Іран та рф уклали секретну угоду на пів мільярда євро щодо постачання сучасних зенітних комплексів
Київ • УНН
Тегеран та москва підписали конфіденційний контракт на 500 млн євро щодо постачання 500 одиниць ПЗРК "Верба" та 2500 ракет "9М336". Угода передбачає також передачу 500 приладів нічного бачення "Mowgli–2" для відстеження низьколітаючих цілей.
Тегеран та москва підписали конфіденційний контракт на суму близько 500 млн євро, що передбачає передачу значної партії переносних зенітно-ракетних комплексів "Верба". Угода була фіналізована на тлі зростаючого занепокоєння іранського керівництва щодо вразливості власної системи протиповітряної оборони перед ізраїльськими авіаударами. Про це йдеться у матеріалі Financial Times.
Деталі
Документ передбачає постачання 500 одиниць ПЗРК "Верба" та 2 500 ракет "9М336" протягом наступних трьох років. Також Іран отримає 500 приладів нічного бачення "Mowgli–2" для відстеження низьколітаючих цілей
Згідно з оприлюдненими даними, росія продає одну ракету "9М336" за ціною 170 000 євро, тоді як сам пусковий комплекс оцінюється у 40 000 євро за одиницю.
Ця домовленість стала однією з найбільших збройних операцій між країнами за останній час. Тегеран прагне посилити захист стратегічних об'єктів після червневої 12-денної війни, під час якої ізраїльські сили продемонстрували здатність безперешкодно уражати іранську інфраструктуру.
Технічні переваги ПЗРК "Верба"
Зенітний комплекс "Верба" належить до найсучаснішого покоління засобів ППО ближнього радіусу дії та оснащений системою інфрачервоного наведення. Він здатний ефективно вражати крилаті ракети, безпілотники та літаки на низьких висотах, не потребуючи при цьому стаціонарних радарних установок. Використання малих мобільних груп дозволяє іранським збройним силам створити розосереджену мережу оборони, яку значно важче виявити та знищити превентивними ударами.
