Україні з часу запуску PURL союзники надали 90% ракет для ППО - Рютте

$42.970.16
50.910.12
ukenru
09:22 • 9060 перегляди
Генштаб підтвердив ураження навчального центру FPV і станції РЕБ окупантів
Ексклюзив
09:16 • 16149 перегляди
"Масований удар по Україні - це російська підготовка до переговорів": в оборонному комітеті ВР відреагували на нічну ворожу атаку
08:20 • 17217 перегляди
Україна погодила багаторівневий план з Європою і США щодо реагування на порушення припинення вогню рф - FT
07:02 • 19017 перегляди
росія атакувала ТЕЦ і ТЕС при -25°C, сотні тисяч сімей залишені без тепла в найсуворіші зимові морози - Шмигаль
05:28 • 22274 перегляди
Нічна атака на Київ: троє постраждалих та значні руйнування у п’яти районах столиціPhotoVideo
2 лютого, 23:51 • 30505 перегляди
росія завдала масованого удару по Києву ракетами та дронами у лютий мороз
2 лютого, 20:49 • 39741 перегляди
Найближчим часом ви почуєте вже певні результати: Умєров про обмін полоненими
2 лютого, 19:26 • 27866 перегляди
Україна продовжила санкції проти Фірташа та Козака
2 лютого, 18:38 • 50484 перегляди
Президент FIFA готовий повернути росію в міжнародний футбол: в УАФ та МЗС відреагувалиVideo
Ексклюзив
2 лютого, 18:37 • 24165 перегляди
Пенсійна реформа в Україні: що реально змінять та чи підвищать мінімальні виплати до 6000 грн
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−12°
1.4м/с
67%
754мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
У Харкові через масовану атаку на енергетику зливають систему опалення у 820 будинках3 лютого, 01:43 • 32538 перегляди
ЗСУ ліквідували 760 окупантів та понад 50 артилерійських систем протягом добиPhoto04:49 • 7008 перегляди
Вінниччина зазнала масованої атаки рф: є влучання у критичну інфраструктуру і знеструмлення06:15 • 4238 перегляди
Порушення прав військових: куди та з якими саме скаргами можна звертатися06:30 • 29303 перегляди
Провідна ТЕЦ Харкова зазнала важких пошкоджень, відновлення неможливе - депутат міськради09:06 • 13317 перегляди
Публікації
Порушення прав військових: куди та з якими саме скаргами можна звертатися06:30 • 29891 перегляди
Президент FIFA готовий повернути росію в міжнародний футбол: в УАФ та МЗС відреагувалиVideo2 лютого, 18:38 • 50484 перегляди
Фінал Нацвідбору на "Євробачення2026": коли дивитися та як підтримати свого фаворита2 лютого, 17:09 • 37154 перегляди
"Файли Епштейна": як скандал може призвести до падіння норвезької корони і ув'язнення політичних еліт 2 лютого, 15:28 • 40666 перегляди
Пенсія по інвалідності III групи: кому призначають, який розмір у 2026 році та як оформитиVideo2 лютого, 11:19 • 105830 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Марк Рютте
Денис Шмигаль
Нарендра Моді
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Харків
Дніпропетровська область
Дніпро (місто)
Реклама
УНН Lite
Переможниці "Холостяка-13" відмовили в реєстрації шлюбу: відома причинаPhoto2 лютого, 19:01 • 21733 перегляди
Трамп погрожує судом коміку Тревору Ноа через жарт про Епштейна на "Греммі"Video2 лютого, 16:54 • 22895 перегляди
The Cure здобув перші дві "Греммі" у своїй кар'єріVideo2 лютого, 16:01 • 22430 перегляди
Роковини смерті Кузьми: 5 пісень Скрябіна, які варто почутиVideo2 лютого, 15:14 • 21210 перегляди
Гарячий британський вікенд: Кім Кардаш’ян і Льюїс Гемілтон підірвали мережу2 лютого, 14:27 • 20707 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Фільм
Шахед-136

Україні з часу запуску PURL союзники надали 90% ракет для ППО - Рютте

Київ • УНН

 • 88 перегляди

Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що через механізм PURL Україна отримала мільйони євро. З літа НАТО надало 75% всіх ракет для фронту та 90% для ППО.

Україні з часу запуску PURL союзники надали 90% ракет для ППО - Рютте

Україні з часу запуску PURL минулого літа через механізм надано 75% ракет для фронту та 90% для ППО, повідомив Генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час виступу у парламенті у вівторок, пише УНН

Деталі

"Через механізм PURL надходять мільйони і мільйони євро від союзників і партнерів. З момент PURL минулого літа ми надали 75% всіх ракет, які надійшли в Україну, які ідуть на фронт, і 90%, які ППО", – сказав Генсек НАТО Марк Рютте.

НАТО та союзники готують довгострокові гарантії безпеки для України після завершення війни - Рютте03.02.26, 12:06 • 738 переглядiв

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
Війна в Україні
Марк Рютте
НАТО
Україна