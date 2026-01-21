Нафта дешевшає на тлі зниження ризиків через зупинку видобутку в Казахстані

$43.180.08
50.320.20
ukenru
20 січня, 20:12 • 17986 перегляди
У Давосі відбулися "конструктивні" переговори представників США та рф щодо завершення війни в Україні
20 січня, 19:42 • 37494 перегляди
Європейські лідери у Давосі виступили єдиним фронтом проти амбіцій Трампа щодо Гренландії
20 січня, 18:44 • 33051 перегляди
Зеленський розкритикував роботу Повітряних сил після атаки БпЛА на Київщину
20 січня, 15:45 • 52869 перегляди
Від збільшення оборонних бюджетів та зведення бетонних укріплень до конфіскації надувних човнів: як Європа готується до можливої війни з росією
Ексклюзив
20 січня, 13:37 • 34878 перегляди
Урожай, фронт і настрій населення: що формує курс гривні у 2026 році та яким він буде
20 січня, 13:28 • 48628 перегляди
Рік Трампа: тріумфи, провали, хаос та "швидкі угоди", що розбилися об реальність
20 січня, 11:08 • 25971 перегляди
Поки що я на місці: Зеленський заявив, що наразі не збирається на форум у Давосі
20 січня, 11:00 • 29430 перегляди
МАГАТЕ: сьогодні на тлі атаки рф постраждали українські електропідстанції, життєво важливі для ядерної безпеки
20 січня, 09:39 • 26992 перегляди
рф змінила тактику при атаці на енергетику: Зеленський доручив повідомити США й інших партнерів і очікує звіт уряду про терміни відновлення
Ексклюзив
20 січня, 09:21 • 27560 перегляди
Правоохоронці не проводили обшуки у міського голови Дніпра Філатова
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
російська ракета ППО влучила в житловий будинок у краснодарському краї рфVideo20 січня, 22:32 • 5476 перегляди
Кличко: 600 тисяч киян покинули столицю після російських атак 9 січня20 січня, 23:05 • 7548 перегляди
США захопили сьомий танкер у Карибському морі, пов'язаний з ВенесуелоюVideo20 січня, 23:38 • 15786 перегляди
Трамп розкрив причину, чому не може закінчити війну між росією та Україною21 січня, 00:14 • 19840 перегляди
Письменник Андрій Любка мобілізується до ЗСУ після волонтерської діяльності21 січня, 00:47 • 4488 перегляди
Публікації
День народження Федеріко Фелліні: топ-3 фільми режисера, які варто переглянути20 січня, 19:12 • 28440 перегляди
Від збільшення оборонних бюджетів та зведення бетонних укріплень до конфіскації надувних човнів: як Європа готується до можливої війни з росією 20 січня, 15:45 • 52863 перегляди
Рік Трампа: тріумфи, провали, хаос та "швидкі угоди", що розбилися об реальність20 січня, 13:28 • 48624 перегляди
Врятувати Odrex? МОЗ майже два тижні не ухвалює рішення за результатами перевірки скандальної клініки20 січня, 10:57 • 45014 перегляди
Кіборги вистояли, не встояв бетон: Україна вшановує захисників Донецького аеропортуPhotoVideo20 січня, 07:20 • 57213 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Емманюель Макрон
Олег Кіпер
Лавров Сергій Вікторович
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Ґренландія
Давос
Європа
Реклама
УНН Lite
Spotify тестує функцію синхронізації аудіокниг з паперовими виданнями06:46 • 1460 перегляди
Що відбувається у шлюбі Міли Куніс та Ештона Кутчера: інсайдер говорять про напругу у стосунках20 січня, 17:49 • 13885 перегляди
На фоні скандалу зі старшим сином Девід Бекхем заговорив про помилки дітей20 січня, 17:16 • 20142 перегляди
Netflix змінює пропозицію злиття Warner Bros. на тлі тиску Paramount20 січня, 16:21 • 21144 перегляди
Jerry Heil заявила, що її намагаються усунути з Нацвідбору на Євробачення-2026Photo20 січня, 14:39 • 27978 перегляди
Актуальне
Техніка
Іскандер (ОТРК)
Опалення
Дипломатка
Золото

