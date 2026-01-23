Трамп объявил об отправке военной "армады" США к берегам Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил о масштабном развертывании военно-морских сил в направлении Ирана, назвав это превентивной мерой на фоне внутренней нестабильности в исламской республике. Выступая на борту Air Force One во время возвращения из Давоса, глава Белого дома подчеркнул, что Вашингтон внимательно следит за действиями Тегерана и готов к любому развитию событий. Об этом пишет УНН.

Детали

По словам Трампа, Соединенные Штаты направили в регион значительные силы, которые он описал как "армаду" и "огромный флот". Президент отметил, что большое количество кораблей движется в том направлении "на всякий случай", в то же время выразив надежду, что применять силу не придется. Это развертывание происходит после того, как Белый дом временно смягчил риторику относительно ударов по Ирану из-за сообщений о приостановке казней участников протестов.

Заявление о движении авианосных групп совпало с первым официальным отчетом иранских властей о количестве жертв во время массовых беспорядков, продолжающихся с конца прошлого года. Тегеран признал гибель 3117 человек, хотя международные правозащитные организации отмечают, что реальные цифры могут быть значительно выше. Администрация Трампа неоднократно осуждала насилие против демонстрантов, используя это как аргумент для усиления военного давления на режим.

