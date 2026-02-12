Велика Британія виділяє 500 млн фунтів на посилення ППО України - Гілі

$43.030.06
Українець Гераскевич вибув з Олімпіади-2026 через заборону "шолома пам'яті", планує апеляцію до САЅ
Ексклюзив
11 лютого, 19:42 • 18184 перегляди
Списання тисяч гривень чайових: у Glovo заявили про технічний збій, гроші обіцяють повернути
11 лютого, 17:25 • 31880 перегляди
Гераскевич заявив, що виступить на Олімпіаді-2026 тільки у "шоломі пам’яті" попри загрозу дискваліфікації
11 лютого, 17:07 • 25199 перегляди
Glovo автоматично списує тисячі на “чайові” за доставку і не повертає кошти - українці обуреніPhoto
11 лютого, 16:28 • 24672 перегляди
Родина військового Назара Далецького не має повертати виплати державі - Міноборони
11 лютого, 14:43 • 23279 перегляди
Зеленський назвав території питанням наступних переговорів із США, очікує зустріч у "вівторок або середу"
11 лютого, 13:50 • 34534 перегляди
У ПФУ пояснили, як маломобільним людям швидко поновити пенсію після призупинення виплат
11 лютого, 11:56 • 19807 перегляди
Європарламент схвалив кредит для України на €90 млрд
Ексклюзив
11 лютого, 09:46 • 22107 перегляди
Психолог пояснив, як працює концепція п’яти мов кохання у стосунках
Ексклюзив
11 лютого, 09:00 • 41483 перегляди
Арешти майна, тиск та затягування справ: суддя у відставці назвав ознаки замовних справ
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Новини Світу
Київ
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Популярнi новини
Нічна атака на Одесу: є поранений, пошкоджено об'єкт інфраструктури та бізнес-центр11 лютого, 23:33 • 7316 перегляди
Київ під атакою балістичних ракет, у місті лунають вибухи12 лютого, 00:39 • 17517 перегляди
У тамбовській області рф уражено підприємство ОПКVideo12 лютого, 02:12 • 13505 перегляди
путін підпорядковує росгвардію та мнс начальнику генштабу герасимову - ISW04:02 • 10581 перегляди
Олімпіада-2026: МОК офіційно повідомив про дискваліфікацію Гераскевича08:30 • 4646 перегляди
У ПФУ пояснили, як маломобільним людям швидко поновити пенсію після призупинення виплат11 лютого, 13:50 • 34534 перегляди
Від "Доктора Пі" до "Справи Odrex": 5 найгучніших медичних скандалів Photo11 лютого, 12:28 • 29925 перегляди
Чому сотням тисяч пенсіонерів призупинили виплати та як їх відновити11 лютого, 10:54 • 31576 перегляди
Арешти майна, тиск та затягування справ: суддя у відставці назвав ознаки замовних справ
Ексклюзив
11 лютого, 09:00 • 41483 перегляди
Whitelist для Starlink: як правильно зареєструвати термінал через ЦНАП або Дію, покрокова інструкціяPhoto10 лютого, 13:55 • 53682 перегляди
Беньямін Нетаньягу
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сергій Лисак
Віталій Кличко
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Одеса
Харківська область
Аліна Гросу під пісню "Волошки" розкрила стать свого первісткаVideo08:43 • 234 перегляди
Дженніфер Еністон розповіла, як тримає форму у 5711 лютого, 16:53 • 15809 перегляди
Ріанна з кільцем на пальці підігріває чутки про заручиниPhoto11 лютого, 14:59 • 18148 перегляди
Брітні Спірс продала права на свої хіти за сотні мільйонів доларів11 лютого, 12:28 • 19276 перегляди
Виступ Bad Bunny на Super Bowl Halftime Show зібрав понад 128 млн переглядів - ЗМІ11 лютого, 08:43 • 21032 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Шахед-136
Х-59

Велика Британія виділяє 500 млн фунтів на посилення ППО України - Гілі

Київ • УНН

 • 44 перегляди

Велика Британія надасть Україні додаткові 500 мільйонів фунтів стерлінгів для зміцнення протиповітряної оборони. Кошти спрямують на захист міст та критичної інфраструктури від ракетних атак.

Велика Британія виділяє 500 млн фунтів на посилення ППО України - Гілі

Велика Британія надасть Україні додаткові 500 млн фунтів стерлінгів на термінове посилення протиповітряної оборони. Кошти спрямують на захист українських міст і критичної інфраструктури від ракетних та дронових атак з боку росії. Про це повідомив міністр оборони Великої Британії Джон Гілі перед зустріччю міністрів оборони країн НАТО у Брюсселі, передає УНН.

Деталі

За словами Гілі, новий пакет допомоги є відповіддю на нагальні потреби України в умовах триваючих масованих обстрілів. Він наголосив, що Лондон і надалі залишатиметься одним із ключових союзників Києва у сфері безпеки та оборони.

Міністр зазначив, що Велика Британія демонструє лідерство у формуванні нової архітектури європейської безпеки в межах НАТО та діє як відповідальний партнер, який підтримує союзників перед обличчям сучасних загроз. За його словами, британська сторона готова й надалі підтримувати Україну, захищати її та діяти разом із партнерами в умовах нової епохи безпекових викликів.

Також Джон Гілі підтвердив, що Велика Британія відіграватиме одну з ключових ролей у місії НАТО з безпеки в Арктиці, спрямованій на зміцнення стабільності та захист стратегічно важливого регіону. Він підкреслив, що ситуація в Арктиці має дедалі більше значення для колективної безпеки Альянсу.

Зустріч міністрів оборони НАТО у Брюсселі присвячена реалізації рішень саміту Альянсу, зокрема збільшенню оборонних витрат, розвитку оборонної промисловості та подальшій військовій підтримці України.

Нагадаємо

12 лютого міністр оборони України Михайло Федоров візьме участь у зустрічі міністрів оборони країн НАТО. Обговорять військову підтримку України та зміцнення колективної безпеки в Європі.

Андрій Тимощенков

Війна в УкраїніПолітикаНовини Світу
Війна в Україні
Джон Гілі
НАТО
Брюссель
Велика Британія
Арктика
Україна
Київ