Посол США в НАТО ожидает новых обязательств в рамках PURL для Украины на этой неделе

Посол США в НАТО Мэтью Уитакер заявил во вторник, что ожидает больше объявлений об обязательствах в рамках инициативы PURL по поставке Украине американского оружия во время встречи министров обороны Альянса в Брюсселе в четверг, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Посол также сообщил журналистам на онлайн-брифинге, что союзники на данный момент обязались приобрести американское оружие на сумму более 4,5 миллиарда долларов для удовлетворения насущных потребностей Украины на поле боя через PURL.

Двадцать один союзник НАТО и два партнера выразили свою поддержку, сказал Уитакер.

США продолжат продавать вооружение союзникам по НАТО для Украины, в том числе наступательное, пока не будет мирного соглашения - посол