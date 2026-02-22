Иран и РФ заключили секретное соглашение на полмиллиарда евро о поставках современных зенитных комплексов
Киев • УНН
Тегеран и Москва подписали конфиденциальный контракт на 500 млн евро о поставках 500 единиц ПЗРК "Верба" и 2500 ракет "9М336". Соглашение предусматривает также передачу 500 приборов ночного видения "Mowgli–2" для отслеживания низколетящих целей.
Тегеран и Москва подписали конфиденциальный контракт на сумму около 500 млн евро, предусматривающий передачу значительной партии переносных зенитно-ракетных комплексов "Верба". Соглашение было финализировано на фоне растущего беспокойства иранского руководства относительно уязвимости собственной системы противовоздушной обороны перед израильскими авиаударами. Об этом говорится в материале Financial Times.
Детали
Документ предусматривает поставку 500 единиц ПЗРК "Верба" и 2 500 ракет "9М336" в течение следующих трех лет. Также Иран получит 500 приборов ночного видения "Mowgli–2" для отслеживания низколетящих целей
Согласно обнародованным данным, Россия продает одну ракету "9М336" по цене 170 000 евро, тогда как сам пусковой комплекс оценивается в 40 000 евро за единицу.
США против Ирана: будет ли большая война на Ближнем Востоке и что выгодно Украине19.02.26, 16:46 • 86902 просмотра
Эта договоренность стала одной из крупнейших вооруженных операций между странами за последнее время. Тегеран стремится усилить защиту стратегических объектов после июньской 12-дневной войны, во время которой израильские силы продемонстрировали способность беспрепятственно поражать иранскую инфраструктуру.
Технические преимущества ПЗРК "Верба"
Зенитный комплекс "Верба" относится к современнейшему поколению средств ПВО ближнего радиуса действия и оснащен системой инфракрасного наведения. Он способен эффективно поражать крылатые ракеты, беспилотники и самолеты на низких высотах, не требуя при этом стационарных радарных установок. Использование малых мобильных групп позволяет иранским вооруженным силам создать рассредоточенную сеть обороны, которую значительно труднее обнаружить и уничтожить превентивными ударами.
Наличные для Тегерана: РФ тайно переправила в Иран почти 5 тонн наличных на сумму 2,5 млрд долларов для обхода санкций06.02.26, 12:57 • 5159 просмотров