США завершили першу угоду з продажу венесуельської нафти на 500 мільйонів доларів

Сполучені Штати реалізували першу партію венесуельської нафти після встановлення контролю над енергетичним сектором країни внаслідок усунення Ніколаса Мадуро. Про завершення угоди вартістю 500 мільйонів доларів повідомив представник американської адміністрації в коментарі агентству AFP, пише УНН.

Деталі

Згідно з планом Білого дому, кошти від продажу ресурсів перебуватимуть під безпосереднім управлінням президента США. Раніше Дональд Трамп анонсував, що тимчасова влада Венесуели передасть Штатам від 30 до 50 мільйонів барелів нафти для подальшої реалізації за ринковими цінами.

Президент Трамп одразу після арешту наркотерориста Ніколаса Мадуро виступив посередником в укладенні історичної енергетичної угоди з Венесуелою, яка принесе користь американському та венесуельському народам - заявив речник Білого дому Тейлор Роджерс.

Інвестиційна стратегія та виключення Каракаса з переговорів

Дональд Трамп закликав світові енергетичні гіганти інвестувати у венесуельські родовища, прогнозуючи вливання обсягом щонайменше 100 мільярдів доларів. При цьому Вашингтон офіційно усунув Каракас від процесу прийняття рішень щодо експлуатації надр.

Ви маєте справу безпосередньо з нами і взагалі не маєте справу з Венесуелою. Ми не хочемо, щоб ви мали справу з Венесуелою - підкреслив Трамп під час звернення до керівників нафтових компаній.

Для забезпечення фінансової безпеки операцій президент США підписав виконавчий указ, який захищає венесуельські активи та нафтові доходи, що зберігаються в США, від позовів кредиторів або можливого вилучення судами.

