Трамп ужесточает риторику в отношении Ирана в ответ на последние предупреждения Тегерана
Киев • УНН
Дональд Трамп ужесточил свои предупреждения Ирану, заявив, что в ответ на любые действия США «сотрут их с лица земли». Он подчеркнул готовность нанести мощный удар.
Президент США Дональд Трамп усилил свои предупреждения в адрес Ирана в ответ на напряженную риторику руководства страны после его призывов к смене режима, пишет УНН со ссылкой на CNN.
Детали
На вопрос в интервью NewsNation, которое вышло в эфир во вторник, относительно недавних предупреждений иранских чиновников, Трамп сказал: "Ну, они не должны этого делать, но я оставил сообщение, что если что-то произойдет, мы их взорвем. Вся страна будет взорвана".
Трамп добавил: "Я бы точно ударил их очень сильно, но у меня есть очень четкие указания: если что-то произойдет, они сотрут их с лица земли".
Дополнение
Иран повторил предупреждение США, что любые военные действия против руководства страны вызовут "разрушительное возмездие", о чем заявил представитель Генерального штаба Вооруженных сил Ирана, цитируемый иранским государственным Press TV.
В субботу верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи назвал президента США "преступником" за его поддержку недавних антиправительственных протестов. Трамп в минувшие выходные назвал Хаменеи "больным человеком" в интервью Politico, заявив, что "пора искать нового лидера в Иране", замечания, которые осудил Тегеран.
Парламентская комиссия по национальной безопасности Ирана заявила, что нападение на Хаменеи будет "объявлением войны всему исламскому миру" и может привести к призыву религиозных лидеров к "джихаду" или священной войне.
