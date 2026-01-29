Трамп висунув Ірану ядерний ультиматум на тлі наближення американської "армади"

Президент США Дональд Трамп закликав владу Ірану негайно розпочати переговори щодо нової ядерної угоди, попередивши про катастрофічні наслідки у разі відмови. Білий дім наполягає на повному припиненні ядерних розробок, тоді як Тегеран заявив про повну бойову готовність своїх збройних сил та загрожує ударами у відповідь по США та Ізраїлю. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

У своєму зверненні Дональд Трамп наголосив, що час для дипломатії спливає, а наступна військова атака США буде "набагато гіршою" за попередні авіаудари. Президент підтвердив, що авіаносна ударна група на чолі з USS Abraham Lincoln уже прибула на Близький Схід. Розгортання сил відбулося після червневих атак на іранські ядерні об'єкти та нещодавніх кривавих репресій режиму проти протестувальників усередині країни.

Сподіваємося, що Іран швидко сяде за стіл переговорів і домовиться про справедливу угоду – БЕЗ ЯДЕРНОЇ ЗБРОЇ – написав Трамп.

Державний секретар Марко Рубіо додав, що іранський режим зараз є слабшим, ніж будь-коли, через економічний колапс, що створює сприятливі умови для посилення тиску з боку Вашингтона.

Реакція Тегерана та загроза ескалації

Іранська сторона відкинула звинувачення в контактах із американськими посланниками, але заявила про принципову готовність до угоди лише на умовах рівноправності та визнання права на мирний атом. Глава МЗС Ірану Аббас Аракчі попередив, що військові тримають "пальці на спусковому гачку", а будь-яка агресія призведе до негайної відплати проти об'єктів США та їхніх союзників у регіоні.

