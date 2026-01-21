Нафта дешевшає на тлі зниження ризиків через зупинку видобутку в Казахстані

Ціни на нафту у середу впали, на тлі того, як очікуване збільшення запасів нафти в США переважило тимчасову зупинку видобутку на двох великих родовищах у Казахстані та геополітичний тиск з боку США, які загрожували ввести мита через спробу отримати контроль над Гренландією, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 76 центів, або на 1,2%, до 64,16 долара за барель о 04:45 за Гринвічем (06:45 за Києвом). Контракт на американську нафту марки West Texas Intermediate втратив 60 центів, або 1%, і торгувався на рівні 59,76 доларів за барель.

Обидва контракти закрилися майже на 1 долар за барель, або на 1,5%, вище на попередній сесії після того, як Казахстан, який входить до ОПЕК+, у неділю зупинив видобуток на родовищах Тенгіз та Корольов через проблеми з розподілом електроенергії. Позитивний вплив також мали сильні економічні дані Китаю.

Економіка Китаю зросла на 5% у 2025 році попри митну війну Трампа

Видобуток нафти на двох казахстанських родовищах може бути припинений ще на сім-десять днів, повідомили Reuters три джерела в галузі.

Призупинення видобутку нафти на Тенгізі, одному з найбільших у світі нафтових родовищ, і Королеві носить тимчасовий характер, і знижувальний тиск, викликаний очікуваним зростанням запасів нафти в США, а також геополітичною напруженістю, збережеться, заявив аналітик ринку IG Тоні Сікамор.

Обіцянка президента США Дональда Трампа запровадити нові мита на європейські країни, якщо не буде досягнуто згоди про контроль США над Гренландією, посилює тиск на нафтові ринки, на тлі того, як мита ризикують уповільнити економічне зростання.

У вівторок Трамп заявив, що "немає шляху назад" у його прагненні контролювати Гренландію.

Попереднє опитування Reuters, проведене у вівторок, показало, що запаси нафти і бензину в США, як очікується, зросли минулого тижня, тоді як запаси дистилятів, ймовірно, знизилися.

Хоча таке зростання запасів негативно вплине на ціни на нафту, Грегорі Брю, старший аналітик консалтингової компанії Eurasia Group, заявив, що потенційна ескалація напруженості між США та Іраном сприятиме підвищенню цін на нафту.

Раніше цього місяця Трамп пригрозив завдати удару Ірану через жорстоке придушення антиурядових протестів.

Будь-який напад на верховного лідера Ірану аятоллу Алі Хаменеї призведе до оголошення джихаду, чи священної війни, цитує ISNA слова парламентської комісії з національної безпеки Ірану, сказані у вівторок.

"Хоча США утрималися від негайного завдання удару по Ірану, напруженість, ймовірно, залишиться високою, оскільки додаткові американські військові сили перекидаються на Близький Схід, а дипломатичні зусилля щодо деескалації напруженості не дають результатів", - ідеться у записці Брю.

США розширюють доступ до венесуельської нафти для світових трейдерів