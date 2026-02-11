Посол США в НАТО ожидает новых обязательств в рамках PURL для Украины на этой неделе

$43.030.02
Зеленский собирается объявить о плане по выборам и референдуму 24 февраля - FT
10 февраля, 22:52 • 18808 просмотра
В Харьковской области трое маленьких детей и мужчина погибли под завалами после российского удара
10 февраля, 20:12 • 22198 просмотра
Не считает запрет МОК оправданным: Гераскевич заявил, что не откажется от "шлема памяти" на Олимпиаде-2026Photo
10 февраля, 17:38 • 21043 просмотра
Украинцам старше 60 лет разрешили служить по контракту. Зеленский подписал указ
10 февраля, 17:08 • 24276 просмотра
Сейчас никто не может принять решение о возврате средств, выплаченных семье бойца, считавшегося погибшим - Лубинец
10 февраля, 16:55 • 21400 просмотра
В Харьковской области объявлена чрезвычайная ситуация регионального уровня в энергосфере - ОВА
Эксклюзив
10 февраля, 15:55 • 17526 просмотра
Американский телеканал Newsmax готовится к запуску в Украине: зачем крупный медиа-игрок выходит на украинский рынок
Эксклюзив
10 февраля, 13:08 • 21224 просмотра
"Тарифы не должны быть инструментом социальной политики": почему повышение цен на электроэнергию - это лишь вопрос времени и необходимый шаг для оздоровления энергорынка
10 февраля, 12:47 • 26443 просмотра
Генштаб подтвердил поражение учебного центра БпЛА, пункта управления дронов подразделения из "Рубикона" и других объектов оккупантов
Эксклюзив
10 февраля, 12:43 • 16974 просмотра
Частная клиника "INTO SANA" в Одессе может быть причастна к коррупционной схеме уклонения от мобилизации военнообязанными
Популярные новости
Силы беспилотных систем поразили два зенитных ракетных комплекса "Тор-М2"10 февраля, 21:14 • 5504 просмотра
США и Азербайджан подписали соглашение о стратегическом партнерстве во время визита Джей Ди Вэнса10 февраля, 21:23 • 4924 просмотра
США перевели системы Patriot в Катаре на мобильные платформы из-за угрозы со стороны ИранаPhoto10 февраля, 22:26 • 3138 просмотра
Массированная атака БПЛА на волгоградскую область: пожар на заводе и повреждения домов11 февраля, 00:12 • 6920 просмотра
Дипломатические усилия США и Ирана зашли в тупик на фоне угрозы авиаударов01:12 • 3212 просмотра
Whitelist для Starlink: как правильно зарегистрировать терминал через ЦНАП или Дию, пошаговая инструкцияPhoto10 февраля, 13:55 • 24514 просмотра
"Дія" меняет форму собственности: что означает переход из госпредприятия в акционерное общество и в безопасности ли данные украинцев
Эксклюзив
10 февраля, 12:23 • 31078 просмотра
Odrex и захват земли в Одессе: как учредители скандальной клиники могут быть связаны с изменением границ и назначением участка10 февраля, 12:05 • 27699 просмотра
В Украине работает Defence City: первый резидент, налоговые льготы и подводные камни9 февраля, 14:55 • 43354 просмотра
НСЗУ снова заключила контракт со скандальной клиникой "Одрекс": в чем риски для пациентов9 февраля, 12:30 • 51003 просмотра
УНН Lite
"Это мой грех": Лилия Сандулеса рассказала о беременности от Иво Бобула и аборте9 февраля, 17:00 • 22480 просмотра
"Мандалорец и Грогу" возвращаются: Lucasfilm представила новый тизер во время СупербоулаVideo9 февраля, 15:48 • 24384 просмотра
Penisgate на Олимпиаде-2026: на фоне расследования WADA эксперты раскрыли риски инъекций гиалуроновой кислоты в половые органы9 февраля, 15:11 • 23995 просмотра
Bad Bunny выступил на Супербоуле, Трамп назвал шоу "пощечиной стране"PhotoVideo9 февраля, 06:52 • 49696 просмотра
МАЙОРОВА рассказала о быстрорастущем новообразовании в груди: певица уверяет — доброкачественное и без угрозы жизниPhoto6 февраля, 17:59 • 51438 просмотра
Посол США в НАТО ожидает новых обязательств в рамках PURL для Украины на этой неделе

Киев • УНН

 • 746 просмотра

Посол США в НАТО Мэтью Уитакер заявил, что ожидает больше объявлений об обязательствах в рамках инициативы PURL по поставке Украине американского оружия. Союзники обязались приобрести оружие на сумму более 4,5 миллиарда долларов.

Посол США в НАТО ожидает новых обязательств в рамках PURL для Украины на этой неделе

Посол США в НАТО Мэтью Уитакер заявил во вторник, что ожидает больше объявлений об обязательствах в рамках инициативы PURL по поставке Украине американского оружия во время встречи министров обороны Альянса в Брюсселе в четверг, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Посол также сообщил журналистам на онлайн-брифинге, что союзники на данный момент обязались приобрести американское оружие на сумму более 4,5 миллиарда долларов для удовлетворения насущных потребностей Украины на поле боя через PURL.

Двадцать один союзник НАТО и два партнера выразили свою поддержку, сказал Уитакер.

США продолжат продавать вооружение союзникам по НАТО для Украины, в том числе наступательное, пока не будет мирного соглашения - посол

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Reuters
НАТО
Брюссель
Соединённые Штаты
Украина