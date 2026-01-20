США розширюють доступ до венесуельської нафти для світових трейдерів

Адміністрація Дональда Трампа готується надати дозвіл широкому колу торгових компаній та нафтопереробних заводів на закупівлю венесуельської сирої нафти. Як повідомив офіційний представник уряду, очікувана загальна ліцензія послабить чинні санкції, проте міститиме сувору умову: усі угоди з постачання мають проходити виключно через ринок США. Про це пише УНН із посиланням на матеріал Reuters.

Деталі

Це рішення створює конкуренцію для компаній Vitol Group та Trafigura Group, які раніше домінували в цьому сегменті. Тепер американські НПЗ зможуть купувати нафту безпосередньо у державної компанії Petróleos de Venezuela SA.

Індійський НПЗ відмовився від російської нафти на користь венесуельської

Такий крок спрямований на пришвидшення розвантаження венесуельських портів та терміналів, де сировина накопичувалася протягом кількох тижнів під час часткової блокади США, що передувала арешту Ніколаса Мадуро 3 січня. Реалізація плану дозволить відновити роботу зупинених нафтових свердловин та стабілізувати видобуток у регіоні.

США завершили першу угоду з продажу венесуельської нафти на 500 мільйонів доларів