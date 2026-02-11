$43.090.06
14:43 • 238 перегляди
Зеленський назвав території питанням наступних переговорів із США, очікує зустріч у "вівторок або середу"
13:50 • 5338 перегляди
У ПФУ пояснили, як маломобільним людям швидко поновити пенсію після призупинення виплат
11:56 • 9424 перегляди
Європарламент схвалив кредит для України на €90 млрд
Ексклюзив
09:46 • 13802 перегляди
Психолог пояснив, як працює концепція п’яти мов кохання у стосунках
Ексклюзив
09:00 • 24471 перегляди
Арешти майна, тиск та затягування справ: суддя у відставці назвав ознаки замовних справ
11 лютого, 06:59 • 22320 перегляди
Зеленський збирається оголосити про план щодо виборів та референдуму 24 лютого - FT
10 лютого, 22:52 • 36799 перегляди
На Харківщині троє маленьких дітей та чоловік загинули під завалами після російського удару
10 лютого, 20:12 • 37380 перегляди
Не вважає заборону МОК виправданою: Гераскевич заявив, що не відмовиться від "шолома пам’яті" на Олімпіаді-2026Photo
10 лютого, 17:38 • 32845 перегляди
Українцям віком від 60 років дозволили служити за контрактом. Зеленський підписав указ
10 лютого, 17:08 • 32394 перегляди
Наразі ніхто не може ухвалити рішення щодо повернення коштів, виплачених родині бійця, що вважався загиблим - Лубінець
НАТО готується до саміту в Анкарі та нарощування оборонних витрат союзників – Рютте

Київ • УНН

 • 180 перегляди

Країни НАТО інвестують десятки мільярдів євро у зміцнення обороноздатності. Це відбувається напередодні саміту Альянсу в Анкарі, який відбудеться в липні цього року.

НАТО готується до саміту в Анкарі та нарощування оборонних витрат союзників – Рютте

Країни НАТО вже інвестують десятки мільярдів євро у зміцнення обороноздатності та готуються до подальшого збільшення витрат на безпеку напередодні саміту Альянсу в Анкарі, який відбудеться в липні цього року. Про це заявив Генеральний секретар НАТО Марко Рютте під час пресконференції після зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО, передає УНН.

За його словами, вже завтра у штаб-квартирі НАТО відбудеться зустріч міністрів оборони країн Альянсу, на якій обговорюватимуть підготовку до саміту в Туреччині та виконання рішень, ухвалених на торішньому саміті в Гаазі.

Рютте нагадав, що саме тоді союзники домовилися зробити НАТО сильнішим і справедливішим, зокрема шляхом збільшення оборонних витрат до 5% ВВП до 2035 року та суттєвого посилення оборонної промисловості.

Генеральний секретар наголосив, що інвестиції у сферу оборони вже зростають на десятки мільярдів євро. Як приклад він навів Німеччину, яка до 2029 року планує витрачати на оборону 152 млрд євро – більш ніж удвічі більше, ніж у 2021 році.

За словами Рютте, на зустрічі міністрів також обговорюватимуть подальші плани союзників щодо збільшення оборонних витрат і формування реалістичного шляху до спільної мети Альянсу. Водночас він підкреслив, що зростання інвестицій має супроводжуватися наявністю необхідних оборонних спроможностей і можливістю їх закупівлі.

Нагадаємо

Посол США в НАТО Метью Вітакер заявив, що очікує більше оголошень про зобов'язання у межах ініціативи PURL для постачання Україні американської зброї. Союзники зобов'язалися придбати зброю на суму понад 4,5 мільярда доларів.

Андрій Тимощенков

ПолітикаНовини Світу