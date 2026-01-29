Иран отверг угрозы Трампа и заявил о готовности ответить на действия США

Иран заявил, что его вооруженные силы готовы немедленно и решительно ответить на любую агрессию. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи на фоне угроз президента США Дональда Трампа относительно возможного военного удара по Тегерану, передает УНН.

Подробности

По словам Арагчи, в настоящее время иранские вооруженные силы находятся в полной боевой готовности.

Наши храбрые вооруженные силы готовы — с пальцами на спусковом крючке — немедленно и мощно ответить на любую агрессию против нашей любимой земли, воздуха и моря - говорится в сообщении.

Кроме того, он напомнил о полученном в прошлом опыте.

Ценные уроки, извлеченные из 12-дневной войны, позволили нам реагировать еще сильнее, быстрее и глубже - говорит Арагчи.

Также чиновник подчеркнул готовность к справедливому ядерному соглашению и заверил, что Тегеран не стремится иметь ядерное оружие.

В то же время Иран всегда приветствовал взаимовыгодное, справедливое и равноправное ядерное соглашение — на равных условиях и свободное от принуждения, угроз и запугивания, — которое гарантирует права Ирана на мирные ядерные технологии и гарантирует отсутствие ядерного оружия. Такому оружию нет места в наших расчетах безопасности, и мы никогда не стремились его приобрести - подчеркнул Арагчи.

Напомним

Президент США Дональд Трамп призвал Иран к переговорам по ядерному соглашению, предупредив о последствиях отказа. Тегеран заявил о полной боевой готовности и угрожает ответными ударами.