булос. Ми любимо тебе понад усе! Дякуємо, що з’явився у нашому житті