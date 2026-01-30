Трамп расширяет военные варианты удара по Ирану на фоне прибытия авианосной группы

Президент США Дональд Трамп получил новые стратегические возможности для реализации своих угроз в отношении Ирана после прибытия ударной группы авианосцев на Ближний Восток. Несмотря на демонстрацию силы, конечная цель возможной операции остается неопределенной, что вызывает дискуссии среди аналитиков относительно реальных планов Вашингтона – от принуждения к новым ядерным переговорам до полной ликвидации верхушки иранского режима. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Прибытие авианосца "Авраам Линкольн" значительно усилило позиции Пентагона в регионе, позволяя рассматривать широкий спектр целей. По мнению экспертов Bloomberg Economics, потенциальные удары могут быть направлены не только на ядерные объекты, но и на критическую военную инфраструктуру, заводы по производству ракет и беспилотников, а также на штабы и руководство Корпуса стражей Исламской революции (КСИР).

Прибытие ударной группы авианосцев "Авраам Линкольн" предоставляет Трампу расширенный набор наступательных возможностей. Но ему все еще нужно определить цель для военных – отмечает Дана Строул, бывший высокопоставленный чиновник Пентагона.

Во время заседания Кабинета министров в четверг Трамп избежал конкретики, лишь упомянув о "большом флоте кораблей, направляющемся на Ближний Восток", что подогрело рыночные опасения и привело к скачку цен на нефть.

Риски возмездия и неопределенность миссии

Основной проблемой остается изменчивость месседжей Белого дома: Трамп поочередно заявляет то о наказании режима за репрессии против протестующих, то о необходимости нового соглашения. Такая неоднозначность повышает риски непредсказуемой эскалации, поскольку Тегеран уже пригрозил симметричным ответом по американским объектам в регионе.

Военные аналитики Бекка Вассер и Дина Эсфандиари указывают, что наращивание силы помогает укрепить оборону союзников, однако оставляет открытой угрозу прямого столкновения. Приоритетными целями в случае начала операции могут стать правительственные здания и места пребывания высокопоставленных чиновников, что фактически будет означать попытку смещения действующей власти в Иране военным путем.

