16:32
Ситуація у Києві залишається надскладною - КлименкоPhoto
16:17
Документ про двосторонні гарантії безпеки зі США готовий на 100% - Зеленський
15:48
Рейтинг найсильніших армій світу: Україна посіла 20 місце
12:24
Україна відзначає День Департаменту кібербезпеки СБУ: ключова битва триває" в цифрі"
25 січня, 11:02
Зеленський обговорив із президентом Литви підтримку енергетики та оборонну співпрацюPhotoVideo
25 січня, 10:05
росія може застосувати хімічну зброю масового ураження в Україні, якщо війна зайде в глухий кут - ЗМІ
Ексклюзив
25 січня, 08:49
Тиждень перезапуску майбутнього: астрологічний прогноз на 26 січня - 1 лютого 2026 року
24 січня, 18:16
Переговори України, рф і США в Абу-Дабі поновляться 1 лютого - журналіст Axios
24 січня, 16:43
Україна на межі гуманітарної катастрофи через атаки рф на енергетику - гендиректор ДТЕК
Ексклюзив
24 січня, 10:00
Заклики Кличка до виїзду з Києва: що відбувається з ринком оренди житла у столиці та області
На центральній площі Тегерану з'явився мурал з попередженням про відплату у разі військового удару США

Київ • УНН

 • 92 перегляди

Іран відкрив мурал на центральній площі Тегерана, попереджаючи США про наслідки військового удару. Це відбувається на тлі наближення американських військових кораблів до регіону.

На центральній площі Тегерану з'явився мурал з попередженням про відплату у разі військового удару США

У неділю іранська влада відкрила новий мурал на гігантському білборді на центральній площі Тегерана з прямим попередженням до Сполучених Штатів не намагатися завдати військового удару по країні, оскільки американські військові кораблі прямують до регіону, передає УНН із посиланням на AP.

Деталі

На муралі показано авіаносець з висоти пташиного польоту з пошкодженими та вибухаючими винищувачами на його польотній палубі. Палуба всіяна тілами та заляпана кров’ю, яка стікає у воду позаду корабля, утворюючи візерунок, що нагадує смуги американського прапора. На одному кутку написано гасло: "Якщо посієш вітер, пожнеш вихор".

Відкриття муралу на площі Енгелаб відбувається в той час, коли авіаносець USS Abraham Lincoln та супроводжуючі його військові кораблі рухаються до регіону. Президент США Дональд Трамп заявив, що кораблі переміщуються "на випадок", якщо він вирішить вжити заходів.

"У нас величезний флот, що прямує в цьому напрямку, і, можливо, нам не доведеться його використовувати", – сказав Трамп у четвер.

Площа Енгелаб використовується для зібрань, скликаних державою, а влада змінює її мурал відповідно до національних подій. У суботу командир воєнізованої Корпусу вартових ісламської революції Ірану попередив, що його сили "готові, палець на спусковому гачку".

Іранська криза 2026: Тегеран спростовує заяви Трампа на тлі рекордної кількості жертв протестів24.01.26, 00:54 • 4378 переглядiв

Додамо

Напруженість між США та Іраном різко зросла після жорстокого придушення загальнонаціональних протестів, в результаті яких тисячі людей загинули, а десятки тисяч були заарештовані. Трамп погрожував військовими діями, якщо Іран продовжуватиме вбивати мирних протестувальників або проводити масові страти затриманих.

Протестів більше не було протягом кількох днів, і Трамп нещодавно заявив, що Тегеран зупинив заплановану страту близько 800 заарештованих протестувальників — твердження, яке головний прокурор Ірану назвав "абсолютною неправдою".

Але Трамп натякнув, що залишає свої варіанти відкритими, заявивши у четвер, що будь-які військові дії зроблять удари США минулого червня по іранських ядерних об'єктах "подібними до дрібниць".

Протести в Ірані розпочалися 28 грудня, спричинені падінням іранської валюти, ріала, і швидко поширилися по всій країні. Вони зустрілися жорстоким придушенням з боку іранської теократії, яка не терпить інакомислення.

Кількість загиблих, про яку повідомляють активісти, продовжує зростати з моменту закінчення демонстрацій, оскільки інформація просочується, незважаючи на більш ніж двотижневе відключення інтернету — наймасштабніше в історії Ірану.

Агентство новин Human Rights Activists, що базується в США, у неділю повідомило про кількість загиблих у 5529 осіб, і очікується, що ця кількість зросте. Воно повідомляє, що було заарештовано понад 41 200 осіб.

Уряд Ірану назвав кількість загиблих набагато нижчою – 3117, заявивши, що 2427 були цивільними особами та силовиками, а решту назвав "терористами". У минулому іранська теократія занижувала або взагалі не повідомляла про загиблих внаслідок заворушень.

Антоніна Туманова

