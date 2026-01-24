Іранська криза 2026: Тегеран спростовує заяви Трампа на тлі рекордної кількості жертв протестів

Фото: AP

Влада Ірану офіційно відкинула твердження американського президента про нібито скасування масових страт ув'язнених демонстрантів, назвавши ці слова дезінформацією. Водночас правозахисники заявляють про стрімке зростання кількості загиблих під час придушення антиурядових виступів, що відбуваються в умовах тотальної інформаційної блокади. Про це повідомляє AP, пише УНН.

Деталі

Головний прокурор Ірану Мохаммад Мовахеді у п'ятницю, 23 січня, назвав заяви Дональда Трампа про зупинку повішення 800 активістів "абсолютно хибними". Раніше Білий дім дякував іранському режиму за нібито скасування смертних вироків після американських погроз, проте Тегеран наполягає, що жодних домовленостей не було.

США запровадили нові санкції проти тіньового флоту Ірану через репресії

На цьому тлі кількість загиблих у зіткненнях, за даними правозахисної організації HRANA, вже сягнула 5032 осіб, серед яких близько 500 – представники сил безпеки.

Цифровий блекаут та "армада" Трампа

Ситуація ускладнюється найтривалішим в історії країни вимкненням інтернету, яке триває вже понад два тижні. Це фактично позбавляє активістів можливості оперативно підтверджувати нові випадки вбивств та затримань, кількість яких перевищила 27 тисяч осіб. Трамп, коментуючи наближення авіаносної групи США до Перської затоки, назвав ці сили "армадою", наголосивши, що Вашингтон уважно стежить за дотриманням "червоних ліній".

Трамп оголосив про відправлення військової "армади" США до берегів Ірану