Иран и РФ заключили секретное соглашение на полмиллиарда евро о поставках современных зенитных комплексов

Тегеран и Москва подписали конфиденциальный контракт на сумму около 500 млн евро, предусматривающий передачу значительной партии переносных зенитно-ракетных комплексов "Верба". Соглашение было финализировано на фоне растущего беспокойства иранского руководства относительно уязвимости собственной системы противовоздушной обороны перед израильскими авиаударами. Об этом говорится в материале Financial Times. Детали Документ предусматривает поставку 500 единиц ПЗРК "Верба" и 2 500 ракет "9М336" в течение следующих трех лет. Также Иран получит 500 приборов ночного видения "Mowgli–2" для отслеживания низколетящих целей - сообщает издание Financial Times со ссылкой на собственные источники. Согласно обнародованным данным, Россия продает одну ракету "9М336" по цене 170 000 евро, тогда как сам пусковой комплекс оценивается в 40 000 евро за единицу. США против Ирана: будет ли большая война на Ближнем Востоке и что выгодно Украине Эта договоренность стала одной из крупнейших вооруженных операций между странами за последнее время. Тегеран стремится усилить защиту стратегических объектов после июньской 12-дневной войны, во время которой израильские силы продемонстрировали способность беспрепятственно поражать иранскую инфраструктуру. Технические преимущества ПЗРК "Верба" Зенитный комплекс "Верба" относится к современнейшему поколению средств ПВО ближнего радиуса действия и оснащен системой инфракрасного наведения. Он способен эффективно поражать крылатые ракеты, беспилотники и самолеты на низких высотах, не требуя при этом стационарных радарных установок. Использование малых мобильных групп позволяет иранским вооруженным силам создать рассредоточенную сеть обороны, которую значительно труднее обнаружить и уничтожить превентивными ударами. Наличные для Тегерана: РФ тайно переправила в Иран почти 5 тонн наличных на сумму 2,5 млрд долларов для обхода санкций