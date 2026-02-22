$43.270.00
19:57
В ОП намекнули на необходимость ограничить Telegram после теракта во Львове
19:22
В Женеве 26 февраля могут возобновиться переговоры по Украине - росСМИ
22 февраля, 14:20
Украина должна мобилизовать еще 250 000 человек, чтобы изменить ситуацию на фронте - СМИ
Эксклюзив
22 февраля, 13:36
Коридор затмений, ретроградный Меркурий и эмоционально сложный для Украины: гороскоп на 23 февраля - 1 марта
22 февраля, 09:06
Теракт во Львове 22 февраля - полиция и СБУ задержали подозреваемую в преступленииPhoto
22 февраля, 00:48
В результате теракта во Львове погибла 23-летняя сотрудница полиции – прокуратураVideo
21 февраля, 23:49
Мэр Львова Садовый назвал взрывы в центре города терактом и сообщил о госпитализации 14 пострадавшихVideo
21 февраля, 22:51
Украинская ракета "Фламинго" могла установить мировой рекорд дальности поражения во время атаки на Воткинский завод
21 февраля, 17:20
Орбан против Мадьяра. В Венгрии стартовала напряженная избирательная кампания
21 февраля, 13:53
ВСУ нанесли удар ракетами "Фламинго" по заводу-производителю "Искандеров"
Иран и РФ заключили секретное соглашение на полмиллиарда евро о поставках современных зенитных комплексов

Киев • УНН

 • 454 просмотра

Тегеран и Москва подписали конфиденциальный контракт на 500 млн евро о поставках 500 единиц ПЗРК "Верба" и 2500 ракет "9М336". Соглашение предусматривает также передачу 500 приборов ночного видения "Mowgli–2" для отслеживания низколетящих целей.

Иран и РФ заключили секретное соглашение на полмиллиарда евро о поставках современных зенитных комплексов

Тегеран и Москва подписали конфиденциальный контракт на сумму около 500 млн евро, предусматривающий передачу значительной партии переносных зенитно-ракетных комплексов "Верба". Соглашение было финализировано на фоне растущего беспокойства иранского руководства относительно уязвимости собственной системы противовоздушной обороны перед израильскими авиаударами. Об этом говорится в материале Financial Times.

Детали

Документ предусматривает поставку 500 единиц ПЗРК "Верба" и 2 500 ракет "9М336" в течение следующих трех лет. Также Иран получит 500 приборов ночного видения "Mowgli–2" для отслеживания низколетящих целей

- сообщает издание Financial Times со ссылкой на собственные источники.

Согласно обнародованным данным, Россия продает одну ракету "9М336" по цене 170 000 евро, тогда как сам пусковой комплекс оценивается в 40 000 евро за единицу.

США против Ирана: будет ли большая война на Ближнем Востоке и что выгодно Украине19.02.26, 16:46 • 86902 просмотра

Эта договоренность стала одной из крупнейших вооруженных операций между странами за последнее время. Тегеран стремится усилить защиту стратегических объектов после июньской 12-дневной войны, во время которой израильские силы продемонстрировали способность беспрепятственно поражать иранскую инфраструктуру.

Технические преимущества ПЗРК "Верба"

Зенитный комплекс "Верба" относится к современнейшему поколению средств ПВО ближнего радиуса действия и оснащен системой инфракрасного наведения. Он способен эффективно поражать крылатые ракеты, беспилотники и самолеты на низких высотах, не требуя при этом стационарных радарных установок. Использование малых мобильных групп позволяет иранским вооруженным силам создать рассредоточенную сеть обороны, которую значительно труднее обнаружить и уничтожить превентивными ударами.

Наличные для Тегерана: РФ тайно переправила в Иран почти 5 тонн наличных на сумму 2,5 млрд долларов для обхода санкций06.02.26, 12:57 • 5159 просмотров

Степан Гафтко

