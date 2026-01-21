Трамп ужесточает риторику в отношении Ирана в ответ на последние предупреждения Тегерана

$43.180.08
20 января, 20:12 • 18075 просмотра
В Давосе состоялись "конструктивные" переговоры представителей США и РФ по завершению войны в Украине
20 января, 19:42 • 37695 просмотра
Европейские лидеры в Давосе выступили единым фронтом против амбиций Трампа в отношении Гренландии
20 января, 18:44 • 33191 просмотра
Зеленский раскритиковал работу Воздушных сил после атаки БПЛА на Киевскую область
20 января, 15:45 • 53104 просмотра
От увеличения оборонных бюджетов и возведения бетонных укреплений до конфискации надувных лодок: как Европа готовится к возможной войне с россией
Эксклюзив
20 января, 13:37 • 34991 просмотра
Урожай, фронт и настроение населения: что формирует курс гривны в 2026 году и каким он будет
20 января, 13:28 • 48757 просмотра
Год Трампа: триумфы, провалы, хаос и «быстрые сделки», разбившиеся о реальность
20 января, 11:08 • 26007 просмотра
Пока я на месте: Зеленский заявил, что в настоящее время не собирается на форум в Давосе
20 января, 11:00 • 29448 просмотра
МАГАТЭ: сегодня на фоне атаки рф пострадали украинские электроподстанции, жизненно важные для ядерной безопасности
20 января, 09:39 • 27014 просмотра
рф изменила тактику при атаке на энергетику: Зеленский поручил сообщить США и другим партнерам и ожидает отчет правительства о сроках восстановления
Эксклюзив
20 января, 09:21 • 27579 просмотра
Правоохранители не проводили обыски у городского головы Днепра Филатова
Эксклюзивы
российская ракета ПВО попала в жилой дом в краснодарском крае рфVideo20 января, 22:32 • 5618 просмотра
Кличко: 600 тысяч киевлян покинули столицу после российских атак 9 января20 января, 23:05 • 7736 просмотра
США захватили седьмой танкер в Карибском море, связанный с ВенесуэлойVideo20 января, 23:38 • 15881 просмотра
Трамп раскрыл причину, почему не может закончить войну между россией и Украиной21 января, 00:14 • 19937 просмотра
Писатель Андрей Любка мобилизуется в ВСУ после волонтерской деятельности21 января, 00:47 • 4594 просмотра
День рождения Федерико Феллини: топ-3 фильма режиссера, которые стоит посмотреть20 января, 19:12 • 28532 просмотра
От увеличения оборонных бюджетов и возведения бетонных укреплений до конфискации надувных лодок: как Европа готовится к возможной войне с россией20 января, 15:45 • 53108 просмотра
Год Трампа: триумфы, провалы, хаос и «быстрые сделки», разбившиеся о реальность20 января, 13:28 • 48757 просмотра
Спасти Odrex? Минздрав почти две недели не принимает решение по результатам проверки скандальной клиники20 января, 10:57 • 45107 просмотра
Киборги выстояли, не выстоял бетон: Украина чтит защитников Донецкого аэропортаPhotoVideo20 января, 07:20 • 57306 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Эмманюэль Макрон
Олег Кипер
Лавров Сергей Викторович
Украина
Соединённые Штаты
Гренландия
Давос
Европа
УНН Lite
Spotify тестирует функцию синхронизации аудиокниг с бумажными изданиями06:46 • 1554 просмотра
Что происходит в браке Милы Кунис и Эштона Кутчера: инсайдеры говорят о напряжении в отношениях20 января, 17:49 • 13926 просмотра
На фоне скандала со старшим сыном Дэвид Бекхэм заговорил об ошибках детей20 января, 17:16 • 20183 просмотра
Netflix меняет предложение о слиянии Warner Bros. на фоне давления Paramount20 января, 16:21 • 21186 просмотра
Jerry Heil заявила, что ее пытаются отстранить от Нацотбора на Евровидение-2026Photo20 января, 14:39 • 28035 просмотра
Техника
9К720 Искандер
Отопление
Дипломатка
Золото

Трамп ужесточает риторику в отношении Ирана в ответ на последние предупреждения Тегерана

Киев • УНН

 • 234 просмотра

Дональд Трамп ужесточил свои предупреждения Ирану, заявив, что в ответ на любые действия США «сотрут их с лица земли». Он подчеркнул готовность нанести мощный удар.

Трамп ужесточает риторику в отношении Ирана в ответ на последние предупреждения Тегерана

Президент США Дональд Трамп усилил свои предупреждения в адрес Ирана в ответ на напряженную риторику руководства страны после его призывов к смене режима, пишет УНН со ссылкой на CNN.

Детали

На вопрос в интервью NewsNation, которое вышло в эфир во вторник, относительно недавних предупреждений иранских чиновников, Трамп сказал: "Ну, они не должны этого делать, но я оставил сообщение, что если что-то произойдет, мы их взорвем. Вся страна будет взорвана".

Трамп добавил: "Я бы точно ударил их очень сильно, но у меня есть очень четкие указания: если что-то произойдет, они сотрут их с лица земли".

Дополнение

Иран повторил предупреждение США, что любые военные действия против руководства страны вызовут "разрушительное возмездие", о чем заявил представитель Генерального штаба Вооруженных сил Ирана, цитируемый иранским государственным Press TV.

В субботу верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи назвал президента США "преступником" за его поддержку недавних антиправительственных протестов. Трамп в минувшие выходные назвал Хаменеи "больным человеком" в интервью Politico, заявив, что "пора искать нового лидера в Иране", замечания, которые осудил Тегеран.

Парламентская комиссия по национальной безопасности Ирана заявила, что нападение на Хаменеи будет "объявлением войны всему исламскому миру" и может привести к призыву религиозных лидеров к "джихаду" или священной войне.

Нефть дешевеет на фоне снижения рисков из-за остановки добычи в Казахстане21.01.26, 09:48 • 542 просмотра

Юлия Шрамко

Новости Мира
Выборы в США
Столкновения
Али Хаменеи
Дональд Трамп
Иран