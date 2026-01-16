$43.180.08
США завершили первую сделку по продаже венесуэльской нефти на 500 миллионов долларов

Киев • УНН

 • 0 просмотра

США продали первую партию венесуэльской нефти на 500 миллионов долларов после отстранения Николаса Мадуро. Средства будут находиться под управлением президента США, а Каракас отстранен от принятия решений по эксплуатации недр.

США завершили первую сделку по продаже венесуэльской нефти на 500 миллионов долларов

Соединенные Штаты реализовали первую партию венесуэльской нефти после установления контроля над энергетическим сектором страны в результате отстранения Николаса Мадуро. О завершении сделки стоимостью 500 миллионов долларов сообщил представитель американской администрации в комментарии агентству AFP, пишет УНН.

Детали

Согласно плану Белого дома, средства от продажи ресурсов будут находиться под непосредственным управлением президента США. Ранее Дональд Трамп анонсировал, что временные власти Венесуэлы передадут Штатам от 30 до 50 миллионов баррелей нефти для дальнейшей реализации по рыночным ценам.

Лидер оппозиции Венесуэлы Мачадо встретилась с Трампом в Белом доме15.01.26, 23:26 • 748 просмотров

Президент Трамп сразу после ареста наркотеррориста Николаса Мадуро выступил посредником в заключении исторического энергетического соглашения с Венесуэлой, которое принесет пользу американскому и венесуэльскому народам

- заявил представитель Белого дома Тейлор Роджерс.

Инвестиционная стратегия и исключение Каракаса из переговоров

Дональд Трамп призвал мировых энергетических гигантов инвестировать в венесуэльские месторождения, прогнозируя вливания объемом не менее 100 миллиардов долларов. При этом Вашингтон официально отстранил Каракас от процесса принятия решений по эксплуатации недр.

Вы имеете дело непосредственно с нами и вообще не имеете дела с Венесуэлой. Мы не хотим, чтобы вы имели дело с Венесуэлой

- подчеркнул Трамп во время обращения к руководителям нефтяных компаний.

Для обеспечения финансовой безопасности операций президент США подписал исполнительный указ, который защищает венесуэльские активы и нефтяные доходы, хранящиеся в США, от исков кредиторов или возможного изъятия судами. 

Трамп все-таки получил Нобелевскую медаль мира, ее символически передала Мачадо16.01.26, 00:04 • 548 просмотров

Степан Гафтко

