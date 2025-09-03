Блогерка-мільйонниця та донька власників технологічного гіганта Беккі Блум вийшла заміж

27-річна блогерка з понад 5 мільйонами підписників у TikTok та Instagram оголосила про шлюб із коханим Девидом Пауноллом. Закохані познайомилися наприкінці 2019 року і тепер вирішили поєднати своє життя офіційно, пише УНН.

Пара вирішила одружитися 28 серпня на озері Комо, зробивши саме планування весілля частиною контенту: від дегустацій тортів до вибору обручок і суконь. Сьогодні Беккі поділилась порцією весільних фотографій.

"Ми одружилися" та "Дякую, Lancôme, за найгарніший весільний макіяж!", - написала вона під опублікованими фото.

27-річна інфлюєнсерка з понад п’ятьма мільйонами підписників у TikTok та Instagram познайомилась зі своїм нареченим випадково: він заговорив із нею в кав’ярні напередодні нового 2020 року. Пізніше в інтерв'ю він зізнавався, що його зачарувала її аура.

Після трьох із половиною років стосунків Девід освідчився їй у Позітано під час романтичної прогулянки на човні, організованої спеціально для цього та подарував дівчині вишукану обручку. Пара живе разом вже п’ять років і тепер підшуковує нове житло - вони розглядають розкішні маєтки вартістю кілька мільйонів доларів.

Доповнення

Бекка Блум (Ребекка Ма) почала ділитися відео в TikTok у січні 2025 року й за кілька дописів стала символом "RichTok" - спільноти, яка показує життя надбагатих. Попри розкішний стиль, Бекка доволі близька з аудиторією, що швидко подарувало їй понад 4 мільйони підписників.

Вона стала популярною не лише завдяки демонстрації брендів Dior, Chanel чи Hermes, а й завдяки порадам про стосунки та серіям, де порівнює побачення з інвестиційними стратегіями. Підписники спостерігали за її приватними перельотами, яхтами, шопінгом і зрештою підготовкою до весілля з Пауналлом.

Звинувачення у брехні

Деякі блогери звинувачували Беккі у брехні та в тому, що те життя яке вона транслює в соцмережах не відповідає дійсності. Зокрема декілька раз лунали звинувачення у тому, що сумки блогерки наддорогого бренду Hermes є не оригінальними. Локації у яких вона знімає свої відео – не знаходяться у неї вдома – дівчина начебто просто знімає апартаменти або проводить зйомку у загальних місцях, які виглядають шикарно. Те саме стосується і підготовки до весілля. Деякі підписники помітили, що у Беккі з її хлопцем на пальцях вже давно є каблучки, тож припустили що вони вже одружені. Однак Беккі пояснила це тим, що її хлопець також вдягнув каблучку просто через те, що хотів відчувати себе її чоловіком, хоча офіційного шлюбу між ними не було до 28 серпня.

Доповнення

У 2000 році її батьки Саймон Імін Ма та Хайді Чоу заснували в Пекіні компанію Camelot Information Systems, що спеціалізувалася на ІТ-послугах для фінансової сфери. Вже у 2010-му вони вивели бізнес на Нью-Йоркську фондову біржу, де під час IPO залучили майже 147 мільйонів доларів. Чотири роки потому власники ухвалили рішення знову зробити компанію приватною.

Мій найкращий друг і найкращий тато у світі: донька Трампа Тіффані привітала свого чоловіка Майкла з днем народження