Эксклюзив
19 февраля, 15:01 • 11823 просмотра
Украина подтвердила участие в Паралимпиаде-2026 и опровергла бойкот Игр
Эксклюзив
19 февраля, 14:46 • 18644 просмотра
США против Ирана: будет ли большая война на Ближнем Востоке и что выгодно Украине
19 февраля, 14:37 • 16674 просмотра
В Украине меняют подход к пассажирским поездам - хотят сохранить цены билетов "доступными"
Эксклюзив
19 февраля, 13:31 • 28347 просмотра
Топ действенных советов, как улучшить отношения с партнером
Эксклюзив
19 февраля, 12:37 • 20341 просмотра
Резонансное интервью Залужного: эксперт объяснил, можно ли считать, что в Украине стартовала предвыборная кампания
Эксклюзив
19 февраля, 11:28 • 31617 просмотра
Снести или компенсировать стоимость: может ли община Одессы отобрать землю у скандальной клиники Odrex?
19 февраля, 09:20 • 26194 просмотра
"Отравления" нардепов не связаны с питанием в столовой, обнаружили норовирус - аппарат ВР
19 февраля, 09:12 • 25519 просмотра
Дроны СБУ поразили нефтебазу "Великолукская" в псковской области рф - источник
Эксклюзив
19 февраля, 07:36 • 24807 просмотра
Ямы на дорогах: почему со снегом исчезает и асфальт и куда обращаться в случае повреждения авто
19 февраля, 07:02 • 18720 просмотра
"Они всегда забывают, что мы не россия": Зеленский раскрыл условия проведения выборов в Украине
Лед тронулся: борьба с давлением на бизнес сдвинулась с мертвой точки, но заказные дела еще никуда не исчезли19 февраля, 11:15 • 31904 просмотра
Культовый Mustang "Eleanor" из фильма "Угнать за 60 секунд" выставили на аукционPhoto19 февраля, 12:06 • 24485 просмотра
Китайская стримерша потеряла 140 тыс. фолловеров из-за сбоя бьюти-фильтра19 февраля, 12:42 • 19294 просмотра
США требуют от союзников сократить зарубежные миссии НАТО и не приглашать Украину на саммит в Анкаре - СМИ19 февраля, 13:59 • 9560 просмотра
Самые чувствительные и уязвимые: что нужно знать о знаке зодиака Рыбы19 февраля, 14:22 • 19081 просмотра
MELOVIN прокомментировал слухи об измене своего бывшего возлюбленного

Киев • УНН

 • 4 просмотра

MELOVIN не стал замалчивать этот момент и остановил сплетни относительно неверности Петра в своем Телеграме. В частности, артист дал понять, что, несмотря на расставание, прекрасно относится к бывшему возлюбленному.

MELOVIN прокомментировал слухи об измене своего бывшего возлюбленного

Один из самых эпатажных артистов, певец MELOVIN дал свой комментарий относительно того, что его бывший жених изменил ему с женатым мужчиной. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram MELOVIN. 

Детали

Итак, на днях стало известно, что артист завершил отношения с военным медиком Петром. Пара разошлась мирно, и знаменитость у себя в Stories поблагодарил Петра "за опыт". 

Концерт MELOVIN в Ровно отменили из-за протестов против однополых браков18.02.26, 11:52 • 3616 просмотров

MELOVIN  не стал замалчивать этот момент и остановил сплетни относительно неверности Петра в своем Телеграме. В частности, артист дал понять, что несмотря на расставание прекрасно относится к бывшему возлюбленному.

Ох. Что только не придумают, чтобы хайповать. Петр — замечательный парень. Ничего из того, что пытаются на него вылить, не является правдой. Он — человек чести и герой, который спасает жизни. Это весь мой комментарий 

— отметил певец.

Напомним

MELOVIN в конце прошлого года получил публичное предложение руки и сердца от Петра Злотого. Пара была в особом статусе 2,5 месяца.

Антонина Туманова

УНН Lite
Музыкант
Социальная сеть
Брак