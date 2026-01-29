Трамп висунув Ірану ядерний ультиматум на тлі наближення американської "армади"

$42.960.17
51.230.17
ukenru
00:09 • 618 перегляди
Мерц: Україна не зможе вступити до Євросоюзу у 2027 році
19:02 • 9186 перегляди
Зеленський попередив, що рф готується до нового удару по Україні
28 січня, 18:50 • 13470 перегляди
Рубіо: наступний раунд перемовин пройде у двосторонньому форматі - між Україною та росією
28 січня, 18:25 • 12255 перегляди
Уряд призначив нову наглядову раду Енергоатома: хто у складі та основні завдання
28 січня, 18:10 • 12507 перегляди
В Україні створюють командування “малої” ППО, яке очолить полковник Євгеній Хлєбніков
28 січня, 15:19 • 15839 перегляди
Україна висловила протест Угорщині через неправдиві заяви про втручання у вибори
Ексклюзив
28 січня, 15:18 • 18085 перегляди
Кінець старої моделі Західного світу: чому Британія перезапускає відносини з Китаєм
Ексклюзив
28 січня, 14:57 • 13546 перегляди
Долар чи євро: що більше впливає на ціни в Україні, і що краще обрати для заощаджень в іноземній валюті
28 січня, 14:19 • 24799 перегляди
Через посилення ворожих ударів по поїздах вводять нові обмеження: яких областей торкнеться
28 січня, 11:48 • 24172 перегляди
ГУР викрило понад 60 суден "тіньового флоту" рф, Ірану та Венесуели, що перевозять підсанкційну нафту
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+1°
0м/с
100%
735мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Христина Соловій здивувала рішенням щодо концерту пам’яті Степана Гіги: в чому причинаPhoto28 січня, 15:18 • 4418 перегляди
Ще один день із графіками і без: завтра по всій Україні вимикатимуть світло28 січня, 16:40 • 3760 перегляди
Ні переохолодження, ні квартири з льодом: у поліції розповіли про обставини смерті 88-річної жінки на столичному ПодоліPhoto28 січня, 17:00 • 4658 перегляди
Ніжні слова для чоловіка-захисника: як Альона Омаргалієва привітала Тамерлана з днем народження28 січня, 18:25 • 8194 перегляди
рф втратила одразу два літаки - Су-30 і Су-3420:56 • 2810 перегляди
Публікації
Уроки маніпуляцій від адвокатів Miller та клініки Odrex, або що не так із їхніми заявами28 січня, 10:59 • 34577 перегляди
Системи ППО України: види, призначення та можливості ураженняPhotoVideo28 січня, 07:00 • 63721 перегляди
Історична угода ЄС з Індією: що вона означає і які наслідки для України
Ексклюзив
27 січня, 15:20 • 90806 перегляди
Коли і як передавати показання лічильників 27 січня, 14:54 • 70174 перегляди
Київ на межі ресурсів: що буде з теплом, світлом і водою до кінця зими
Ексклюзив
27 січня, 13:14 • 88785 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Марко Рубіо
Володимир Зеленський
Юлія Свириденко
Фрідріх Мерц
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Берлін
Ґренландія
Реклама
УНН Lite
Ніжні слова для чоловіка-захисника: як Альона Омаргалієва привітала Тамерлана з днем народження28 січня, 18:25 • 8194 перегляди
Дженніфер Лопес ошелешила зовнішнім виглядом: артистка показалася без макіяжуVideo27 січня, 18:07 • 37913 перегляди
Сини зіркового подружжя Бекхемів підтримали матір на церемонії у Парижі на тлі сімейного конфлікту27 січня, 17:26 • 36482 перегляди
Анатоліч розкритикував поліцію за штраф дружини під час поїздки на прощання із захисником України27 січня, 15:38 • 43137 перегляди
"Трохи залишилася у своєму коконі". Іво Бобул здивував неоднозначною заявою про пісні Ірини Білик27 січня, 11:53 • 45775 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Су-30
Су-34

Трамп висунув Ірану ядерний ультиматум на тлі наближення американської "армади"

Київ • УНН

 • 14 перегляди

Президент США Дональд Трамп закликав Іран до переговорів щодо ядерної угоди, попередивши про наслідки відмови. Тегеран заявив про повну бойову готовність і загрожує ударами у відповідь.

Трамп висунув Ірану ядерний ультиматум на тлі наближення американської "армади"

Президент США Дональд Трамп закликав владу Ірану негайно розпочати переговори щодо нової ядерної угоди, попередивши про катастрофічні наслідки у разі відмови. Білий дім наполягає на повному припиненні ядерних розробок, тоді як Тегеран заявив про повну бойову готовність своїх збройних сил та загрожує ударами у відповідь по США та Ізраїлю. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

У своєму зверненні Дональд Трамп наголосив, що час для дипломатії спливає, а наступна військова атака США буде "набагато гіршою" за попередні авіаудари. Президент підтвердив, що авіаносна ударна група на чолі з USS Abraham Lincoln уже прибула на Близький Схід. Розгортання сил відбулося після червневих атак на іранські ядерні об'єкти та нещодавніх кривавих репресій режиму проти протестувальників усередині країни.

Лідер Ірану Хаменеї переміщений у бункер через загрозу атаки США - ЗМІ26.01.26, 03:58 • 23779 переглядiв

Сподіваємося, що Іран швидко сяде за стіл переговорів і домовиться про справедливу угоду – БЕЗ ЯДЕРНОЇ ЗБРОЇ

– написав Трамп.

Державний секретар Марко Рубіо додав, що іранський режим зараз є слабшим, ніж будь-коли, через економічний колапс, що створює сприятливі умови для посилення тиску з боку Вашингтона.

Реакція Тегерана та загроза ескалації

Іранська сторона відкинула звинувачення в контактах із американськими посланниками, але заявила про принципову готовність до угоди лише на умовах рівноправності та визнання права на мирний атом. Глава МЗС Ірану Аббас Аракчі попередив, що військові тримають "пальці на спусковому гачку", а будь-яка агресія призведе до негайної відплати проти об'єктів США та їхніх союзників у регіоні.

До Ірану прямує величезна армада, час для Тегерану спливає - Трамп28.01.26, 14:45 • 3284 перегляди

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
Ядерна зброя
Марко Рубіо
Ізраїль
Білий дім
Reuters
Вашингтон
Дональд Трамп
Тегеран
Сполучені Штати Америки
Іран