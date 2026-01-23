$43.180.08
О чем договорились в москве американская делегация и путин
22 января, 19:51 • 12521 просмотра
Украина пережила самый тяжелый день для энергосистемы с ноября 2022 года, ситуация сверхтяжелая - Шмыгаль
22 января, 18:05 • 25173 просмотра
Хотел прорвать границу и чуть не сбил пограничника: водитель автобуса "Кошице-Свалява" оставил пассажиров и побежал в Словакию
22 января, 16:54 • 22257 просмотра
Беспилотники СБУ поразили нефтяной терминал "Таманьнефтегаз" в рф: ориентировочный ущерб достигает 50 млн долларовVideo
22 января, 14:44 • 20941 просмотра
Зеленский анонсировал двухдневную трехстороннюю встречу Украины, США и рф в ОАЭ
22 января, 14:19 • 18125 просмотра
"Продуктивная и содержательная встреча": Зеленский раскрыл детали переговоров с Трампом в Давосе
22 января, 11:49 • 17920 просмотра
В Минэкономики определили потребность в импорте газа для прохождения зимы: о чем идет речь
Эксклюзив
22 января, 11:29 • 34665 просмотра
Конец ООН? Что такое "Совет мира" Трампа и для чего он создан
22 января, 11:14 • 16033 просмотра
Генштаб подтвердил поражение нефтяного терминала "Таманьнефтегаз" и ПВО противника
22 января, 10:59 • 16487 просмотра
Трамп заявил об урегулировании 8 войн и считает, "что скоро будет еще одна"
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Трамп объявил об отправке военной "армады" США к берегам Ирана

Киев • УНН

 • 430 просмотра

Президент США Дональд Трамп заявил о масштабном развертывании военно-морских сил к берегам Ирана. Это развертывание происходит после смягчения риторики относительно ударов по Ирану.

Трамп объявил об отправке военной "армады" США к берегам Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил о масштабном развертывании военно-морских сил в направлении Ирана, назвав это превентивной мерой на фоне внутренней нестабильности в исламской республике. Выступая на борту Air Force One во время возвращения из Давоса, глава Белого дома подчеркнул, что Вашингтон внимательно следит за действиями Тегерана и готов к любому развитию событий. Об этом пишет УНН.

Детали

По словам Трампа, Соединенные Штаты направили в регион значительные силы, которые он описал как "армаду" и "огромный флот". Президент отметил, что большое количество кораблей движется в том направлении "на всякий случай", в то же время выразив надежду, что применять силу не придется. Это развертывание происходит после того, как Белый дом временно смягчил риторику относительно ударов по Ирану из-за сообщений о приостановке казней участников протестов.

Жертвами подавления протестов в Иране стали не только протестующие, но и случайные прохожие22.01.26, 00:38 • 3520 просмотров

Заявление о движении авианосных групп совпало с первым официальным отчетом иранских властей о количестве жертв во время массовых беспорядков, продолжающихся с конца прошлого года. Тегеран признал гибель 3117 человек, хотя международные правозащитные организации отмечают, что реальные цифры могут быть значительно выше. Администрация Трампа неоднократно осуждала насилие против демонстрантов, используя это как аргумент для усиления военного давления на режим. 

Трамп ужесточает риторику в отношении Ирана в ответ на последние предупреждения Тегерана21.01.26, 10:00 • 3674 просмотра

Степан Гафтко

Новости Мира
Столкновения
Белый дом
Вашингтон
Дональд Трамп
Тегеран
Соединённые Штаты
Иран