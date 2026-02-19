MELOVIN прокомментировал слухи об измене своего бывшего возлюбленного

Один из самых эпатажных артистов, певец MELOVIN дал свой комментарий относительно того, что его бывший жених изменил ему с женатым мужчиной. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram MELOVIN.

Детали

Итак, на днях стало известно, что артист завершил отношения с военным медиком Петром. Пара разошлась мирно, и знаменитость у себя в Stories поблагодарил Петра "за опыт".

MELOVIN не стал замалчивать этот момент и остановил сплетни относительно неверности Петра в своем Телеграме. В частности, артист дал понять, что несмотря на расставание прекрасно относится к бывшему возлюбленному.

Ох. Что только не придумают, чтобы хайповать. Петр — замечательный парень. Ничего из того, что пытаются на него вылить, не является правдой. Он — человек чести и герой, который спасает жизни. Это весь мой комментарий — отметил певец.

Напомним

MELOVIN в конце прошлого года получил публичное предложение руки и сердца от Петра Злотого. Пара была в особом статусе 2,5 месяца.