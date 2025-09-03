Блогерка-мільйонниця та донька власників технологічного гіганта Беккі Блум вийшла заміж

$41.360.01
48.180.29
ukenru
17:28 • 10144 перегляди
Європейці готові надати Україні гарантії безпеки в той день, коли буде підписаний мир - Макрон
14:02 • 16324 перегляди
Сьогодні або днями: Зеленський анонсував розмову з Трампом
13:52 • 16456 перегляди
Маємо забезпечити захист неба, путін сподівається, що зима вбиватиме українців – Зеленський
Ексклюзив
3 вересня, 12:08 • 17284 перегляди
У Зеленського пояснили, що потрібно, щоб "дотиснути" тіньовий флот рфVideo
Ексклюзив
3 вересня, 11:49 • 34347 перегляди
Місія МВФ в Києві: економіст пояснив, на що очікувати Україні
Ексклюзив
3 вересня, 10:05 • 21265 перегляди
На Київщині під час сварки брат вбив неповнолітню сестру
3 вересня, 09:24 • 23074 перегляди
Рада зробила крок до легалізації криптовалюти
Ексклюзив
3 вересня, 07:25 • 22051 перегляди
Акціонери банків в Україні позбавлені правових інструментів захисту бізнесу - політолог
3 вересня, 06:20 • 23951 перегляди
Повітряна атака рф 3 вересня: ППО збила 451 ціль з 526Photo
Ексклюзив
3 вересня, 06:16 • 43502 перегляди
Політолог про новий політичний сезон: які очікування від уряду та Ради
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+19°
0м/с
54%
751мм
Популярнi новини
ЄС обговорює нові санкції проти рф та використання заморожених активів для України - Radio Prague International31 серпня, 02:29 • 253490 перегляди
Ердоган прибув до Китаю на саміт ШОС для перемовин з лідерами: очікується зустріч з путіним30 серпня, 23:45 • 253416 перегляди
Нардепка Безугла попередила про можливі блекаути та важку зиму 31 серпня, 18:14 • 244717 перегляди
Металургія рф зазнала найглибшої кризи з початку вторгнення в Україну: виробництво обвалилося до найгірших показників - ЦПД31 серпня, 19:40 • 241546 перегляди
"Порозуміння, досягнуті на Алясці, відкривають дорогу до миру": путін на саміті ШОС зробив низку заяв щодо України1 вересня, 04:35 • 235837 перегляди
Публікації
Незламна авіація: літак української компанії "XENA" гасить пожежі в Чорногорії та підтримує імідж держави на міжнародній ареніPhoto14:49 • 11440 перегляди
Місія МВФ в Києві: економіст пояснив, на що очікувати Україні
Ексклюзив
3 вересня, 11:49 • 34348 перегляди
В США визнали непридатною до співпраці компанію, якій Державіаслужба України довірила супровід ремонтної документації по вертольотам Ми-8Photo3 вересня, 06:57 • 29335 перегляди
Політолог про новий політичний сезон: які очікування від уряду та Ради
Ексклюзив
3 вересня, 06:16 • 43502 перегляди
Відбитки пальців і боротьба з нелегальною міграцією: все, що потрібно знати про нові правила в’їзду до ЄвросоюзуPhoto3 вересня, 06:00 • 40468 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Метте Фредеріксен
Сі Цзіньпін
Кім Чен Ин
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Китай
Польща
Реклама
УНН Lite
Блогерка-мільйонниця та донька власників технологічного гіганта Беккі Блум вийшла заміжPhoto19:15 • 38 перегляди
Radiohead повертаються після семирічної перерви: оголошено європейське турне 17:44 • 3942 перегляди
Зіркові прем’єри та вже відомі імена: які стрічки увійшли у програму Лондонського кінофестивалю 202513:20 • 10109 перегляди
Мессі з’явився на зборах збірної Аргентини з ексклюзивною сумкою Hermès за $65 тисячPhoto2 вересня, 14:15 • 27479 перегляди
"Побачимось у суді": Ектор Хіменес-Браво обіцяє подати в суд на осіб, які злили в мережу його інтимні відео та підробили листуванняPhotoVideo2 вересня, 11:20 • 40628 перегляди
Актуальне
Фейкові новини
Свіфт
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Starlink
MIM-104 Patriot

Блогерка-мільйонниця та донька власників технологічного гіганта Беккі Блум вийшла заміж

Київ • УНН

 • 38 перегляди

Відома блогерка з TikTok та Instagram, яка має понад 5 мільйонів підписників, вийшла заміж за Девида Паунолла. Пара одружилася 28 серпня на озері Комо, зробивши планування весілля частиною контенту.

Блогерка-мільйонниця та донька власників технологічного гіганта Беккі Блум вийшла заміж

27-річна блогерка з понад 5 мільйонами підписників у TikTok та Instagram оголосила про шлюб із коханим Девидом Пауноллом. Закохані познайомилися наприкінці 2019 року і тепер вирішили поєднати своє життя офіційно, пише УНН.

Пара вирішила одружитися 28 серпня на озері Комо, зробивши саме планування весілля частиною контенту: від дегустацій тортів до вибору обручок і суконь. Сьогодні Беккі поділилась порцією весільних фотографій.

"Ми одружилися" та "Дякую, Lancôme, за найгарніший весільний макіяж!", - написала вона під опублікованими фото.

27-річна інфлюєнсерка з понад п’ятьма мільйонами підписників у TikTok та Instagram познайомилась зі своїм нареченим випадково: він заговорив із нею в кав’ярні напередодні нового 2020 року. Пізніше в інтерв'ю він зізнавався, що його зачарувала її аура.

Після трьох із половиною років стосунків Девід освідчився їй у Позітано під час романтичної прогулянки на човні, організованої спеціально для цього та подарував дівчині вишукану обручку. Пара живе разом вже п’ять років і тепер підшуковує нове житло - вони розглядають розкішні маєтки вартістю кілька мільйонів доларів.

Доповнення

Бекка Блум (Ребекка Ма) почала ділитися відео в TikTok у січні 2025 року й за кілька дописів стала символом "RichTok" - спільноти, яка показує життя надбагатих. Попри розкішний стиль, Бекка доволі близька з аудиторією, що швидко подарувало їй понад 4 мільйони підписників.

Вона стала популярною не лише завдяки демонстрації брендів Dior, Chanel чи Hermes, а й завдяки порадам про стосунки та серіям, де порівнює побачення з інвестиційними стратегіями. Підписники спостерігали за її приватними перельотами, яхтами, шопінгом і зрештою підготовкою до весілля з Пауналлом.

Звинувачення у брехні

Деякі блогери звинувачували Беккі у брехні та в тому, що те життя яке вона транслює в соцмережах не відповідає дійсності. Зокрема декілька раз лунали звинувачення у тому, що сумки блогерки наддорогого бренду Hermes є не оригінальними. Локації у яких вона знімає свої відео – не знаходяться у неї вдома – дівчина начебто просто знімає апартаменти або проводить зйомку у загальних місцях, які виглядають шикарно. Те саме стосується і підготовки до весілля. Деякі підписники помітили, що у Беккі з її хлопцем на пальцях вже давно є каблучки, тож припустили що вони вже одружені. Однак Беккі пояснила це тим, що її хлопець також вдягнув каблучку просто через те, що хотів відчувати себе її чоловіком, хоча офіційного шлюбу між ними не було до 28 серпня.

Доповнення

У 2000 році її батьки Саймон Імін Ма та Хайді Чоу заснували в Пекіні компанію Camelot Information Systems, що спеціалізувалася на ІТ-послугах для фінансової сфери. Вже у 2010-му вони вивели бізнес на Нью-Йоркську фондову біржу, де під час IPO залучили майже 147 мільйонів доларів. Чотири роки потому власники ухвалили рішення знову зробити компанію приватною.

Мій найкращий друг і найкращий тато у світі: донька Трампа Тіффані привітала свого чоловіка Майкла з днем народження27.08.25, 19:41 • 3960 переглядiв

Альона Уткіна

УНН Lite
Фейкові новини
TikTok
Пекін
Instagram