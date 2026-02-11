Посол США в НАТО очікує нових зобов'язань у межах PURL для України цього тижня

Посол США в НАТО Метью Вітакер заявив у вівторок, що очікує більше оголошень про зобов'язання у межах ініціативи PURL для постачання Україні американської зброї під час зустрічі міністрів оборони Альянсу в Брюсселі в четвер, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Посол також повідомив журналістам на онлайн-брифінгу, що союзники наразі зобов'язалися придбати американську зброю на суму понад 4,5 мільярда доларів для задоволення нагальних потреб України на полі бою через PURL.

Двадцять один союзник НАТО та два партнери висловили свою підтримку, сказав Вітакер.

США продовжать продавати озброєння союзникам по НАТО для України, у тому числі наступального, доки не буде мирної угоди - посол