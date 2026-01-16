США завершили першу угоду з продажу венесуельської нафти на 500 мільйонів доларів

$43.180.08
50.320.20
ukenru
22:04 • 714 перегляди
Трамп таки отримав Нобелівську медаль миру, її символічно передала Мачадо
15 січня, 14:15 • 11945 перегляди
Крупи, хліб, м'ясо, яйця чи овочі: що наступне у черзі на подорожчання
Ексклюзив
15 січня, 13:18 • 21250 перегляди
Надзвичайна ситуація в енергетиці України: що це означає для жителів міст
Ексклюзив
15 січня, 08:19 • 53320 перегляди
Злочин проти держави. СБУ має перевірити рішення ексзамголови Державіаслужби Зелінського
15 січня, 08:08 • 66001 перегляди
Рідкісний астрологічний аспект і гучні скандали: що відбувається з гороскопом Юлії Тимошенко
Ексклюзив
15 січня, 07:52 • 36339 перегляди
Морози та сніг: що відбувається з озимими культурами в Україні
15 січня, 06:16 • 33138 перегляди
Голова МВФ Георгієва прибула до Києва з першим візитом з 2023 року
15 січня, 02:34 • 52244 перегляди
Трамп звинуватив Україну у гальмуванні мирної угоди з рф
14 січня, 19:44 • 41897 перегляди
Надзвичайний стан в енергетиці: що це означає
14 січня, 17:38 • 43870 перегляди
Зеленський доручив переглянути комендантську годину на час надзвичайних холодів
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
У Луцьку чоловік вистрелив у поліцейського, який прикрив жінку з дитиною15 січня, 12:54 • 4940 перегляди
МЗС викликає для пояснень голову делегації МКЧХ через ганебні заяви про удари по інфраструктурі рф15 січня, 13:25 • 4282 перегляди
Особливо складна ситуація в Києві – час міською владою втрачено: Зеленський про ситуацію в енергетиці15 січня, 13:40 • 4468 перегляди
Pinterest представив палітру трендових кольорів 2026 рокуPhoto15 січня, 16:22 • 7380 перегляди
Червоний колір, заборони та міфічне чудовисько: що насправді означає Китайський Новий рік, як і коли його святкувати18:00 • 11437 перегляди
Публікації
Червоний колір, заборони та міфічне чудовисько: що насправді означає Китайський Новий рік, як і коли його святкувати18:00 • 11447 перегляди
Донька пацієнта, що помер в Odrex, назвала тиском на ЗМІ та спробою стерти памʼять позов скандальної клініки до УНН15 січня, 10:29 • 45410 перегляди
Злочин проти держави. СБУ має перевірити рішення ексзамголови Державіаслужби Зелінського
Ексклюзив
15 січня, 08:19 • 53320 перегляди
Рідкісний астрологічний аспект і гучні скандали: що відбувається з гороскопом Юлії Тимошенко15 січня, 08:08 • 66001 перегляди
Odrex намагається закрити рот журналістам. Клініка подала до суду на УНН
Ексклюзив
14 січня, 12:53 • 59862 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Петр Павел
Юлія Свириденко
Андрій Сибіга
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Білий дім
Німеччина
Венесуела
Реклама
УНН Lite
Pinterest представив палітру трендових кольорів 2026 рокуPhoto15 січня, 16:22 • 7396 перегляди
X Маска заборонить ШІ Grok роздягати до бікіні фото реальних людей15 січня, 07:20 • 22497 перегляди
Paramount подала до суду на Warner Bros. через угоду з Netflix13 січня, 15:09 • 44274 перегляди
Хайді Клум помітили топлес під час відпочинку на Сен-Бартелемі з Томом КауліцемPhoto12 січня, 00:45 • 78047 перегляди
Зірку фільму "Один вдома" оштрафували у Каліфорнії за спробу скористатися послугами ескорту11 січня, 23:46 • 69014 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Дипломатка
Північний потік

США завершили першу угоду з продажу венесуельської нафти на 500 мільйонів доларів

Київ • УНН

 • 78 перегляди

США продали першу партію венесуельської нафти на 500 мільйонів доларів після усунення Ніколаса Мадуро. Кошти перебуватимуть під управлінням президента США, а Каракас усунуто від прийняття рішень щодо експлуатації надр.

США завершили першу угоду з продажу венесуельської нафти на 500 мільйонів доларів

Сполучені Штати реалізували першу партію венесуельської нафти після встановлення контролю над енергетичним сектором країни внаслідок усунення Ніколаса Мадуро. Про завершення угоди вартістю 500 мільйонів доларів повідомив представник американської адміністрації в коментарі агентству AFP, пише УНН.

Деталі

Згідно з планом Білого дому, кошти від продажу ресурсів перебуватимуть під безпосереднім управлінням президента США. Раніше Дональд Трамп анонсував, що тимчасова влада Венесуели передасть Штатам від 30 до 50 мільйонів барелів нафти для подальшої реалізації за ринковими цінами.

Лідерка опозиції Венесуели Мачадо зустрілася з Трампом у Білому домі15.01.26, 23:26 • 816 переглядiв

Президент Трамп одразу після арешту наркотерориста Ніколаса Мадуро виступив посередником в укладенні історичної енергетичної угоди з Венесуелою, яка принесе користь американському та венесуельському народам

- заявив речник Білого дому Тейлор Роджерс.

Інвестиційна стратегія та виключення Каракаса з переговорів

Дональд Трамп закликав світові енергетичні гіганти інвестувати у венесуельські родовища, прогнозуючи вливання обсягом щонайменше 100 мільярдів доларів. При цьому Вашингтон офіційно усунув Каракас від процесу прийняття рішень щодо експлуатації надр.

Ви маєте справу безпосередньо з нами і взагалі не маєте справу з Венесуелою. Ми не хочемо, щоб ви мали справу з Венесуелою

- підкреслив Трамп під час звернення до керівників нафтових компаній.

Для забезпечення фінансової безпеки операцій президент США підписав виконавчий указ, який захищає венесуельські активи та нафтові доходи, що зберігаються в США, від позовів кредиторів або можливого вилучення судами. 

Трамп таки отримав Нобелівську медаль миру, її символічно передала Мачадо16.01.26, 00:04 • 714 переглядiв

Степан Гафтко

ЕкономікаНовини Світу
Санкції
Енергетика
Ніколас Мадуро
Білий дім
Венесуела
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки