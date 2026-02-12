Велика Британія виділяє 500 млн фунтів на посилення ППО України - Гілі
Київ • УНН
Велика Британія надасть Україні додаткові 500 мільйонів фунтів стерлінгів для зміцнення протиповітряної оборони. Кошти спрямують на захист міст та критичної інфраструктури від ракетних атак.
Велика Британія надасть Україні додаткові 500 млн фунтів стерлінгів на термінове посилення протиповітряної оборони. Кошти спрямують на захист українських міст і критичної інфраструктури від ракетних та дронових атак з боку росії. Про це повідомив міністр оборони Великої Британії Джон Гілі перед зустріччю міністрів оборони країн НАТО у Брюсселі, передає УНН.
Деталі
За словами Гілі, новий пакет допомоги є відповіддю на нагальні потреби України в умовах триваючих масованих обстрілів. Він наголосив, що Лондон і надалі залишатиметься одним із ключових союзників Києва у сфері безпеки та оборони.
Міністр зазначив, що Велика Британія демонструє лідерство у формуванні нової архітектури європейської безпеки в межах НАТО та діє як відповідальний партнер, який підтримує союзників перед обличчям сучасних загроз. За його словами, британська сторона готова й надалі підтримувати Україну, захищати її та діяти разом із партнерами в умовах нової епохи безпекових викликів.
Також Джон Гілі підтвердив, що Велика Британія відіграватиме одну з ключових ролей у місії НАТО з безпеки в Арктиці, спрямованій на зміцнення стабільності та захист стратегічно важливого регіону. Він підкреслив, що ситуація в Арктиці має дедалі більше значення для колективної безпеки Альянсу.
Зустріч міністрів оборони НАТО у Брюсселі присвячена реалізації рішень саміту Альянсу, зокрема збільшенню оборонних витрат, розвитку оборонної промисловості та подальшій військовій підтримці України.
Нагадаємо
12 лютого міністр оборони України Михайло Федоров візьме участь у зустрічі міністрів оборони країн НАТО. Обговорять військову підтримку України та зміцнення колективної безпеки в Європі.