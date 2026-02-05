США продолжат продавать вооружение союзникам по НАТО для Украины, в том числе наступательное, пока не будет мирного соглашения - посол
Киев • УНН
Посол США при НАТО Мэтью Уитакер заявил, что США продолжат продавать оружие союзникам по НАТО для Украины, пока не будет заключено мирное соглашение. Это необходимо для самообороны и предотвращения захвата страны.
Столько, сколько потребуется для заключения мирного соглашения, мы будем продолжать продавать наше оружие нашим союзникам по НАТО, а они затем будут предоставлять его Украине, во-первых, для самообороны, чтобы иметь доступ к противовоздушной и противоракетной обороне, а во-вторых, чтобы иметь наступательное оружие. Они могут держать его в бою, чтобы защитить себя и убедиться, что их страна не будет захвачена, и это очень разумная позиция
"Знаете, президент Трамп четко высказался по этому поводу, и знаете, в НАТО нам нужно, во-первых, сохранить нашу коалицию вместе, а во-вторых, нам нужно убедиться, что наши союзники по НАТО, все в Европе плюс Канада, укрепляют себя, потому что эта сила, в конце концов, будет гарантировать мир, чтобы у нас не было очередного вторжения на европейский континент после окончания этой войны", - отметил посланник.
