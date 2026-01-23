Трамп оголосив про відправлення військової "армади" США до берегів Ірану

Президент США Дональд Трамп заявив про масштабне розгортання військово-морських сил у напрямку Ірану, назвавши це запобіжним заходом на тлі внутрішньої нестабільності в ісламській республіці. Виступаючи на борту Air Force One під час повернення з Давосу, голова Білого дому підкреслив, що Вашингтон уважно стежить за діями Тегерана та готовий до будь-якого розвитку подій. Про це пише УНН.

Деталі

За словами Трампа, Сполучені Штати направили до регіону значні сили, які він описав як "армаду" та "величезний флот". Президент зазначив, що велика кількість кораблів рухається в тому напрямку "про всяк випадок", водночас висловивши сподівання, що застосовувати силу не доведеться. Це розгортання відбувається після того, як Білий дім тимчасово пом'якшив риторику щодо ударів по Ірану через повідомлення про призупинення страт учасників протестів.

Жертвами придушення протестів в Ірані стали не лише протестувальники, але й випадкові перехожі

Заява про рух авіаносних груп збіглася з першим офіційним звітом іранської влади про кількість жертв під час масових заворушень, що тривають з кінця минулого року. Тегеран визнав загибель 3117 осіб, хоча міжнародні правозахисні організації наголошують, що реальні цифри можуть бути значно вищими. Адміністрація Трампа неодноразово засуджувала насилля проти демонстрантів, використовуючи це як аргумент для посилення військового тиску на режим.

Трамп посилює риторику щодо Ірану у відповідь на останні попередження Тегерана