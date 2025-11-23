MELOVIN сделал предложение: артист ответил "да"

$42.150.00
48.520.00
ukenru
Эксклюзив
09:30 • 13253 просмотра
Астрологический прогноз для Украины на неделю: вторая волна глубинных процессов
22 ноября, 17:42 • 36471 просмотра
Не окончательное предложение: Трамп сделал заявление о своем мирном плане для Украины
22 ноября, 16:36 • 62313 просмотра
Украинцев предупредили об отключениях 23 ноября: сколько очередей будет без света
22 ноября, 14:45 • 47901 просмотра
Границы не должны меняться силой: западные лидеры на саммите G20 выразили поддержку Украине
22 ноября, 13:41 • 30011 просмотра
В 16:00 состоится общенациональная минута молчания и начнется акция "Свеча памяти": как Украина чтит жертв голодоморовPhoto
22 ноября, 11:14 • 27285 просмотра
Украина в эти дни в Швейцарии начинает с США консультации по параметрам мирного соглашения - Умеров
22 ноября, 11:08 • 22424 просмотра
Самой молодой - 18 лет, самому старшему - 58: Украина вернула 31 гражданина из беларусиPhoto
22 ноября, 10:59 • 23440 просмотра
В Офисе Зеленского анонсировали консультации по шагам для окончания войны "в эти дни": кто в составе делегации Украины
21 ноября, 21:58 • 28536 просмотра
Зеленскому придется одобрить мирный план США или война продолжится - Трамп
21 ноября, 19:13 • 44094 просмотра
Украине придется отказаться от части территорий - Трамп
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+4°
2м/с
95%
748мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
"Речь идет не только о безопасности Украины": страны NB8 заявляют о непоколебимой поддержке Киева на фоне агрессии РФ23 ноября, 03:14 • 11078 просмотра
Вражеские удары по Запорожью: двое погибших и восемь раненыхVideo23 ноября, 05:10 • 13428 просмотра
В Московской области РФ горит Шатурская ГРЭС: первые подробности и кадрыVideo23 ноября, 05:53 • 41076 просмотра
США против присутствия европейцев на переговорах с Украиной в Швейцарии - СМИ08:44 • 8644 просмотра
Бывшего министра энергетики Украины пытались похитить на Кипре09:07 • 11075 просмотра
публикации
Астрологический прогноз для Украины на неделю: вторая волна глубинных процессов
Эксклюзив
09:30 • 13262 просмотра
Пять фильмов о зимних приключениях: что посмотреть на выходныхVideo21 ноября, 18:00 • 88892 просмотра
Хрустящие и сочные чебуреки: топ-5 лучших рецептовPhoto21 ноября, 17:13 • 65840 просмотра
Есть сомнения, что россия будет его подписывать: эксперты оценили "мирный план" США
Эксклюзив
21 ноября, 16:05 • 71308 просмотра
"Смерть за большие деньги": истории клиентов скандальной одесской клиники OdrexPhotoVideo21 ноября, 11:38 • 77962 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Марко Рубио
Стив Уиткофф
Музыкант
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Великобритания
Германия
Женева
Реклама
УНН Lite
Деми Ловато устроила танцы на яхте и рассказала о работе над документальным фильмом22 ноября, 19:12 • 23113 просмотра
Жену вице-президента США Вэнса заметили без обручального кольца во время официального мероприятияVideo22 ноября, 08:13 • 32575 просмотра
Экс-президент Франции Саркози издаст мемуары о своих 20 днях в тюрьмеPhoto22 ноября, 07:49 • 35329 просмотра
Пять фильмов о зимних приключениях: что посмотреть на выходныхVideo21 ноября, 18:00 • 88892 просмотра
Дочь поделилась трогательным признанием о борьбе Брюса Уиллиса с деменциейVideo21 ноября, 09:58 • 54456 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Фокс Ньюс
Вашингтон Пост
Дипломатка

MELOVIN сделал предложение: артист ответил "да"

Киев • УНН

 • 1098 просмотра

Певец MELOVIN, Константин Бочаров, объявил о помолвке с парамедиком ВСУ Петром Злотеем, показав фото в Instagram. Помолвка состоялась на Майдане, где Петр подарил певцу кольцо и букет красных роз.

MELOVIN сделал предложение: артист ответил "да"

Певец MELOVIN (настоящее имя Константин Бочаров) объявил о помолвке с парамедиком Вооруженных Сил Украины. Об этом артист сообщил в Instagram, показав фото, передает УНН.

Подробности

На Майдане, где Украина боролась за свободу, я выбрал свою. Любовь не спрашивает разрешения. Я сказал "да". ЛГБТ-люди - не идеология, не организация. Они - наши друзья, наши родные, наши защитники, наши украинцы. Те самые, кто рядом в бою, в волонтерстве, в жизни 

- написал певец.

Второй половинкой певца является Петр Злотя. В профиле Instagram он отмечает, что является инструктором и парамедиком Вооруженных сил Украины.

Сколько пара вместе - неизвестно. Петр подарил певцу обручальное кольцо и большой букет красных роз.

Напомним

29-летняя Стелла Бандерас, дочь известных голливудских актеров Антонио Бандераса и Мелани Гриффит, вышла замуж за своего возлюбленного, финансиста Алекса Грушински. Праздничная церемония прошла в историческом монастыре XII века Abadía Retuerta LeDomaine в Вальядолиде.

Павел Башинский

ОбществоКультура
Музыкант
Социальная сеть
Мобилизация
Военное положение
Война в Украине
Брак
Майдан Незалежности
Вооруженные силы Украины
Украина