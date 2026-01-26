Лідер Ірану Хаменеї переміщений у бункер через загрозу атаки США - ЗМІ

Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї був екстрено переміщений до захищеного підземного об'єкта в Тегерані. Про це повідомляє The Jerusalem Post, інформує УНН.

Зазначається, що причиною стали попередження від силових структур про високу ймовірність атаки з боку Сполучених Штатів у найближчий період.

Повідомлення про ймовірність удару США проти іранського режиму поновилися після того, як (президент США Дональд) Трамп, здавалося, відмовився від цієї ідеї минулого тижня, коли заявив, що вбивства під час придушення Іраном загальнонаціональних протестів вщухають, і що, на його думку, масштабних страт не передбачається