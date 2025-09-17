Кіану Рівз таємно одружився з художницею Александрою Грант під час літньої подорожі Європою

$41.180.06
17:46 • 3050 перегляди
Прослушка в кабінеті мера Львова Садового: СБУ розпочало кримінальне провадження
16:51 • 8172 перегляди
Монети номіналом 10 копійок почнуть вилучати з обігу вже з жовтня - НБУ
Ексклюзив
15:01 • 11363 перегляди
Правоохоронці мають зʼясувати, чи була злочинною передача головою Державіаслужби Більчуком супроводу документації по вертольотах компанії зі звʼязками в рф - юрист
17 вересня, 12:33 • 18139 перегляди
США оголосили про внесок 75 млн доларів у Інвестиційний фонд відбудови України
17 вересня, 09:20 • 32250 перегляди
Рада ухвалила закон про військового омбудсмана: що передбачається
17 вересня, 09:16 • 32616 перегляди
Вбивство підлітка на фунікулері у Києві: вирок планують оголосити в понеділок
Ексклюзив
17 вересня, 05:30 • 38436 перегляди
День усиновлення: чому тисячі українських підлітків досі чекають на родину
17 вересня, 02:27 • 38209 перегляди
Сили оборони України нищать ворога: Сирський назвав втрати росії за 2025 рікVideo
16 вересня, 16:50 • 102743 перегляди
Візит Трампа до Британії: програма заходів та чого очікувати
Ексклюзив
16 вересня, 15:22 • 119993 перегляди
Епідемічний сезон в Україні: час, коли ми згадуємо, що аптека поруч - це зручно
Теги
Автори
У "Резерв+" з'явиться новий статус: що він означає і кого стосуєтьсяPhoto17 вересня, 09:20 • 4942 перегляди
25 мільйонів перетинів та сотні порушників: речник ДПСУ розповів, що відбувається на кордоні з ЄС та Молдовою17 вересня, 10:38 • 6964 перегляди
Батько вбитої у США Ірини Заруцької виїхав за кордон, інформація про те, що його не випускали, є неправдивою - Демченко17 вересня, 10:56 • 16688 перегляди
Король Чарльз може вплинути на позицію Трампа щодо України - Politico 17 вересня, 11:08 • 21694 перегляди
Кубок України з футболу: розклад матчів 1/16 фіналу17 вересня, 12:21 • 18702 перегляди
Кубок України з футболу: розклад матчів 1/16 фіналу17 вересня, 12:21 • 18817 перегляди
Готуємо запіканку: топ неймовірно смачних рецептівPhoto17 вересня, 08:16 • 52847 перегляди
Візит Трампа до Британії: програма заходів та чого очікувати16 вересня, 16:50 • 102732 перегляди
Епідемічний сезон в Україні: час, коли ми згадуємо, що аптека поруч - це зручно
Ексклюзив
16 вересня, 15:22 • 119983 перегляди
Ворог бʼє по логістичних складах. Що відомо про удар шахеда на Київщині16 вересня, 12:55 • 67527 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Чарльз ІІІ
Королева Камілла
Марко Рубіо
Україна
Сполучені Штати Америки
Польща
Велика Британія
Державний кордон України
Кіану Рівз таємно одружився з художницею Александрою Грант під час літньої подорожі Європою18:36 • 250 перегляди
Відомий продюсер Бейонсе та Дрейка раптово помер у нью-йоркській квартирі17:52 • 2388 перегляди
Aston Martin та Egg створюють люксовий дитячий візочок за $3000Photo17:24 • 2300 перегляди
Coachella 2026 оголосила хедлайнерів: Бібер, Карпентер, Karol G та Anyma16 вересня, 14:15 • 39858 перегляди
На концерт Пивоварова у Нью-Йорку увірвалася поліція та зупинила виступVideo16 вересня, 12:26 • 45046 перегляди
Дія (сервіс)
MIM-104 Patriot
Мі-8
ChatGPT
E-6 Mercury

Кіану Рівз таємно одружився з художницею Александрою Грант під час літньої подорожі Європою

Київ • УНН

 • 258 перегляди

61-річний Кіану Рівз та 52-річна Александра Грант таємно уклали шлюб в Європі. Художниця стала опорою для актора після багатьох особистих трагедій.

Кіану Рівз таємно одружився з художницею Александрою Грант під час літньої подорожі Європою

61-річна зірка "Матриці" Кіану Рівз та 52-річна художниця Александра Грант таємно уклали шлюб під час літньої подорожі по Європі. Інсайдери зазначають, що Грант стала для Рівза опорою та допомогла йому зцілитися після багатьох особистих трагедій, пише УНН із посиланням на Radar Online.

Кіану Рівз таємно одружився з Александрою Грант 

- повідомляють джерела RadarOnline.

Водночас друзі пари додають, що "мисткиня стала його опорою та допомогла йому зцілитися від трагедій, які він пережив у житті".

Весілля відбулося в Європі на початку цього літа, дуже камерне та дуже приватне. Вони говорили про це роками, але зрештою захотіли чогось лише для них. Кіану та Александра цінують свою конфіденційність, тому збереження тихої таємниці ідеально їм підходить 

– стверджує один інсайдер.

 "Ця позиція відображає відому стриману та невимушену особистість Кіану", - додало джерело.

Доповнення

Пара вперше зустрілася на вечірці у 2009 році та разом працювала над книгою "Ода щастю". Вони довго зустрічалися таємно, аж поки у 2019 році публічно не підтвердили свій роман. Пара, яка розділяє свій час між знімальними майданчиками та художніми виставками, підтримує роботу одне одного. Рівз запитує думку Грант щодо сценаріїв і часто подорожує з нею на виставки, стверджують джерела.

Він повністю довіряє її судженням. Щоразу, коли Кіану зважує якийсь проєкт, Александра – перша людина, до якої він звертається. А коли вона показує свою роботу, він поруч із нею, підтримуючи її. Підтримка діє в обидва боки 

– сказав один інсайдер.

Інсайдери, близькі до пари, кажуть, що Грант забезпечила Рівзу стабільність, необхідну після років горя. У 1999 році його давня партнерка Дженніфер Сайм народила їхню мертвонароджену доньку Аву. Невдовзі пара розлучилася, а через два роки Сайм загинула в автомобільній аварії у віці 28 років.

Я не думаю, що колись переживаєш це. Горе та втрата – це речі, які ніколи не зникають. Вони залишаються з тобою 

- сказав Рівз в одному з інтерв'ю.

"Александра - величезне джерело підтримки для нього. Після всього, що Кіану пережив, вона заспокоює його. Усі друзі помічають, наскільки легшим він здається з нею - він більше сміється, він більш розслаблений. Вона справді його опора", - сказав інсайдер.

Блогерка-мільйонниця та донька власників технологічного гіганта Беккі Блум вийшла заміж03.09.25, 22:15 • 52337 переглядiв

Альона Уткіна

Новини СвітуУНН Lite
Європа