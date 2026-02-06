$43.140.03
Эксклюзив
11:00 • 686 просмотра
Не только закрытые дела против предприятий, но и проверка действий правоохранителей: как продвигается борьба ОГП с давлением на бизнес
Эксклюзив
09:41 • 5134 просмотра
Готова ли Украина к старту Олимпиады: что известно о состоянии команды перед первыми соревнованиями
09:02 • 10864 просмотра
Международные резервы Украины обновили исторический максимум и достигли $57,7 млрд
Эксклюзив
5 февраля, 15:05 • 46181 просмотра
"Проблемы будут, но ожидать обвала российского фронта, к сожалению, не стоит": эксперт объяснил, что означает отключение Starlink для вражеской армии
Эксклюзив
5 февраля, 14:39 • 46008 просмотра
Конец соглашения о ядерном сдерживании между рф и США: что меняется в мировой безопасности и есть ли угроза для мира и Украины
5 февраля, 13:04 • 36681 просмотра
Зеленский сообщил о возвращении 157 украинцев домой в рамках обмена после долгой паузы
5 февраля, 10:18 • 49265 просмотра
США, Украина и рф договорились об обмене 314 пленными - Уиткофф
Эксклюзив
5 февраля, 10:05 • 89847 просмотра
Восстановление открытых конкурсов на государственные должности необходимо для получения 50 млрд евро от ЕС - Шуляк
5 февраля, 09:53 • 34540 просмотра
Внесенные в "белый список" Starlink работают, а терминалы россиян уже заблокированы - Федоров
5 февраля, 09:33 • 31371 просмотра
Силы обороны поразили инфраструктуру российского полигона "Капустин Яр" с использованием в том числе "Фламинго" - Генштаб
Наличные для Тегерана: РФ тайно переправила в Иран почти 5 тонн наличных на сумму 2,5 млрд долларов для обхода санкций

Киев • УНН

 • 542 просмотра

Российский "Промсвязьбанк" переправил в Центральный банк Ирана почти 5 тонн наличных на сумму 2,5 млрд долларов. Это помогло Тегерану сохранить экономическую стабильность в условиях санкций США.

Наличные для Тегерана: РФ тайно переправила в Иран почти 5 тонн наличных на сумму 2,5 млрд долларов для обхода санкций

Издание The Telegraph раскрыло масштабную схему скрытой финансовой поддержки иранского режима со стороны кремля. Согласно полученным таможенным документам, российский государственный "Промсвязьбанк" переправил в Центральный банк Ирана почти пять тонн наличных банкнот, что помогло Тегерану удержать экономическую стабильность в условиях жестких санкций США. Об этом пишет УНН.

Детали

Тайная операция началась в августе 2018 года, всего через неделю после введения Дональдом Трампом санкций против Ирана. В течение четырех месяцев было осуществлено 34 массовые поставки наличных денег. Деньги, вероятно, перевозили поездами в порт Астрахань, после чего переправляли кораблями через Каспийское море в иранский порт Амирабад и далее – по железной дороге в Тегеран.

Трамп расширяет военные варианты удара по Ирану на фоне прибытия авианосной группы30.01.26, 03:01 • 4713 просмотров

Каждая партия груза имела стоимость от 57 до 115 миллионов долларов. Эксперты предполагают, что для уменьшения веса и объема использовались преимущественно купюры номиналом 500 евро, хотя в документах стоимость груза фиксировалась в долларах США. На тот момент "Промсвязьбанком" руководил петр фрадков, сын бывшего главы российской разведки, который сейчас находится под международными санкциями.

Геополитические риски и современный контекст

Аналитики предупреждают, что подобные наличные переводы могут продолжаться и сегодня, особенно на фоне активной поставки Ираном беспилотников Shahed-136 и баллистических ракет для войны россии против Украины. Наличные деньги позволяют режимам избегать отслеживания через систему SWIFT и финансировать военные закупки или деятельность Корпуса стражей Исламской революции (КСИР).

В начале 2026 года, когда Иран снова охвачен массовыми протестами, кремль рассматривает выживание теократического режима как критически важный приоритет. Специалисты отмечают, что москва готова использовать любые изобретательные способы поддержки союзника, поскольку крах режима аятолл стал бы для россии серьезным геополитическим поражением и потерей ключевого партнера в войне против Украины.

Министры ЕС одобрили новые санкции против Ирана за подавление протестов и поддержку россии - Reuters29.01.26, 15:43 • 5073 просмотра

Степан Гафтко

