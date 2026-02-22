$43.270.00
В ОП натякнули на необхідності обмежити Telegram після теракту у Львові
19:22 • 11117 перегляди
У Женеві 26 лютого можуть відновитися переговори щодо України - росЗМІ
22 лютого, 14:20 • 20124 перегляди
Україна має мобілізувати ще 250 000 людей, щоб змінити ситуацію на фронті - ЗМІ
Ексклюзив
22 лютого, 13:36 • 27500 перегляди
Коридор затемнень, ретроградний Меркурій і емоційно складний для України: гороскоп на 23 лютого - 1 березня
22 лютого, 09:06 • 29378 перегляди
Теракт у Львові 22 лютого - поліція і СБУ затримали підозрювану у злочині
22 лютого, 00:48 • 43427 перегляди
Унаслідок теракту у Львові загинула 23-річна працівниця поліції – прокуратура
21 лютого, 23:49 • 50154 перегляди
Мер Львова Садовий назвав вибухи у центрі міста терактом та повідомив про госпіталізацію 14 постраждалих
21 лютого, 22:51 • 40778 перегляди
Українська ракета "Фламінго" могла встановити світовий рекорд дальності ураження під час атаки на Воткінський завод
21 лютого, 17:20 • 65602 перегляди
Орбан проти Мадяра. В Угорщині стартувала напружена виборча кампанія
21 лютого, 13:53 • 69945 перегляди
ЗСУ завдали удару ракетами "Фламінго" по заводу-виробнику "Іскандерів"
Іран та рф уклали секретну угоду на пів мільярда євро щодо постачання сучасних зенітних комплексів

Київ • УНН

 • 166 перегляди

Тегеран та москва підписали конфіденційний контракт на 500 млн євро щодо постачання 500 одиниць ПЗРК "Верба" та 2500 ракет "9М336". Угода передбачає також передачу 500 приладів нічного бачення "Mowgli–2" для відстеження низьколітаючих цілей.

Іран та рф уклали секретну угоду на пів мільярда євро щодо постачання сучасних зенітних комплексів

Тегеран та москва підписали конфіденційний контракт на суму близько 500 млн євро, що передбачає передачу значної партії переносних зенітно-ракетних комплексів "Верба". Угода була фіналізована на тлі зростаючого занепокоєння іранського керівництва щодо вразливості власної системи протиповітряної оборони перед ізраїльськими авіаударами. Про це йдеться у матеріалі Financial Times.

Деталі

Документ передбачає постачання 500 одиниць ПЗРК "Верба" та 2 500 ракет "9М336" протягом наступних трьох років. Також Іран отримає 500 приладів нічного бачення "Mowgli–2" для відстеження низьколітаючих цілей

- повідомляє видання Financial Times із посиланням на власні джерела.

Згідно з оприлюдненими даними, росія продає одну ракету "9М336" за ціною 170 000 євро, тоді як сам пусковий комплекс оцінюється у 40 000 євро за одиницю.

США проти Ірану: чи буде велика війна на Близькому Сході і що вигідно Україні19.02.26, 16:46 • 86898 переглядiв

Ця домовленість стала однією з найбільших збройних операцій між країнами за останній час. Тегеран прагне посилити захист стратегічних об'єктів після червневої 12-денної війни, під час якої ізраїльські сили продемонстрували здатність безперешкодно уражати іранську інфраструктуру.

Технічні переваги ПЗРК "Верба"

Зенітний комплекс "Верба" належить до найсучаснішого покоління засобів ППО ближнього радіусу дії та оснащений системою інфрачервоного наведення. Він здатний ефективно вражати крилаті ракети, безпілотники та літаки на низьких висотах, не потребуючи при цьому стаціонарних радарних установок. Використання малих мобільних груп дозволяє іранським збройним силам створити розосереджену мережу оборони, яку значно важче виявити та знищити превентивними ударами.

Готівка для Тегерана: рф таємно переправила до Ірану майже 5 тонн готівки на суму 2,5 млрд доларів для обходу санкцій06.02.26, 12:57 • 5159 переглядiв

Степан Гафтко

