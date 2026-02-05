США продовжать продавати озброєння союзникам по НАТО для України, у тому числі наступального, доки не буде мирної угоди - посол

США продовжать продавати зброю союзникам по НАТО для надання Україні, у тому числі, щоб вони мали наступальне озброєння, доки не буде укладено мирну угоду, повідомив постпред США при НАТО Метью Вітакер в ефірі Newsmax, пише УНН.

Стільки, скільки буде потрібно для укладення мирної угоди, ми продовжуватимемо продавати нашу зброю нашим союзникам по НАТО, а вони потім надаватимуть її Україні, по-перше, для самооборони, щоб мати доступ до протиповітряної та протиракетної оборони, а по-друге, щоб мати наступальну зброю. Вони можуть тримати її в бою, щоб захистити себе та переконатися, що їхня країна не буде захоплена, і це дуже розумна позиція