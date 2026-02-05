США продолжат продавать вооружение союзникам по НАТО для Украины, в том числе наступательное, пока не будет мирного соглашения - посол

$43.170.02
Эксклюзив
15:05 • 10626 просмотра
"Проблемы будут, но ожидать обвала российского фронта, к сожалению, не стоит": эксперт объяснил, что означает отключение Starlink для вражеской армии
Эксклюзив
14:39 • 10681 просмотра
Конец соглашения о ядерном сдерживании между рф и США: что меняется в мировой безопасности и есть ли угроза для мира и Украины
13:04 • 13858 просмотра
Зеленский сообщил о возвращении 157 украинцев домой в рамках обмена после долгой паузыPhoto
5 февраля, 10:18 • 24495 просмотра
США, Украина и рф договорились об обмене 314 пленными - Уиткофф
Эксклюзив
5 февраля, 10:05 • 53952 просмотра
Восстановление открытых конкурсов на государственные должности необходимо для получения 50 млрд евро от ЕС - Шуляк
5 февраля, 09:53 • 26720 просмотра
Внесенные в "белый список" Starlink работают, а терминалы россиян уже заблокированы - Федоров
5 февраля, 09:33 • 26129 просмотра
Силы обороны поразили инфраструктуру российского полигона "Капустин Яр" с использованием в том числе "Фламинго" - Генштаб
5 февраля, 09:26 • 21381 просмотра
Генштаб подтвердил поражение логистического хаба оккупантов, пункта управления дронов подразделения "Ахмата" на курщине
5 февраля, 09:20 • 14431 просмотра
На фоне непогоды произошло уже 259 ДТП: до трети - в Киеве и области, движение на Житомирской трассе затруднено
5 февраля, 07:22 • 14162 просмотра
В Абу-Даби начался второй день переговоров с участием Украины, США и рф - Умеров
публикации
Эксклюзивы
"Проблемы будут, но ожидать обвала российского фронта, к сожалению, не стоит": эксперт объяснил, что означает отключение Starlink для вражеской армии
Эксклюзив
15:05 • 10626 просмотра
Восстановление открытых конкурсов на государственные должности необходимо для получения 50 млрд евро от ЕС - Шуляк
Эксклюзив
5 февраля, 10:05 • 53952 просмотра
Активисты StopOdrex запустили Telegram-канал после третьей блокировки сайта клиникой4 февраля, 11:15 • 64492 просмотра
От одной трагедии к системной проблеме: как скандальная клиника пытается изменить фокус внимания в "Деле Odrex"3 февраля, 14:37 • 94434 просмотра
Давление на стратегический бизнес: что стоит за делами против группы авиакомпаний Романа Милешко3 февраля, 14:17 • 94121 просмотра
США продолжат продавать вооружение союзникам по НАТО для Украины, в том числе наступательное, пока не будет мирного соглашения - посол

Киев • УНН

 • 1280 просмотра

Посол США при НАТО Мэтью Уитакер заявил, что США продолжат продавать оружие союзникам по НАТО для Украины, пока не будет заключено мирное соглашение. Это необходимо для самообороны и предотвращения захвата страны.

США продолжат продавать вооружение союзникам по НАТО для Украины, в том числе наступательное, пока не будет мирного соглашения - посол

США продолжат продавать оружие союзникам по НАТО для предоставления Украине, в том числе, чтобы они имели наступательное вооружение, пока не будет заключено мирное соглашение, сообщил постпред США при НАТО Мэтью Уитакер в эфире Newsmax, пишет УНН.

Столько, сколько потребуется для заключения мирного соглашения, мы будем продолжать продавать наше оружие нашим союзникам по НАТО, а они затем будут предоставлять его Украине, во-первых, для самообороны, чтобы иметь доступ к противовоздушной и противоракетной обороне, а во-вторых, чтобы иметь наступательное оружие. Они могут держать его в бою, чтобы защитить себя и убедиться, что их страна не будет захвачена, и это очень разумная позиция

- сказал посол США при НАТО Мэтью Уитакер.

"Знаете, президент Трамп четко высказался по этому поводу, и знаете, в НАТО нам нужно, во-первых, сохранить нашу коалицию вместе, а во-вторых, нам нужно убедиться, что наши союзники по НАТО, все в Европе плюс Канада, укрепляют себя, потому что эта сила, в конце концов, будет гарантировать мир, чтобы у нас не было очередного вторжения на европейский континент после окончания этой войны", - отметил посланник.

Украине с момента запуска PURL союзники предоставили 90% ракет для ПВО - Рютте03.02.26, 12:38 • 4194 просмотра

Юлия Шрамко

Война в УкраинеПолитика
Военное положение
Война в Украине
Дипломатка
НАТО
Дональд Трамп
Канада
Европа
Украина