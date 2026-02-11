Посол США в НАТО очікує нових зобов'язань у межах PURL для України цього тижня

$43.030.02
10 лютого, 22:52 • 18424 перегляди
На Харківщині троє маленьких дітей та чоловік загинули під завалами після російського удару
10 лютого, 20:12 • 21530 перегляди
Не вважає заборону МОК виправданою: Гераскевич заявив, що не відмовиться від "шолома пам’яті" на Олімпіаді-2026Photo
10 лютого, 17:38 • 20524 перегляди
Українцям віком від 60 років дозволили служити за контрактом. Зеленський підписав указ
10 лютого, 17:08 • 23815 перегляди
Наразі ніхто не може ухвалити рішення щодо повернення коштів, виплачених родині бійця, що вважався загиблим - Лубінець
10 лютого, 16:55 • 21063 перегляди
На Харківщині оголошено надзвичайну ситуацію регіонального рівня в енергосфері - ОВА
Ексклюзив
10 лютого, 15:55 • 17301 перегляди
Американський телеканал Newsmax готується до запуску в Україні: для чого великий медіа-гравець виходить на український ринок
Ексклюзив
10 лютого, 13:08 • 20931 перегляди
"Тарифи не мають бути інструментом соціальної політики": чому підвищення цін на електроенергію - це лише питання часу і необхідний крок для оздоровлення енергоринку
10 лютого, 12:47 • 26124 перегляди
Генштаб підтвердив ураження навчального центру БпЛА, пункту управління дронів підрозділу з "Рубікона" та інших об'єктів окупантів
Ексклюзив
10 лютого, 12:43 • 16898 перегляди
Приватна клініка "INTO SANA" в Одесі може бути причетна до корупційної схеми ухилення від мобілізації військовозобовʼязаними
Ексклюзив
10 лютого, 12:23 • 30685 перегляди
"Дія" змінює форму власності: що означає перехід з держпідприємства в акціонерне товариство і чи в безпеці дані українців
Публікації
Ексклюзиви
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Whitelist для Starlink: як правильно зареєструвати термінал через ЦНАП або Дію, покрокова інструкціяPhoto10 лютого, 13:55 • 24150 перегляди
"Дія" змінює форму власності: що означає перехід з держпідприємства в акціонерне товариство і чи в безпеці дані українців

10 лютого, 12:23 • 30685 перегляди
10 лютого, 12:23 • 30685 перегляди
Odrex і захоплення землі в Одесі: як засновники скандальної клініки можуть бути пов’язані зі зміною меж і призначенням ділянки10 лютого, 12:05 • 27363 перегляди
В Україні працює Defence City: перший резидент, податкові пільги та підводні камені 9 лютого, 14:55 • 43074 перегляди
НСЗУ знову уклала контракт зі скандальною клінікою "Одрекс": у чому ризики для пацієнтів9 лютого, 12:30 • 50739 перегляди
Посол США в НАТО очікує нових зобов'язань у межах PURL для України цього тижня

Київ • УНН

 • 80 перегляди

Посол США в НАТО Метью Вітакер заявив, що очікує більше оголошень про зобов'язання у межах ініціативи PURL для постачання Україні американської зброї. Союзники зобов'язалися придбати зброю на суму понад 4,5 мільярда доларів.

Посол США в НАТО очікує нових зобов'язань у межах PURL для України цього тижня

Посол США в НАТО Метью Вітакер заявив у вівторок, що очікує більше оголошень про зобов'язання у межах ініціативи PURL для постачання Україні американської зброї під час зустрічі міністрів оборони Альянсу в Брюсселі в четвер, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Посол також повідомив журналістам на онлайн-брифінгу, що союзники наразі зобов'язалися придбати американську зброю на суму понад 4,5 мільярда доларів для задоволення нагальних потреб України на полі бою через PURL.

Двадцять один союзник НАТО та два партнери висловили свою підтримку, сказав Вітакер.

США продовжать продавати озброєння союзникам по НАТО для України, у тому числі наступального, доки не буде мирної угоди - посол05.02.26, 18:00 • 4086 переглядiв

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
Війна в Україні
Reuters
НАТО
Брюссель
Сполучені Штати Америки
Україна