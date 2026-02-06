Наличные для Тегерана: РФ тайно переправила в Иран почти 5 тонн наличных на сумму 2,5 млрд долларов для обхода санкций
Киев • УНН
Издание The Telegraph раскрыло масштабную схему скрытой финансовой поддержки иранского режима со стороны кремля. Согласно полученным таможенным документам, российский государственный "Промсвязьбанк" переправил в Центральный банк Ирана почти пять тонн наличных банкнот, что помогло Тегерану удержать экономическую стабильность в условиях жестких санкций США. Об этом пишет УНН.
Детали
Тайная операция началась в августе 2018 года, всего через неделю после введения Дональдом Трампом санкций против Ирана. В течение четырех месяцев было осуществлено 34 массовые поставки наличных денег. Деньги, вероятно, перевозили поездами в порт Астрахань, после чего переправляли кораблями через Каспийское море в иранский порт Амирабад и далее – по железной дороге в Тегеран.
Каждая партия груза имела стоимость от 57 до 115 миллионов долларов. Эксперты предполагают, что для уменьшения веса и объема использовались преимущественно купюры номиналом 500 евро, хотя в документах стоимость груза фиксировалась в долларах США. На тот момент "Промсвязьбанком" руководил петр фрадков, сын бывшего главы российской разведки, который сейчас находится под международными санкциями.
Геополитические риски и современный контекст
Аналитики предупреждают, что подобные наличные переводы могут продолжаться и сегодня, особенно на фоне активной поставки Ираном беспилотников Shahed-136 и баллистических ракет для войны россии против Украины. Наличные деньги позволяют режимам избегать отслеживания через систему SWIFT и финансировать военные закупки или деятельность Корпуса стражей Исламской революции (КСИР).
В начале 2026 года, когда Иран снова охвачен массовыми протестами, кремль рассматривает выживание теократического режима как критически важный приоритет. Специалисты отмечают, что москва готова использовать любые изобретательные способы поддержки союзника, поскольку крах режима аятолл стал бы для россии серьезным геополитическим поражением и потерей ключевого партнера в войне против Украины.
