Михайло Федоров зустрінеться з міністрами оборони країн НАТО для обговорення посилення підтримки України – Рютте

Завтра, 12 лютого, міністр оборони України Михайло Федоров візьме участь у зустрічі міністрів оборони країн НАТО, де ключовими темами стануть подальша військова підтримка України, підвищення її ефективності, а також зміцнення колективної безпеки в Європі. Про це заявив генеральний секретар НАТО Марко Рютте під час пресконференції після зустрічі міністрів закордонних справ країн Альянсу, передає УНН.

Деталі

За словами Рютте, зустріч міністрів оборони відбудеться напередодні саміту НАТО, який запланований у Туреччині менш ніж за п’ять місяців. Він нагадав, що союзники вже ухвалили історичні рішення щодо посилення Альянсу, зокрема домовилися поступово збільшити оборонні витрати до 5% ВВП до 2035 року та суттєво наростити спроможності оборонної промисловості.

На зустрічі міністрів оборони також буде представлений Європейський Союз. Рютте наголосив, що ЄС є ключовим партнером НАТО, а співпраця між двома структурами, зокрема у питаннях підтримки України, має вирішальне значення для спільної безпеки.

Крім того, міністри обговорять посилення стримування і оборони в межах Альянсу. Упродовж 2025 року країни НАТО зміцнювали захист критичної підводної інфраструктури в Балтійському морі в межах ініціативи Baltic Sentry, а також підвищували пильність на східному фланзі через місію Eastern Sentry.

Рютте підкреслив, що Альянс і надалі діятиме спільно, розподіляючи відповідальність між союзниками та залучаючи нових членів до керівних ролей, аби забезпечити стабільність і безпеку в євроатлантичному просторі.

Нагадаємо

Генеральний секретар наголосив, що інвестиції у сферу оборони вже зростають на десятки мільярдів євро. Як приклад він навів Німеччину, яка до 2029 року планує витрачати на оборону 152 млрд євро – більш ніж удвічі більше, ніж у 2021 році.