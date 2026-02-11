НАТО готовится к саммиту в Анкаре и наращиванию оборонных расходов союзников – Рютте

$43.090.06
51.250.13
ukenru
14:43 • 382 просмотра
Зеленский назвал территории вопросом следующих переговоров с США, ожидает встречу во "вторник или среду"
13:50 • 5720 просмотра
В ПФУ объяснили, как маломобильным людям быстро возобновить пенсию после приостановки выплат
11:56 • 9636 просмотра
Европарламент одобрил кредит для Украины на €90 млрд
Эксклюзив
09:46 • 13913 просмотра
Психолог объяснил, как работает концепция пяти языков любви в отношениях
Эксклюзив
09:00 • 24611 просмотра
Аресты имущества, давление и затягивание дел: судья в отставке назвал признаки заказных дел
11 февраля, 06:59 • 22374 просмотра
Зеленский собирается объявить о плане по выборам и референдуму 24 февраля - FT
10 февраля, 22:52 • 36850 просмотра
В Харьковской области трое маленьких детей и мужчина погибли под завалами после российского удара
10 февраля, 20:12 • 37416 просмотра
Не считает запрет МОК оправданным: Гераскевич заявил, что не откажется от "шлема памяти" на Олимпиаде-2026Photo
10 февраля, 17:38 • 32886 просмотра
Украинцам старше 60 лет разрешили служить по контракту. Зеленский подписал указ
10 февраля, 17:08 • 32412 просмотра
Сейчас никто не может принять решение о возврате средств, выплаченных семье бойца, считавшегося погибшим - Лубинец
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−1°
3.7м/с
83%
739мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Капитан судна NewNew Polar Bear не признал вину по делу о повреждении кабелей в Балтийском море11 февраля, 05:23 • 18941 просмотра
Американские прокуроры не смогли предъявить обвинения законодателям-демократам за призыв к военным11 февраля, 05:38 • 14642 просмотра
"В военное время это не бытовая коррупция": Генпрокурор Кравченко сообщил о разоблачении схемы на 2,6 млн грн в главном военном госпиталеVideo11 февраля, 07:17 • 18576 просмотра
Украинка найдена мертвой в парке в Берлине: подозреваемый в убийстве задержанVideo11 февраля, 07:49 • 13940 просмотра
Почему сотням тысяч пенсионеров приостановили выплаты и как их возобновить10:54 • 12073 просмотра
публикации
В ПФУ объяснили, как маломобильным людям быстро возобновить пенсию после приостановки выплат13:50 • 5720 просмотра
От "Доктора Пи" до "Дела Odrex": 5 самых громких медицинских скандаловPhoto12:28 • 8486 просмотра
Почему сотням тысяч пенсионеров приостановили выплаты и как их возобновить10:54 • 12106 просмотра
Аресты имущества, давление и затягивание дел: судья в отставке назвал признаки заказных дел
Эксклюзив
09:00 • 24611 просмотра
Whitelist для Starlink: как правильно зарегистрировать терминал через ЦНАП или Дию, пошаговая инструкцияPhoto10 февраля, 13:55 • 39324 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Андрей Садовый
Дональд Трамп
Музыкант
Марк Рютте
Актуальные места
Украина
Одесса
Село
Соединённые Штаты
Львов
Реклама
УНН Lite
Бритни Спирс продала права на свои хиты за сотни миллионов долларов12:28 • 4486 просмотра
Выступление Bad Bunny на Super Bowl Halftime Show собрало более 128 млн просмотров - СМИ11 февраля, 08:43 • 9400 просмотра
"Это мой грех": Лилия Сандулеса рассказала о беременности от Иво Бобула и аборте9 февраля, 17:00 • 29405 просмотра
"Мандалорец и Грогу" возвращаются: Lucasfilm представила новый тизер во время СупербоулаVideo9 февраля, 15:48 • 30886 просмотра
Penisgate на Олимпиаде-2026: на фоне расследования WADA эксперты раскрыли риски инъекций гиалуроновой кислоты в половые органы9 февраля, 15:11 • 29979 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Х-47М2 "Кинжал"
Дипломатка

НАТО готовится к саммиту в Анкаре и наращиванию оборонных расходов союзников – Рютте

Киев • УНН

 • 242 просмотра

Страны НАТО инвестируют десятки миллиардов евро в укрепление обороноспособности. Это происходит накануне саммита Альянса в Анкаре, который состоится в июле этого года.

НАТО готовится к саммиту в Анкаре и наращиванию оборонных расходов союзников – Рютте

Страны НАТО уже инвестируют десятки миллиардов евро в укрепление обороноспособности и готовятся к дальнейшему увеличению расходов на безопасность в преддверии саммита Альянса в Анкаре, который состоится в июле этого года. Об этом заявил Генеральный секретарь НАТО Марко Рютте во время пресс-конференции после встречи министров иностранных дел стран НАТО, передает УНН.

По его словам, уже завтра в штаб-квартире НАТО состоится встреча министров обороны стран Альянса, на которой будут обсуждаться подготовка к саммиту в Турции и выполнение решений, принятых на прошлогоднем саммите в Гааге.

Рютте напомнил, что именно тогда союзники договорились сделать НАТО сильнее и справедливее, в частности путем увеличения оборонных расходов до 5% ВВП к 2035 году и существенного усиления оборонной промышленности.

Генеральный секретарь подчеркнул, что инвестиции в сферу обороны уже растут на десятки миллиардов евро. В качестве примера он привел Германию, которая к 2029 году планирует тратить на оборону 152 млрд евро – более чем вдвое больше, чем в 2021 году.

По словам Рютте, на встрече министров также будут обсуждаться дальнейшие планы союзников по увеличению оборонных расходов и формированию реалистичного пути к общей цели Альянса. В то же время он подчеркнул, что рост инвестиций должен сопровождаться наличием необходимых оборонных возможностей и возможностью их закупки.

Напомним

Посол США в НАТО Мэтью Уитакер заявил, что ожидает больше объявлений об обязательствах в рамках инициативы PURL для поставок Украине американского оружия. Союзники обязались приобрести оружие на сумму более 4,5 миллиарда долларов.

Андрей Тимощенков

ПолитикаНовости Мира