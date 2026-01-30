Трамп расширяет военные варианты удара по Ирану на фоне прибытия авианосной группы
Президент США Дональд Трамп получил новые стратегические возможности для реализации своих угроз в отношении Ирана после прибытия ударной группы авианосцев на Ближний Восток. Несмотря на демонстрацию силы, конечная цель возможной операции остается неопределенной, что вызывает дискуссии среди аналитиков относительно реальных планов Вашингтона – от принуждения к новым ядерным переговорам до полной ликвидации верхушки иранского режима. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Детали
Прибытие авианосца "Авраам Линкольн" значительно усилило позиции Пентагона в регионе, позволяя рассматривать широкий спектр целей. По мнению экспертов Bloomberg Economics, потенциальные удары могут быть направлены не только на ядерные объекты, но и на критическую военную инфраструктуру, заводы по производству ракет и беспилотников, а также на штабы и руководство Корпуса стражей Исламской революции (КСИР).
Прибытие ударной группы авианосцев "Авраам Линкольн" предоставляет Трампу расширенный набор наступательных возможностей. Но ему все еще нужно определить цель для военных
Во время заседания Кабинета министров в четверг Трамп избежал конкретики, лишь упомянув о "большом флоте кораблей, направляющемся на Ближний Восток", что подогрело рыночные опасения и привело к скачку цен на нефть.
Риски возмездия и неопределенность миссии
Основной проблемой остается изменчивость месседжей Белого дома: Трамп поочередно заявляет то о наказании режима за репрессии против протестующих, то о необходимости нового соглашения. Такая неоднозначность повышает риски непредсказуемой эскалации, поскольку Тегеран уже пригрозил симметричным ответом по американским объектам в регионе.
Военные аналитики Бекка Вассер и Дина Эсфандиари указывают, что наращивание силы помогает укрепить оборону союзников, однако оставляет открытой угрозу прямого столкновения. Приоритетными целями в случае начала операции могут стать правительственные здания и места пребывания высокопоставленных чиновников, что фактически будет означать попытку смещения действующей власти в Иране военным путем.
