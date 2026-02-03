Україні з часу запуску PURL союзники надали 90% ракет для ППО - Рютте
Київ • УНН
Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що через механізм PURL Україна отримала мільйони євро. З літа НАТО надало 75% всіх ракет для фронту та 90% для ППО.
Україні з часу запуску PURL минулого літа через механізм надано 75% ракет для фронту та 90% для ППО, повідомив Генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час виступу у парламенті у вівторок, пише УНН.
Деталі
"Через механізм PURL надходять мільйони і мільйони євро від союзників і партнерів. З момент PURL минулого літа ми надали 75% всіх ракет, які надійшли в Україну, які ідуть на фронт, і 90%, які ППО", – сказав Генсек НАТО Марк Рютте.
