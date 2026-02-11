$43.090.06
14:43 • 608 перегляди
Зеленський назвав території питанням наступних переговорів із США, очікує зустріч у "вівторок або середу"
13:50 • 6298 перегляди
У ПФУ пояснили, як маломобільним людям швидко поновити пенсію після призупинення виплат
11:56 • 9960 перегляди
Європарламент схвалив кредит для України на €90 млрд
Ексклюзив
09:46 • 14065 перегляди
Психолог пояснив, як працює концепція п’яти мов кохання у стосунках
Ексклюзив
11 лютого, 09:00 • 24832 перегляди
Арешти майна, тиск та затягування справ: суддя у відставці назвав ознаки замовних справ
11 лютого, 06:59 • 22447 перегляди
Зеленський збирається оголосити про план щодо виборів та референдуму 24 лютого - FT
10 лютого, 22:52 • 36929 перегляди
На Харківщині троє маленьких дітей та чоловік загинули під завалами після російського удару
10 лютого, 20:12 • 37484 перегляди
Не вважає заборону МОК виправданою: Гераскевич заявив, що не відмовиться від "шолома пам’яті" на Олімпіаді-2026Photo
10 лютого, 17:38 • 32961 перегляди
Українцям віком від 60 років дозволили служити за контрактом. Зеленський підписав указ
10 лютого, 17:08 • 32452 перегляди
Наразі ніхто не може ухвалити рішення щодо повернення коштів, виплачених родині бійця, що вважався загиблим - Лубінець
Михайло Федоров зустрінеться з міністрами оборони країн НАТО для обговорення посилення підтримки України – Рютте

Київ • УНН

 • 44 перегляди

12 лютого міністр оборони України Михайло Федоров візьме участь у зустрічі міністрів оборони країн НАТО. Обговорять військову підтримку України та зміцнення колективної безпеки в Європі.

Михайло Федоров зустрінеться з міністрами оборони країн НАТО для обговорення посилення підтримки України – Рютте

Завтра, 12 лютого, міністр оборони України Михайло Федоров візьме участь у зустрічі міністрів оборони країн НАТО, де ключовими темами стануть подальша військова підтримка України, підвищення її ефективності, а також зміцнення колективної безпеки в Європі. Про це заявив генеральний секретар НАТО Марко Рютте під час пресконференції після зустрічі міністрів закордонних справ країн Альянсу, передає УНН.

Деталі

За словами Рютте, зустріч міністрів оборони відбудеться напередодні саміту НАТО, який запланований у Туреччині менш ніж за п’ять місяців. Він нагадав, що союзники вже ухвалили історичні рішення щодо посилення Альянсу, зокрема домовилися поступово збільшити оборонні витрати до 5% ВВП до 2035 року та суттєво наростити спроможності оборонної промисловості.

На зустрічі міністрів оборони також буде представлений Європейський Союз. Рютте наголосив, що ЄС є ключовим партнером НАТО, а співпраця між двома структурами, зокрема у питаннях підтримки України, має вирішальне значення для спільної безпеки.

Крім того, міністри обговорять посилення стримування і оборони в межах Альянсу. Упродовж 2025 року країни НАТО зміцнювали захист критичної підводної інфраструктури в Балтійському морі в межах ініціативи Baltic Sentry, а також підвищували пильність на східному фланзі через місію Eastern Sentry.

Рютте підкреслив, що Альянс і надалі діятиме спільно, розподіляючи відповідальність між союзниками та залучаючи нових членів до керівних ролей, аби забезпечити стабільність і безпеку в євроатлантичному просторі.

Нагадаємо

Генеральний секретар наголосив, що інвестиції у сферу оборони вже зростають на десятки мільярдів євро. Як приклад він навів Німеччину, яка до 2029 року планує витрачати на оборону 152 млрд євро – більш ніж удвічі більше, ніж у 2021 році.

Андрій Тимощенков

Політика
Державний бюджет
Кабінет Міністрів України
Війна в Україні
Марк Рютте
Михайло Федоров
НАТО
Європейський Союз
Німеччина
Туреччина