Нафта дешевшає на тлі зниження ризиків через зупинку видобутку в Казахстані

Київ • УНН

 • 374 перегляди

Ф'ючерси на нафту Brent та WTI знизилися в середу. Причиною стало очікуване збільшення запасів нафти в США, що переважило тимчасову зупинку видобутку в Казахстані та загрози мит США через Гренландію.

Нафта дешевшає на тлі зниження ризиків через зупинку видобутку в Казахстані

Ціни на нафту у середу впали, на тлі того, як очікуване збільшення запасів нафти в США переважило тимчасову зупинку видобутку на двох великих родовищах у Казахстані та геополітичний тиск з боку США, які загрожували ввести мита через спробу отримати контроль над Гренландією, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 76 центів, або на 1,2%, до 64,16 долара за барель о 04:45 за Гринвічем (06:45 за Києвом). Контракт на американську нафту марки West Texas Intermediate втратив 60 центів, або 1%, і торгувався на рівні 59,76 доларів за барель.

Обидва контракти закрилися майже на 1 долар за барель, або на 1,5%, вище на попередній сесії після того, як Казахстан, який входить до ОПЕК+, у неділю зупинив видобуток на родовищах Тенгіз та Корольов через проблеми з розподілом електроенергії. Позитивний вплив також мали сильні економічні дані Китаю.

Економіка Китаю зросла на 5% у 2025 році попри митну війну Трампа19.01.26, 14:54 • 3034 перегляди

Видобуток нафти на двох казахстанських родовищах може бути припинений ще на сім-десять днів, повідомили Reuters три джерела в галузі.

Призупинення видобутку нафти на Тенгізі, одному з найбільших у світі нафтових родовищ, і Королеві носить тимчасовий характер, і знижувальний тиск, викликаний очікуваним зростанням запасів нафти в США, а також геополітичною напруженістю, збережеться, заявив аналітик ринку IG Тоні Сікамор.

Обіцянка президента США Дональда Трампа запровадити нові мита на європейські країни, якщо не буде досягнуто згоди про контроль США над Гренландією, посилює тиск на нафтові ринки, на тлі того, як мита ризикують уповільнити економічне зростання.

У вівторок Трамп заявив, що "немає шляху назад" у його прагненні контролювати Гренландію.

Попереднє опитування Reuters, проведене у вівторок, показало, що запаси нафти і бензину в США, як очікується, зросли минулого тижня, тоді як запаси дистилятів, ймовірно, знизилися.

Хоча таке зростання запасів негативно вплине на ціни на нафту, Грегорі Брю, старший аналітик консалтингової компанії Eurasia Group, заявив, що потенційна ескалація напруженості між США та Іраном сприятиме підвищенню цін на нафту.

Раніше цього місяця Трамп пригрозив завдати удару Ірану через жорстоке придушення антиурядових протестів.

Будь-який напад на верховного лідера Ірану аятоллу Алі Хаменеї призведе до оголошення джихаду, чи священної війни, цитує ISNA слова парламентської комісії з національної безпеки Ірану, сказані у вівторок.

"Хоча США утрималися від негайного завдання удару по Ірану, напруженість, ймовірно, залишиться високою, оскільки додаткові американські військові сили перекидаються на Близький Схід, а дипломатичні зусилля щодо деескалації напруженості не дають результатів", - ідеться у записці Брю.

США розширюють доступ до венесуельської нафти для світових трейдерів20.01.26, 21:48 • 3498 переглядiв

Юлія Шрамко

ЕкономікаНовини Світу
Санкції
Енергетика
Відключення світла
Електроенергія
Ґренландія
Алі Хаменеї
Дональд Трамп
Китай
Сполучені Штати Америки
Іран
Казахстан