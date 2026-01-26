Лідер Ірану Хаменеї переміщений у бункер через загрозу атаки США - ЗМІ
Київ • УНН
Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї був екстрено переміщений до захищеного підземного об'єкта в Тегерані. Про це повідомляє The Jerusalem Post, інформує УНН.
Деталі
Зазначається, що причиною стали попередження від силових структур про високу ймовірність атаки з боку Сполучених Штатів у найближчий період.
Повідомлення про ймовірність удару США проти іранського режиму поновилися після того, як (президент США Дональд) Трамп, здавалося, відмовився від цієї ідеї минулого тижня, коли заявив, що вбивства під час придушення Іраном загальнонаціональних протестів вщухають, і що, на його думку, масштабних страт не передбачається
Вказується, що відтоді повідомлення про насильство Ірану проти протестувальників продовжують надходити з країни, незважаючи на постійні збої в інтернеті. У п'ятницю Міністерство фінансів США запровадило нові санкції проти країни у відповідь на придушення демонстрантів.
Контекст
23 січня президент США Дональд Трамп заявив про масштабне розгортання військово-морських сил до берегів Ірану. Це розгортання відбувається після пом'якшення риторики щодо ударів по Ірану.
Згодом командувач Корпусу вартових ісламської революції Ірану Мохаммед Пакпур заявив про підвищену бойову готовність сил. Це відбувається на тлі розгортання американських військових кораблів у регіоні Близького Сходу.
