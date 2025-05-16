У Трампа родился 11-й внук

Дочь президента Соединенных Штатов Америки (США) Дональда Трампа от его второго брака – Тиффани родила первенца. Сына назвали Александр Трамп Булос, о чем и написала в своих соцсетях, передает УНН.

Детали

В четверг, 15 мая, 31-летняя Тиффани Трамп сообщила в соцсетях о рождении своего ребенка, опубликовав фото ножки малыша.

Добро пожаловать в мир, наш сладкий мальчик, Александр Трамп Булос. Мы любим тебя больше всего! Спасибо, что появился в нашей жизни - подписала фото Тиффани.

Для Тиффани и ее мужа Майкла Булоса это первый ребенок. Пара поженилась в ноябре 2022 года в поместье Мар-а-Лаго во Флориде.

Еще в октябре 2024 года Дональд Трамп случайно рассказал о беременности дочери во время выступления в Детройтском экономическом клубе.

Всего у Трампа 11 внуков: пятеро от сына Дональда Трампа-младшего, трое от дочери Иванки и ее мужа Джареда Кушнера, двое - от сына Эрика Трампа и теперь еще один - от Тиффани.

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