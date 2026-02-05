США продовжать продавати озброєння союзникам по НАТО для України, у тому числі наступального, доки не буде мирної угоди - посол
Київ • УНН
Посол США при НАТО Метью Вітакер заявив, що США продовжать продавати зброю союзникам по НАТО для України, доки не буде укладено мирну угоду. Це потрібно для самооборони та запобігання захопленню країни.
Стільки, скільки буде потрібно для укладення мирної угоди, ми продовжуватимемо продавати нашу зброю нашим союзникам по НАТО, а вони потім надаватимуть її Україні, по-перше, для самооборони, щоб мати доступ до протиповітряної та протиракетної оборони, а по-друге, щоб мати наступальну зброю. Вони можуть тримати її в бою, щоб захистити себе та переконатися, що їхня країна не буде захоплена, і це дуже розумна позиція
"Знаєте, президент Трамп чітко висловився з цього приводу, і знаєте, в НАТО нам потрібно, по-перше, зберегти нашу коаліцію разом, а по-друге, нам потрібно переконатися, що наші союзники по НАТО, всі в Європі плюс Канада, зміцнюють себе, тому що ця сила, зрештою, гарантуватиме мир, щоб у нас не було чергового вторгнення на європейський континент після закінчення цієї війни", - зазначив посланець.
