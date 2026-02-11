НАТО готується до саміту в Анкарі та нарощування оборонних витрат союзників – Рютте

Країни НАТО вже інвестують десятки мільярдів євро у зміцнення обороноздатності та готуються до подальшого збільшення витрат на безпеку напередодні саміту Альянсу в Анкарі, який відбудеться в липні цього року. Про це заявив Генеральний секретар НАТО Марко Рютте під час пресконференції після зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО, передає УНН.

За його словами, вже завтра у штаб-квартирі НАТО відбудеться зустріч міністрів оборони країн Альянсу, на якій обговорюватимуть підготовку до саміту в Туреччині та виконання рішень, ухвалених на торішньому саміті в Гаазі.

Рютте нагадав, що саме тоді союзники домовилися зробити НАТО сильнішим і справедливішим, зокрема шляхом збільшення оборонних витрат до 5% ВВП до 2035 року та суттєвого посилення оборонної промисловості.

Генеральний секретар наголосив, що інвестиції у сферу оборони вже зростають на десятки мільярдів євро. Як приклад він навів Німеччину, яка до 2029 року планує витрачати на оборону 152 млрд євро – більш ніж удвічі більше, ніж у 2021 році.

За словами Рютте, на зустрічі міністрів також обговорюватимуть подальші плани союзників щодо збільшення оборонних витрат і формування реалістичного шляху до спільної мети Альянсу. Водночас він підкреслив, що зростання інвестицій має супроводжуватися наявністю необхідних оборонних спроможностей і можливістю їх закупівлі.

Нагадаємо

Посол США в НАТО Метью Вітакер заявив, що очікує більше оголошень про зобов'язання у межах ініціативи PURL для постачання Україні американської зброї. Союзники зобов'язалися придбати зброю на суму понад 4,5 мільярда доларів.