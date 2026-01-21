$43.180.08
50.320.20
ukenru
20 січня, 20:12 • 18128 перегляди
У Давосі відбулися "конструктивні" переговори представників США та рф щодо завершення війни в Україні
20 січня, 19:42 • 37839 перегляди
Європейські лідери у Давосі виступили єдиним фронтом проти амбіцій Трампа щодо Гренландії
20 січня, 18:44 • 33309 перегляди
Зеленський розкритикував роботу Повітряних сил після атаки БпЛА на Київщину
20 січня, 15:45 • 53244 перегляди
Від збільшення оборонних бюджетів та зведення бетонних укріплень до конфіскації надувних човнів: як Європа готується до можливої війни з росією
Ексклюзив
20 січня, 13:37 • 35063 перегляди
Урожай, фронт і настрій населення: що формує курс гривні у 2026 році та яким він буде
20 січня, 13:28 • 48830 перегляди
Рік Трампа: тріумфи, провали, хаос та "швидкі угоди", що розбилися об реальність
20 січня, 11:08 • 26041 перегляди
Поки що я на місці: Зеленський заявив, що наразі не збирається на форум у Давосі
20 січня, 11:00 • 29450 перегляди
МАГАТЕ: сьогодні на тлі атаки рф постраждали українські електропідстанції, життєво важливі для ядерної безпеки
20 січня, 09:39 • 27020 перегляди
рф змінила тактику при атаці на енергетику: Зеленський доручив повідомити США й інших партнерів і очікує звіт уряду про терміни відновлення
Ексклюзив
20 січня, 09:21 • 27587 перегляди
Правоохоронці не проводили обшуки у міського голови Дніпра Філатова
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Трамп посилює риторику щодо Ірану у відповідь на останні попередження Тегерана

Київ • УНН

 • 308 перегляди

Дональд Трамп посилив свої попередження Ірану, заявивши, що у відповідь на будь-які дії США "знищать їх з лиця землі". Він наголосив на готовності завдати потужного удару.

Трамп посилює риторику щодо Ірану у відповідь на останні попередження Тегерана

Президент США Дональд Трамп посилив свої попередження на адресу Ірану у відповідь на напружену риторику керівництва країни після його закликів до зміни режиму, пише УНН з посиланням на CNN.

Деталі

На запитання в інтерв'ю NewsNation, яке вийшло в ефір у вівторок, щодо нещодавніх попереджень іранських чиновників, Трамп сказав: "Ну, вони не повинні цього робити, але я залишив повідомлення, що якщо щось станеться, ми їх підірвемо. Вся країна буде підірвана".

Трамп додав: "Я б точно вдарив їх дуже сильно, але в мене є дуже чіткі вказівки: якщо щось станеться, вони зітруть їх з лиця землі".

Доповнення

Іран повторив попередження США, що будь-які військові дії проти керівництва країни викличуть "руйнівну відплату", про що заявив речник Генерального штабу Збройних сил Ірану, цитований іранським державним Press TV.

У суботу верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї назвав президента США "злочинцем" за його підтримку нещодавніх антиурядових протестів. Трамп минулими вихідними назвав Хаменеї "хворою людиною" в інтерв'ю Politico, заявивши, що "час шукати нового лідера в Ірані", зауваження, які засудив Тегеран.

Парламентська комісія з національної безпеки Ірану заявила, що напад на Хаменеї буде "оголошенням війни всьому ісламському світу" та може призвести до заклику релігійних лідерів до "джихаду" або священної війни.

Нафта дешевшає на тлі зниження ризиків через зупинку видобутку в Казахстані21.01.26, 09:48 • 614 переглядiв

Юлія Шрамко

Новини Світу
Вибори в США
Сутички
Алі Хаменеї
Дональд Трамп
Іран