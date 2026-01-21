Трамп ужесточает риторику в отношении Ирана в ответ на последние предупреждения Тегерана

Президент США Дональд Трамп усилил свои предупреждения в адрес Ирана в ответ на напряженную риторику руководства страны после его призывов к смене режима, пишет УНН со ссылкой на CNN.

Детали

На вопрос в интервью NewsNation, которое вышло в эфир во вторник, относительно недавних предупреждений иранских чиновников, Трамп сказал: "Ну, они не должны этого делать, но я оставил сообщение, что если что-то произойдет, мы их взорвем. Вся страна будет взорвана".

Трамп добавил: "Я бы точно ударил их очень сильно, но у меня есть очень четкие указания: если что-то произойдет, они сотрут их с лица земли".

Дополнение

Иран повторил предупреждение США, что любые военные действия против руководства страны вызовут "разрушительное возмездие", о чем заявил представитель Генерального штаба Вооруженных сил Ирана, цитируемый иранским государственным Press TV.

В субботу верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи назвал президента США "преступником" за его поддержку недавних антиправительственных протестов. Трамп в минувшие выходные назвал Хаменеи "больным человеком" в интервью Politico, заявив, что "пора искать нового лидера в Иране", замечания, которые осудил Тегеран.

Парламентская комиссия по национальной безопасности Ирана заявила, что нападение на Хаменеи будет "объявлением войны всему исламскому миру" и может привести к призыву религиозных лидеров к "джихаду" или священной войне.

