Україні з часу запуску PURL союзники надали 90% ракет для ППО - Рютте

Україні з часу запуску PURL минулого літа через механізм надано 75% ракет для фронту та 90% для ППО, повідомив Генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час виступу у парламенті у вівторок, пише УНН.

Деталі

"Через механізм PURL надходять мільйони і мільйони євро від союзників і партнерів. З момент PURL минулого літа ми надали 75% всіх ракет, які надійшли в Україну, які ідуть на фронт, і 90%, які ППО", – сказав Генсек НАТО Марк Рютте.

НАТО та союзники готують довгострокові гарантії безпеки для України після завершення війни - Рютте