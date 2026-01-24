Іранська криза 2026: Тегеран спростовує заяви Трампа на тлі рекордної кількості жертв протестів

$43.170.01
50.520.15
ukenru
20:34 • 3406 перегляди
Розраховуємо найближчими днями перейти від аварійних до погодинних відключень - Шмигаль
19:10 • 9870 перегляди
Одноразова фінансова допомога та кредит 0% на енергообладнання: в Україні ухвалили пакет підтримки для бізнесу
18:06 • 11681 перегляди
Зараз має бути принаймні частина відповідей від рф щодо закінчення війни: Зеленський про тристоронню зустріч в Еміратах
23 січня, 15:12 • 22331 перегляди
Платні дороги, нові штрафи та масові перевірки: чи справді це очікує на українських водіїв
23 січня, 14:53 • 21741 перегляди
Україна закликає МАГАТЕ повністю ізолювати росію та призупинити її членство
23 січня, 12:59 • 17290 перегляди
Зеленський провів консультації з переговорною групою перед стартом переговорів в Абу-Дабі
Ексклюзив
23 січня, 12:48 • 24606 перегляди
У Верховній Раді України запевняють, що участь внутрішньо переміщених осіб у загальнодержавних виборах не матиме серйозних перепон
23 січня, 12:42 • 51746 перегляди
Що ж робити з питанням Донбасу: позиції України, росії та США
Ексклюзив
23 січня, 11:40 • 21973 перегляди
Платформу, створену для того, щоб пацієнти ділилися своїми історіями про лікування в скандальній клініці Odrex, знову заблокували
Ексклюзив
23 січня, 11:04 • 24792 перегляди
Блокування руху польськими фермерами на кордоні з Україною: перекриття руху транспорту наразі не фіксується
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−7°
2.6м/с
86%
749мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Орбан каже, що Угорщина не пускатиме Україну в ЄС ще 100 років. У Києві відповідають - господар у москві стільки не протягне23 січня, 13:34 • 5304 перегляди
Вдарив мою дружину у груди зі словами “за*бали ви всі”: Михайличенко прокоментував інцидент з побиттям сантехніка23 січня, 14:25 • 8916 перегляди
США та ЄС планують залучити 800 млрд доларів на відновлення України після війни - Politico23 січня, 15:44 • 3752 перегляди
Федоров призначив радницю з міжнародних проєктів, яка працювала з Google та Microsoft23 січня, 16:14 • 14126 перегляди
Педагогів незаконно змушують чергувати в укриттях і пунктах незламності - освітня омбудсменка17:02 • 8218 перегляди
Публікації
Платні дороги, нові штрафи та масові перевірки: чи справді це очікує на українських водіїв23 січня, 15:12 • 22332 перегляди
Що ж робити з питанням Донбасу: позиції України, росії та США23 січня, 12:42 • 51747 перегляди
Європі можна, Україні - ні? Чому МВФ вимагає прибрати субсидії та по кому це вдарить найперше
Ексклюзив
23 січня, 08:04 • 74620 перегляди
Від "легендарної" сварки в Овальному кабінеті до порозуміння та розмов про далекобійні ракети: як Зеленський пережив рік переговорів із Трампом22 січня, 16:50 • 70338 перегляди
Як Україні допомагають пережити зиму 2026: світло, тепло і міжнародна солідарність22 січня, 14:43 • 72552 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Рустем Умєров
Дональд Трамп
Михайло Федоров
Денис Шмигаль
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Абу-Дабі
Об'єднані Арабські Емірати
Ґренландія
Реклама
УНН Lite
Даша Квіткова ніжно привітала нареченого і "підколола" його через їхню різницю у віціPhoto23 січня, 12:32 • 22198 перегляди
"Намріяла": Леся Нікітюк стала ведучою Нацвідбору на Євробачення - хто складе їй компаніюPhoto23 січня, 11:14 • 21749 перегляди
"В мене є робота, друзі, батьки": фіналістка "Холостяка" розповіла, чи досі закохана у Тараса Цимбалюка22 січня, 17:56 • 37116 перегляди
Оголошено нових членів Зали слави авторів пісень 2026 рокуPhoto21 січня, 23:40 • 52467 перегляди
"Крик 7" скоро вийде на великі екрани: хто із зіркових героїв франшизи візьме участь у новій частиніVideo21 січня, 18:19 • 47003 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Дипломатка
MIM-104 Patriot

Іранська криза 2026: Тегеран спростовує заяви Трампа на тлі рекордної кількості жертв протестів

Київ • УНН

 • 0 перегляди

Влада Ірану відкинула заяви Дональда Трампа про скасування страт, назвавши їх дезінформацією. Кількість загиблих у протестах сягнула 5032 осіб, а інтернет-блокада ускладнює отримання інформації.

Іранська криза 2026: Тегеран спростовує заяви Трампа на тлі рекордної кількості жертв протестів
Фото: AP

Влада Ірану офіційно відкинула твердження американського президента про нібито скасування масових страт ув'язнених демонстрантів, назвавши ці слова дезінформацією. Водночас правозахисники заявляють про стрімке зростання кількості загиблих під час придушення антиурядових виступів, що відбуваються в умовах тотальної інформаційної блокади. Про це повідомляє AP, пише УНН.

Деталі

Головний прокурор Ірану Мохаммад Мовахеді у п'ятницю, 23 січня, назвав заяви Дональда Трампа про зупинку повішення 800 активістів "абсолютно хибними". Раніше Білий дім дякував іранському режиму за нібито скасування смертних вироків після американських погроз, проте Тегеран наполягає, що жодних домовленостей не було.

США запровадили нові санкції проти тіньового флоту Ірану через репресії 23.01.26, 20:10 • 2362 перегляди

На цьому тлі кількість загиблих у зіткненнях, за даними правозахисної організації HRANA, вже сягнула 5032 осіб, серед яких близько 500 – представники сил безпеки.

Цифровий блекаут та "армада" Трампа

Ситуація ускладнюється найтривалішим в історії країни вимкненням інтернету, яке триває вже понад два тижні. Це фактично позбавляє активістів можливості оперативно підтверджувати нові випадки вбивств та затримань, кількість яких перевищила 27 тисяч осіб. Трамп, коментуючи наближення авіаносної групи США до Перської затоки, назвав ці сили "армадою", наголосивши, що Вашингтон уважно стежить за дотриманням "червоних ліній". 

Трамп оголосив про відправлення військової "армади" США до берегів Ірану23.01.26, 04:08 • 4320 переглядiв

Степан Гафтко

Новини Світу
Сутички
Блекаут 
Білий дім
Вашингтон
Дональд Трамп
Іран