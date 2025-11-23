MELOVIN сделал предложение: артист ответил "да"
Киев • УНН
Певец MELOVIN, Константин Бочаров, объявил о помолвке с парамедиком ВСУ Петром Злотеем, показав фото в Instagram. Помолвка состоялась на Майдане, где Петр подарил певцу кольцо и букет красных роз.
Певец MELOVIN (настоящее имя Константин Бочаров) объявил о помолвке с парамедиком Вооруженных Сил Украины. Об этом артист сообщил в Instagram, показав фото, передает УНН.
Подробности
На Майдане, где Украина боролась за свободу, я выбрал свою. Любовь не спрашивает разрешения. Я сказал "да". ЛГБТ-люди - не идеология, не организация. Они - наши друзья, наши родные, наши защитники, наши украинцы. Те самые, кто рядом в бою, в волонтерстве, в жизни
Второй половинкой певца является Петр Злотя. В профиле Instagram он отмечает, что является инструктором и парамедиком Вооруженных сил Украины.
Сколько пара вместе - неизвестно. Петр подарил певцу обручальное кольцо и большой букет красных роз.
