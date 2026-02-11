НАТО готовится к саммиту в Анкаре и наращиванию оборонных расходов союзников – Рютте

Страны НАТО уже инвестируют десятки миллиардов евро в укрепление обороноспособности и готовятся к дальнейшему увеличению расходов на безопасность в преддверии саммита Альянса в Анкаре, который состоится в июле этого года. Об этом заявил Генеральный секретарь НАТО Марко Рютте во время пресс-конференции после встречи министров иностранных дел стран НАТО, передает УНН.

По его словам, уже завтра в штаб-квартире НАТО состоится встреча министров обороны стран Альянса, на которой будут обсуждаться подготовка к саммиту в Турции и выполнение решений, принятых на прошлогоднем саммите в Гааге.

Рютте напомнил, что именно тогда союзники договорились сделать НАТО сильнее и справедливее, в частности путем увеличения оборонных расходов до 5% ВВП к 2035 году и существенного усиления оборонной промышленности.

Генеральный секретарь подчеркнул, что инвестиции в сферу обороны уже растут на десятки миллиардов евро. В качестве примера он привел Германию, которая к 2029 году планирует тратить на оборону 152 млрд евро – более чем вдвое больше, чем в 2021 году.

По словам Рютте, на встрече министров также будут обсуждаться дальнейшие планы союзников по увеличению оборонных расходов и формированию реалистичного пути к общей цели Альянса. В то же время он подчеркнул, что рост инвестиций должен сопровождаться наличием необходимых оборонных возможностей и возможностью их закупки.

Посол США в НАТО Мэтью Уитакер заявил, что ожидает больше объявлений об обязательствах в рамках инициативы PURL для поставок Украине американского оружия. Союзники обязались приобрести оружие на сумму более 4,5 миллиарда долларов.