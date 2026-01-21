Трамп посилює риторику щодо Ірану у відповідь на останні попередження Тегерана

Президент США Дональд Трамп посилив свої попередження на адресу Ірану у відповідь на напружену риторику керівництва країни після його закликів до зміни режиму, пише УНН з посиланням на CNN.

Деталі

На запитання в інтерв'ю NewsNation, яке вийшло в ефір у вівторок, щодо нещодавніх попереджень іранських чиновників, Трамп сказав: "Ну, вони не повинні цього робити, але я залишив повідомлення, що якщо щось станеться, ми їх підірвемо. Вся країна буде підірвана".

Трамп додав: "Я б точно вдарив їх дуже сильно, але в мене є дуже чіткі вказівки: якщо щось станеться, вони зітруть їх з лиця землі".

Доповнення

Іран повторив попередження США, що будь-які військові дії проти керівництва країни викличуть "руйнівну відплату", про що заявив речник Генерального штабу Збройних сил Ірану, цитований іранським державним Press TV.

У суботу верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї назвав президента США "злочинцем" за його підтримку нещодавніх антиурядових протестів. Трамп минулими вихідними назвав Хаменеї "хворою людиною" в інтерв'ю Politico, заявивши, що "час шукати нового лідера в Ірані", зауваження, які засудив Тегеран.

Парламентська комісія з національної безпеки Ірану заявила, що напад на Хаменеї буде "оголошенням війни всьому ісламському світу" та може призвести до заклику релігійних лідерів до "джихаду" або священної війни.

