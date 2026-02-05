США продолжат продавать вооружение союзникам по НАТО для Украины, в том числе наступательное, пока не будет мирного соглашения - посол

США продолжат продавать оружие союзникам по НАТО для предоставления Украине, в том числе, чтобы они имели наступательное вооружение, пока не будет заключено мирное соглашение, сообщил постпред США при НАТО Мэтью Уитакер в эфире Newsmax, пишет УНН.

Столько, сколько потребуется для заключения мирного соглашения, мы будем продолжать продавать наше оружие нашим союзникам по НАТО, а они затем будут предоставлять его Украине, во-первых, для самообороны, чтобы иметь доступ к противовоздушной и противоракетной обороне, а во-вторых, чтобы иметь наступательное оружие. Они могут держать его в бою, чтобы защитить себя и убедиться, что их страна не будет захвачена, и это очень разумная позиция