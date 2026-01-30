$42.770.19
23:28 • 1856 просмотра
Трамп ввел чрезвычайное положение в США из-за угрозы со стороны Кубы и вводит новую систему пошлин
21:40 • 6444 просмотра
30 января на территорию Европы упадет неконтролируемая китайская ракета длиной 13 метров и весом 11 тоннPhoto
19:28 • 10083 просмотра
Рассчитываем, что договоренности будут выполняться: Зеленский заявил, что в Эмиратах говорили об энергетическом перемирии
29 января, 18:35 • 11762 просмотра
В мирном процессе по Украине достигнут значительный прогресс - Виткофф
Эксклюзив
29 января, 17:45 • 16422 просмотра
Запрет соцсетей в Украине: готовят ли парламентарии соответствующие законопроекты и будут ли ограничивать доступ детям по примеру Европы
29 января, 13:51 • 18430 просмотра
Еврокомиссия выделяет 153 миллиона евро экстренной помощи Украине и Молдове
29 января, 13:24 • 30552 просмотра
Украина и SpaceX решают проблему использования Starlink на российских БПЛА: Федоров поблагодарил Маска за быструю реакцию
29 января, 13:06 • 27668 просмотра
В сети сообщают о якобы "энергетическом перемирии" между Россией и Украиной
29 января, 12:04 • 31297 просмотра
НБУ снизил учетную ставку до 15% впервые с весны прошлого года
29 января, 11:56 • 28025 просмотра
Местами до -30°: на Украину надвигаются сильные морозы
Трамп расширяет военные варианты удара по Ирану на фоне прибытия авианосной группы

Киев • УНН

 • 0 просмотра

Президент США Дональд Трамп получил новые стратегические возможности для реализации своих угроз в отношении Ирана после прибытия ударной группы авианосцев на Ближний Восток. Конечная цель возможной операции остается неопределенной, что вызывает дискуссии среди аналитиков.

Трамп расширяет военные варианты удара по Ирану на фоне прибытия авианосной группы

Президент США Дональд Трамп получил новые стратегические возможности для реализации своих угроз в отношении Ирана после прибытия ударной группы авианосцев на Ближний Восток. Несмотря на демонстрацию силы, конечная цель возможной операции остается неопределенной, что вызывает дискуссии среди аналитиков относительно реальных планов Вашингтона – от принуждения к новым ядерным переговорам до полной ликвидации верхушки иранского режима. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Прибытие авианосца "Авраам Линкольн" значительно усилило позиции Пентагона в регионе, позволяя рассматривать широкий спектр целей. По мнению экспертов Bloomberg Economics, потенциальные удары могут быть направлены не только на ядерные объекты, но и на критическую военную инфраструктуру, заводы по производству ракет и беспилотников, а также на штабы и руководство Корпуса стражей Исламской революции (КСИР).

Трамп рассматривает масштабный удар по Ирану: CNN узнал варианты

Прибытие ударной группы авианосцев "Авраам Линкольн" предоставляет Трампу расширенный набор наступательных возможностей. Но ему все еще нужно определить цель для военных

– отмечает Дана Строул, бывший высокопоставленный чиновник Пентагона.

Во время заседания Кабинета министров в четверг Трамп избежал конкретики, лишь упомянув о "большом флоте кораблей, направляющемся на Ближний Восток", что подогрело рыночные опасения и привело к скачку цен на нефть.

Риски возмездия и неопределенность миссии

Основной проблемой остается изменчивость месседжей Белого дома: Трамп поочередно заявляет то о наказании режима за репрессии против протестующих, то о необходимости нового соглашения. Такая неоднозначность повышает риски непредсказуемой эскалации, поскольку Тегеран уже пригрозил симметричным ответом по американским объектам в регионе.

Министры ЕС одобрили новые санкции против Ирана за подавление протестов и поддержку россии - Reuters

Военные аналитики Бекка Вассер и Дина Эсфандиари указывают, что наращивание силы помогает укрепить оборону союзников, однако оставляет открытой угрозу прямого столкновения. Приоритетными целями в случае начала операции могут стать правительственные здания и места пребывания высокопоставленных чиновников, что фактически будет означать попытку смещения действующей власти в Иране военным путем. 

Иран отверг угрозы Трампа и заявил о готовности ответить на действия США

Степан Гафтко

