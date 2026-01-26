$43.170.00
25 січня, 18:28
Нардеп Орест Саламаха загинув у ДТП під Львовом
25 січня, 16:32 • 17304 перегляди
Ситуація у Києві залишається надскладною - КлименкоPhoto
25 січня, 16:17 • 16710 перегляди
Документ про двосторонні гарантії безпеки зі США готовий на 100% - Зеленський
25 січня, 15:48 • 16022 перегляди
Рейтинг найсильніших армій світу: Україна посіла 20 місце
25 січня, 12:24 • 15461 перегляди
Україна відзначає День Департаменту кібербезпеки СБУ: ключова битва триває" в цифрі"
25 січня, 11:02 • 15137 перегляди
Зеленський обговорив із президентом Литви підтримку енергетики та оборонну співпрацюPhotoVideo
25 січня, 10:05 • 14817 перегляди
росія може застосувати хімічну зброю масового ураження в Україні, якщо війна зайде в глухий кут - ЗМІ
Ексклюзив
25 січня, 08:49 • 15786 перегляди
Тиждень перезапуску майбутнього: астрологічний прогноз на 26 січня - 1 лютого 2026 року
24 січня, 18:16 • 26764 перегляди
Переговори України, рф і США в Абу-Дабі поновляться 1 лютого - журналіст Axios
24 січня, 16:43 • 45096 перегляди
Україна на межі гуманітарної катастрофи через атаки рф на енергетику - гендиректор ДТЕК
Лідер Ірану Хаменеї переміщений у бункер через загрозу атаки США - ЗМІ

Київ • УНН

 • 82 перегляди

Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї був екстрено переміщений до захищеного підземного об'єкта в Тегерані. Це сталося через попередження про високу ймовірність атаки з боку США.

Лідер Ірану Хаменеї переміщений у бункер через загрозу атаки США - ЗМІ

Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї був екстрено переміщений до захищеного підземного об'єкта в Тегерані. Про це повідомляє The Jerusalem Post, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що причиною стали попередження від силових структур про високу ймовірність атаки з боку Сполучених Штатів у найближчий період.

Повідомлення про ймовірність удару США проти іранського режиму поновилися після того, як (президент США Дональд) Трамп, здавалося, відмовився від цієї ідеї минулого тижня, коли заявив, що вбивства під час придушення Іраном загальнонаціональних протестів вщухають, і що, на його думку, масштабних страт не передбачається

- пише видання.

Вказується, що відтоді повідомлення про насильство Ірану проти протестувальників продовжують надходити з країни, незважаючи на постійні збої в інтернеті. У п'ятницю Міністерство фінансів США запровадило нові санкції проти країни у відповідь на придушення демонстрантів.

Контекст

23 січня президент США Дональд Трамп заявив про масштабне розгортання військово-морських сил до берегів Ірану. Це розгортання відбувається після пом'якшення риторики щодо ударів по Ірану.

Згодом командувач Корпусу вартових ісламської революції Ірану Мохаммед Пакпур заявив про підвищену бойову готовність сил. Це відбувається на тлі розгортання американських військових кораблів у регіоні Близького Сходу.

На центральній площі Тегерану з'явився мурал з попередженням про відплату у разі військового удару США

Вадим Хлюдзинський

Політика Новини Світу
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки