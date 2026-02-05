США продовжать продавати озброєння союзникам по НАТО для України, у тому числі наступального, доки не буде мирної угоди - посол

$43.170.02
51.030.08
ukenru
Ексклюзив
15:05 • 10040 перегляди
"Проблеми будуть, але очікувати обвалу російського фронту, на жаль, не варто": експерт пояснив, що означає відключення Starlink для ворожої армії
Ексклюзив
14:39 • 10142 перегляди
Кінець угоди ядерного стримування між рф та США: що змінюється у світовій безпеці та чи є загроза для світу та України
13:04 • 13401 перегляди
Зеленський повідомив про повернення 157 українців додому у межах обміну після довгої паузиPhoto
5 лютого, 10:18 • 23933 перегляди
США, Україна та рф домовилися про обмін 314 полоненими - Віткофф
Ексклюзив
5 лютого, 10:05 • 53016 перегляди
Відновлення відкритих конкурсів на державні посади необхідне для отримання 50 млрд євро від ЄС - Шуляк
5 лютого, 09:53 • 26558 перегляди
Внесені в "білий список" Starlink працюють, а термінали росіян уже заблоковано - Федоров
5 лютого, 09:33 • 26004 перегляди
Сили оборони уразили інфраструктуру російського полігону "Капустін Яр" з використанням у тому числі "Фламінго" - Генштаб
5 лютого, 09:26 • 21318 перегляди
Генштаб підтвердив ураження логістичного хабу окупантів, пункту управління дронів підрозділу "Ахмата" на курщині
5 лютого, 09:20 • 14391 перегляди
На тлі негоди сталося вже 259 ДТП: до третини - у Києві та області, рух на Житомирській трасі ускладнено
5 лютого, 07:22 • 14134 перегляди
В Абу-Дабі розпочався другий день переговорів за участю України, США та рф - Умєров
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−6°
4.5м/с
80%
748мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Окупанти перекидають війська на північ Донеччини, формат переміщення нетиповий - АндрющенкоPhoto5 лютого, 07:12 • 30766 перегляди
Зірка "Голосу країни" вперше показала доньку та назвала її ім’яPhoto11:46 • 17316 перегляди
Переговори України, США та рф в Абу-Дабі завершилися12:00 • 22305 перегляди
Зниклу 13-річну дівчинку з Львівщини знайшли мертвою12:12 • 8748 перегляди
"Коли слова зайві": Олена Мозгова показала чоловіка-військового та ніжний момент із донькоюVideo13:14 • 12650 перегляди
Публікації
"Проблеми будуть, але очікувати обвалу російського фронту, на жаль, не варто": експерт пояснив, що означає відключення Starlink для ворожої армії
Ексклюзив
15:05 • 10048 перегляди
Відновлення відкритих конкурсів на державні посади необхідне для отримання 50 млрд євро від ЄС - Шуляк
Ексклюзив
5 лютого, 10:05 • 53029 перегляди
Активісти StopOdrex запустили Telegram-канал після третього блокування сайту клінікою4 лютого, 11:15 • 64124 перегляди
Від однієї трагедії до системної проблеми: як скандальна клініка намагається змінити фокус уваги у "Справі Odrex"3 лютого, 14:37 • 94056 перегляди
Тиск на стратегічний бізнес: що стоїть за справами проти групи авіакомпаній Романа Мілешка3 лютого, 14:17 • 93759 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Дональд Туск
Рустем Умєров
Андрій Садовий
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Абу-Дабі
Європа
Львів
Реклама
УНН Lite
Louis Vuitton представив настільний годинник-вантажівку за 650 тисяч євро15:30 • 2574 перегляди
"Коли слова зайві": Олена Мозгова показала чоловіка-військового та ніжний момент із донькоюVideo13:14 • 12874 перегляди
Зірка "Голосу країни" вперше показала доньку та назвала її ім’яPhoto11:46 • 17524 перегляди
Принцеса Уельська підтвердила поповнення в родині: у Кейт і Вільяма з’явилося цуценя4 лютого, 23:05 • 39726 перегляди
Корсет Вайолет Бріджертон: художник по костюмах розкрив деталі створення образуVideo4 лютого, 19:58 • 21365 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Дипломатка
Опалення
МіГ-29

США продовжать продавати озброєння союзникам по НАТО для України, у тому числі наступального, доки не буде мирної угоди - посол

Київ • УНН

 • 1096 перегляди

Посол США при НАТО Метью Вітакер заявив, що США продовжать продавати зброю союзникам по НАТО для України, доки не буде укладено мирну угоду. Це потрібно для самооборони та запобігання захопленню країни.

США продовжать продавати озброєння союзникам по НАТО для України, у тому числі наступального, доки не буде мирної угоди - посол

США продовжать продавати зброю союзникам по НАТО для надання Україні, у тому числі, щоб вони мали наступальне озброєння, доки не буде укладено мирну угоду, повідомив постпред США при НАТО Метью Вітакер в ефірі Newsmax, пише УНН.

Стільки, скільки буде потрібно для укладення мирної угоди, ми продовжуватимемо продавати нашу зброю нашим союзникам по НАТО, а вони потім надаватимуть її Україні, по-перше, для самооборони, щоб мати доступ до протиповітряної та протиракетної оборони, а по-друге, щоб мати наступальну зброю. Вони можуть тримати її в бою, щоб захистити себе та переконатися, що їхня країна не буде захоплена, і це дуже розумна позиція

- сказав посол США при НАТО Метью Вітакер.

"Знаєте, президент Трамп чітко висловився з цього приводу, і знаєте, в НАТО нам потрібно, по-перше, зберегти нашу коаліцію разом, а по-друге, нам потрібно переконатися, що наші союзники по НАТО, всі в Європі плюс Канада, зміцнюють себе, тому що ця сила, зрештою, гарантуватиме мир, щоб у нас не було чергового вторгнення на європейський континент після закінчення цієї війни", - зазначив посланець.

Україні з часу запуску PURL союзники надали 90% ракет для ППО - Рютте03.02.26, 12:38 • 4194 перегляди

Юлія Шрамко

Війна в УкраїніПолітика
Воєнний стан
Війна в Україні
Дипломатка
НАТО
Дональд Трамп
Канада
Європа
Україна