Кіану Рівз таємно одружився з художницею Александрою Грант під час літньої подорожі Європою

61-річна зірка "Матриці" Кіану Рівз та 52-річна художниця Александра Грант таємно уклали шлюб під час літньої подорожі по Європі. Інсайдери зазначають, що Грант стала для Рівза опорою та допомогла йому зцілитися після багатьох особистих трагедій, пише УНН із посиланням на Radar Online.

Кіану Рівз таємно одружився з Александрою Грант - повідомляють джерела RadarOnline.

Водночас друзі пари додають, що "мисткиня стала його опорою та допомогла йому зцілитися від трагедій, які він пережив у житті".

Весілля відбулося в Європі на початку цього літа, дуже камерне та дуже приватне. Вони говорили про це роками, але зрештою захотіли чогось лише для них. Кіану та Александра цінують свою конфіденційність, тому збереження тихої таємниці ідеально їм підходить – стверджує один інсайдер.

"Ця позиція відображає відому стриману та невимушену особистість Кіану", - додало джерело.

Доповнення

Пара вперше зустрілася на вечірці у 2009 році та разом працювала над книгою "Ода щастю". Вони довго зустрічалися таємно, аж поки у 2019 році публічно не підтвердили свій роман. Пара, яка розділяє свій час між знімальними майданчиками та художніми виставками, підтримує роботу одне одного. Рівз запитує думку Грант щодо сценаріїв і часто подорожує з нею на виставки, стверджують джерела.

Він повністю довіряє її судженням. Щоразу, коли Кіану зважує якийсь проєкт, Александра – перша людина, до якої він звертається. А коли вона показує свою роботу, він поруч із нею, підтримуючи її. Підтримка діє в обидва боки – сказав один інсайдер.

Інсайдери, близькі до пари, кажуть, що Грант забезпечила Рівзу стабільність, необхідну після років горя. У 1999 році його давня партнерка Дженніфер Сайм народила їхню мертвонароджену доньку Аву. Невдовзі пара розлучилася, а через два роки Сайм загинула в автомобільній аварії у віці 28 років.

Я не думаю, що колись переживаєш це. Горе та втрата – це речі, які ніколи не зникають. Вони залишаються з тобою - сказав Рівз в одному з інтерв'ю.

"Александра - величезне джерело підтримки для нього. Після всього, що Кіану пережив, вона заспокоює його. Усі друзі помічають, наскільки легшим він здається з нею - він більше сміється, він більш розслаблений. Вона справді його опора", - сказав інсайдер.

