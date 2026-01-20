США розширюють доступ до венесуельської нафти для світових трейдерів

$43.180.08
50.320.20
ukenru
19:42 • 418 перегляди
Європейські лідери у Давосі виступили єдиним фронтом проти амбіцій Трампа щодо Гренландії
18:44 • 5616 перегляди
Зеленський розкритикував роботу Повітряних сил після атаки БпЛА на Київщину
15:45 • 17238 перегляди
Від збільшення оборонних бюджетів та зведення бетонних укріплень до конфіскації надувних човнів: як Європа готується до можливої війни з росією
Ексклюзив
20 січня, 13:37 • 17574 перегляди
Урожай, фронт і настрій населення: що формує курс гривні у 2026 році та яким він буде
20 січня, 13:28 • 29425 перегляди
Рік Трампа: тріумфи, провали, хаос та "швидкі угоди", що розбилися об реальність
20 січня, 11:08 • 21058 перегляди
Поки що я на місці: Зеленський заявив, що наразі не збирається на форум у Давосі
20 січня, 11:00 • 27202 перегляди
МАГАТЕ: сьогодні на тлі атаки рф постраждали українські електропідстанції, життєво важливі для ядерної безпеки
20 січня, 09:39 • 24650 перегляди
рф змінила тактику при атаці на енергетику: Зеленський доручив повідомити США й інших партнерів і очікує звіт уряду про терміни відновлення
Ексклюзив
20 січня, 09:21 • 24640 перегляди
Правоохоронці не проводили обшуки у міського голови Дніпра Філатова
20 січня, 08:19 • 21729 перегляди
рф атакувала Україну "Цирконом", знешкоджено 27 з 34 ракет і 315 з 339 дронів
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Блогер Володимир Петров звільнений з Національного військового меморіального кладовища20 січня, 10:30 • 17086 перегляди
Врятувати Odrex? МОЗ майже два тижні не ухвалює рішення за результатами перевірки скандальної клініки20 січня, 10:57 • 30434 перегляди
Тіна Кароль вибачилася перед українцями після хвилі обговорень пісні про світло і теплоPhotoVideo20 січня, 13:02 • 9300 перегляди
Маск запитав підписників, чи варто йому купувати Ryanair, на тлі суперечки з гендиректором14:32 • 11722 перегляди
Jerry Heil заявила, що її намагаються усунути з Нацвідбору на Євробачення-2026Photo14:39 • 12887 перегляди
Публікації
День народження Федеріко Фелліні: топ-3 фільми режисера, які варто переглянути19:12 • 2236 перегляди
Від збільшення оборонних бюджетів та зведення бетонних укріплень до конфіскації надувних човнів: як Європа готується до можливої війни з росією 15:45 • 17247 перегляди
Рік Трампа: тріумфи, провали, хаос та "швидкі угоди", що розбилися об реальність20 січня, 13:28 • 29434 перегляди
Врятувати Odrex? МОЗ майже два тижні не ухвалює рішення за результатами перевірки скандальної клініки20 січня, 10:57 • 30709 перегляди
Кіборги вистояли, не встояв бетон: Україна вшановує захисників Донецького аеропортуPhotoVideo20 січня, 07:20 • 44295 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Музикант
Емманюель Макрон
Урсула фон дер Ляєн
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Давос
Ґренландія
Європа
Реклама
УНН Lite
Що відбувається у шлюбі Міли Куніс та Ештона Кутчера: інсайдер говорять про напругу у стосунках17:49 • 2800 перегляди
На фоні скандалу зі старшим сином Девід Бекхем заговорив про помилки дітей17:16 • 4088 перегляди
Netflix змінює пропозицію злиття Warner Bros. на тлі тиску Paramount16:21 • 4298 перегляди
Jerry Heil заявила, що її намагаються усунути з Нацвідбору на Євробачення-2026Photo14:39 • 13093 перегляди
Маск запитав підписників, чи варто йому купувати Ryanair, на тлі суперечки з гендиректором14:32 • 11921 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Фільм
Дипломатка

США розширюють доступ до венесуельської нафти для світових трейдерів

Київ • УНН

 • 74 перегляди

Адміністрація Трампа готується дозволити широкому колу компаній купувати венесуельську нафту, але лише через ринок США. Це рішення посилить конкуренцію та прискорить розвантаження венесуельських портів.

США розширюють доступ до венесуельської нафти для світових трейдерів

Адміністрація Дональда Трампа готується надати дозвіл широкому колу торгових компаній та нафтопереробних заводів на закупівлю венесуельської сирої нафти. Як повідомив офіційний представник уряду, очікувана загальна ліцензія послабить чинні санкції, проте міститиме сувору умову: усі угоди з постачання мають проходити виключно через ринок США. Про це пише УНН із посиланням на матеріал Reuters.

Деталі

Це рішення створює конкуренцію для компаній Vitol Group та Trafigura Group, які раніше домінували в цьому сегменті. Тепер американські НПЗ зможуть купувати нафту безпосередньо у державної компанії Petróleos de Venezuela SA.

Індійський НПЗ відмовився від російської нафти на користь венесуельської 19.01.26, 19:48 • 2908 переглядiв

Такий крок спрямований на пришвидшення розвантаження венесуельських портів та терміналів, де сировина накопичувалася протягом кількох тижнів під час часткової блокади США, що передувала арешту Ніколаса Мадуро 3 січня. Реалізація плану дозволить відновити роботу зупинених нафтових свердловин та стабілізувати видобуток у регіоні.

США завершили першу угоду з продажу венесуельської нафти на 500 мільйонів доларів16.01.26, 00:31 • 3776 переглядiв

Степан Гафтко

ЕкономікаНовини Світу
Санкції
Енергетика
Reuters
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки