Ексклюзив
09:41 • 4314 перегляди
Чи готова Україна до старту Олімпіади: що відомо про стан команди перед першими змаганнями
09:02 • 10271 перегляди
Міжнародні резерви України оновили історичний максимум і сягнули $57,7 млрд
Ексклюзив
5 лютого, 15:05 • 44918 перегляди
"Проблеми будуть, але очікувати обвалу російського фронту, на жаль, не варто": експерт пояснив, що означає відключення Starlink для ворожої армії
Ексклюзив
5 лютого, 14:39 • 45289 перегляди
Кінець угоди ядерного стримування між рф та США: що змінюється у світовій безпеці та чи є загроза для світу та України
5 лютого, 13:04 • 36155 перегляди
Зеленський повідомив про повернення 157 українців додому у межах обміну після довгої паузиPhoto
5 лютого, 10:18 • 48860 перегляди
США, Україна та рф домовилися про обмін 314 полоненими - Віткофф
Ексклюзив
5 лютого, 10:05 • 89034 перегляди
Відновлення відкритих конкурсів на державні посади необхідне для отримання 50 млрд євро від ЄС - Шуляк
5 лютого, 09:53 • 34417 перегляди
Внесені в "білий список" Starlink працюють, а термінали росіян уже заблоковано - Федоров
5 лютого, 09:33 • 31330 перегляди
Сили оборони уразили інфраструктуру російського полігону "Капустін Яр" з використанням у тому числі "Фламінго" - Генштаб
5 лютого, 09:26 • 23636 перегляди
Генштаб підтвердив ураження логістичного хабу окупантів, пункту управління дронів підрозділу "Ахмата" на курщині
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Готівка для Тегерана: рф таємно переправила до Ірану майже 5 тонн готівки на суму 2,5 млрд доларів для обходу санкцій

Київ • УНН

 • 46 перегляди

російський "промзв’язбанк" переправив до Центрального банку Ірану майже 5 тонн готівки на суму 2,5 млрд доларів. Це допомогло Тегерану втримати економічну стабільність в умовах санкцій США.

Готівка для Тегерана: рф таємно переправила до Ірану майже 5 тонн готівки на суму 2,5 млрд доларів для обходу санкцій

Видання The Telegraph розкрило масштабну схему прихованої фінансової підтримки іранського режиму з боку кремля. Згідно з отриманими митними документами, російський державний "промзв’язбанк" переправив до Центрального банку Ірану майже п'ять тонн готівкових банкнот, що допомогло Тегерану втримати економічну стабільність в умовах жорстких санкцій США. Про це пише УНН.

Деталі

Таємна операція розпочалася у серпні 2018 року, лише за тиждень після запровадження Дональдом Трампом санкцій проти Ірану. Протягом чотирьох місяців було здійснено 34 масові поставки готівки. Гроші, ймовірно, перевозили потягами до порту Астрахань, після чого переправляли кораблями через Каспійське море до іранського порту Амірабад і далі – залізницею до Тегерана.

Трамп розширює військові варіанти удару по Ірану на тлі прибуття авіаносної групи30.01.26, 03:01 • 4713 переглядiв

Кожна партія вантажу мала вартість від 57 до 115 мільйонів доларів. Експерти припускають, що для зменшення ваги та об'єму використовувалися переважно купюри номіналом 500 євро, хоча в документах вартість вантажу фіксувалася в доларах США. На той момент "промзв’язбанком" керував петро фрадков, син колишнього очільника російської розвідки, який наразі перебуває під міжнародними санкціями.

Геополітичні ризики та сучасний контекст

Аналітики попереджають, що подібні готівкові перекази можуть тривати й сьогодні, особливо на тлі активного постачання Іраном безпілотників Shahed-136 та балістичних ракет для війни росії проти України. Готівка дозволяє режимам уникати відстеження через систему SWIFT та фінансувати військові закупівлі або діяльність Корпусу вартових Ісламської революції (КВІР).

На початку 2026 року, коли Іран знову охоплений масовими протестами, кремль розглядає виживання теократичного режиму як критично важливий пріоритет. Фахівці зазначають, що москва готова використовувати будь-які винахідливі способи підтримки союзника, оскільки крах режиму аятол став би для росії серйозною геополітичною поразкою та втратою ключового партнера у війні проти України.

Міністри ЄС схвалили нові санкції проти Ірану за придушення протестів та підтримку росії - Reuters29.01.26, 15:43 • 5073 перегляди

Степан Гафтко

Новини Світу
Санкції
Війна в Україні
SWIFT
Дейлі телеграф
Свіфт
Дональд Трамп
Тегеран
Сполучені Штати Америки
Україна
Іран