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США-Украина-Турция и россия-Украина-Турция: завтра в Стамбуле в повестке дня трехсторонние переговоры - СМИ
19:31 • 8628 просмотра

США-Украина-Турция и россия-Украина-Турция: завтра в Стамбуле в повестке дня трехсторонние переговоры - СМИ

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У Трампа родился 11-й внук

Киев • УНН

 • 152 просмотра

У Тиффани Трамп и ее мужа Майкла Булоса родился первенец – сын Александр. Для Дональда Трампа это уже одиннадцатый внук.

У Трампа родился 11-й внук

Дочь президента Соединенных Штатов Америки (США) Дональда Трампа от его второго брака – Тиффани родила первенца. Сына назвали Александр Трамп Булос, о чем и написала в своих соцсетях, передает УНН.

Детали

В четверг, 15 мая, 31-летняя Тиффани Трамп сообщила в соцсетях о рождении своего ребенка, опубликовав фото ножки малыша.

Добро пожаловать в мир, наш сладкий мальчик, Александр Трамп Булос. Мы любим тебя больше всего! Спасибо, что появился в нашей жизни

- подписала фото Тиффани.

Для Тиффани и ее мужа Майкла Булоса это первый ребенок. Пара поженилась в ноябре 2022 года в поместье Мар-а-Лаго во Флориде.

Еще в октябре 2024 года Дональд Трамп случайно рассказал о беременности дочери во время выступления в Детройтском экономическом клубе.

Всего у Трампа 11 внуков: пятеро от сына Дональда Трампа-младшего, трое от дочери Иванки и ее мужа Джареда Кушнера, двое - от сына Эрика Трампа и теперь еще один - от Тиффани.

Трамп подарил Cybertruck своей 17-летней внучке Кай12.03.25, 17:00 • 19681 просмотр

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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