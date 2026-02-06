Готівка для Тегерана: рф таємно переправила до Ірану майже 5 тонн готівки на суму 2,5 млрд доларів для обходу санкцій
Київ • УНН
Видання The Telegraph розкрило масштабну схему прихованої фінансової підтримки іранського режиму з боку кремля. Згідно з отриманими митними документами, російський державний "промзв’язбанк" переправив до Центрального банку Ірану майже п'ять тонн готівкових банкнот, що допомогло Тегерану втримати економічну стабільність в умовах жорстких санкцій США. Про це пише УНН.
Деталі
Таємна операція розпочалася у серпні 2018 року, лише за тиждень після запровадження Дональдом Трампом санкцій проти Ірану. Протягом чотирьох місяців було здійснено 34 масові поставки готівки. Гроші, ймовірно, перевозили потягами до порту Астрахань, після чого переправляли кораблями через Каспійське море до іранського порту Амірабад і далі – залізницею до Тегерана.
Кожна партія вантажу мала вартість від 57 до 115 мільйонів доларів. Експерти припускають, що для зменшення ваги та об'єму використовувалися переважно купюри номіналом 500 євро, хоча в документах вартість вантажу фіксувалася в доларах США. На той момент "промзв’язбанком" керував петро фрадков, син колишнього очільника російської розвідки, який наразі перебуває під міжнародними санкціями.
Геополітичні ризики та сучасний контекст
Аналітики попереджають, що подібні готівкові перекази можуть тривати й сьогодні, особливо на тлі активного постачання Іраном безпілотників Shahed-136 та балістичних ракет для війни росії проти України. Готівка дозволяє режимам уникати відстеження через систему SWIFT та фінансувати військові закупівлі або діяльність Корпусу вартових Ісламської революції (КВІР).
На початку 2026 року, коли Іран знову охоплений масовими протестами, кремль розглядає виживання теократичного режиму як критично важливий пріоритет. Фахівці зазначають, що москва готова використовувати будь-які винахідливі способи підтримки союзника, оскільки крах режиму аятол став би для росії серйозною геополітичною поразкою та втратою ключового партнера у війні проти України.
