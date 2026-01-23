$43.180.08
Про що домовилися у москві американська делегація та путін
22 січня, 19:51 • 11767 перегляди
Україна пережила найважчий день для енергосистеми з листопада 2022 року, ситуація надважка - Шмигаль
22 січня, 18:05 • 24319 перегляди
Хотів прорвати кордон і мало не збив прикордонника: водій автобуса "Кошице-Свалява" залишив пасажирів і побіг у Словаччину
22 січня, 16:54 • 21691 перегляди
Безпілотники СБУ уразили нафтовий термінал "Таманьнафтогаз" у рф: орієнтовні збитки сягають 50 млн доларівVideo
22 січня, 14:44 • 20695 перегляди
Зеленський анонсував дводенну тристоронню зустріч України, США та рф в ОАЕ
22 січня, 14:19 • 18003 перегляди
"Продуктивна й змістовна зустріч": Зеленський розкрив деталі переговорів з Трампом у Давосі
22 січня, 11:49 • 17843 перегляди
У Мінекономіки визначили потребу в імпорті газу для проходження зими: про що йдеться
Ексклюзив
22 січня, 11:29 • 34487 перегляди
Кінець ООН? Що таке "Рада миру" Трампа і для чого вона створена
22 січня, 11:14 • 16011 перегляди
Генштаб підтвердив ураження нафтового терміналу "Таманьнефтегаз" та ППО ворога
22 січня, 10:59 • 16473 перегляди
Трамп заявив про врегулювання 8 воєн та вважає, "що скоро буде ще одна"
Меню
Трамп оголосив про відправлення військової "армади" США до берегів Ірану

Київ • УНН

 • 110 перегляди

Президент США Дональд Трамп заявив про масштабне розгортання військово-морських сил до берегів Ірану. Це розгортання відбувається після пом'якшення риторики щодо ударів по Ірану.

Трамп оголосив про відправлення військової "армади" США до берегів Ірану

Президент США Дональд Трамп заявив про масштабне розгортання військово-морських сил у напрямку Ірану, назвавши це запобіжним заходом на тлі внутрішньої нестабільності в ісламській республіці. Виступаючи на борту Air Force One під час повернення з Давосу, голова Білого дому підкреслив, що Вашингтон уважно стежить за діями Тегерана та готовий до будь-якого розвитку подій. Про це пише УНН.

Деталі

За словами Трампа, Сполучені Штати направили до регіону значні сили, які він описав як "армаду" та "величезний флот". Президент зазначив, що велика кількість кораблів рухається в тому напрямку "про всяк випадок", водночас висловивши сподівання, що застосовувати силу не доведеться. Це розгортання відбувається після того, як Білий дім тимчасово пом'якшив риторику щодо ударів по Ірану через повідомлення про призупинення страт учасників протестів.

Жертвами придушення протестів в Ірані стали не лише протестувальники, але й випадкові перехожі22.01.26, 00:38 • 3520 переглядiв

Заява про рух авіаносних груп збіглася з першим офіційним звітом іранської влади про кількість жертв під час масових заворушень, що тривають з кінця минулого року. Тегеран визнав загибель 3117 осіб, хоча міжнародні правозахисні організації наголошують, що реальні цифри можуть бути значно вищими. Адміністрація Трампа неодноразово засуджувала насилля проти демонстрантів, використовуючи це як аргумент для посилення військового тиску на режим. 

Трамп посилює риторику щодо Ірану у відповідь на останні попередження Тегерана21.01.26, 10:00 • 3674 перегляди

Степан Гафтко

