15 січня, 14:15 • 11104 перегляди
Крупи, хліб, м'ясо, яйця чи овочі: що наступне у черзі на подорожчання
Ексклюзив
15 січня, 13:18 • 19785 перегляди
Надзвичайна ситуація в енергетиці України: що це означає для жителів міст
Ексклюзив
15 січня, 08:19 • 51797 перегляди
Злочин проти держави. СБУ має перевірити рішення ексзамголови Державіаслужби Зелінського
15 січня, 08:08 • 64527 перегляди
Рідкісний астрологічний аспект і гучні скандали: що відбувається з гороскопом Юлії Тимошенко
Ексклюзив
15 січня, 07:52 • 35763 перегляди
Морози та сніг: що відбувається з озимими культурами в Україні
15 січня, 06:16 • 32881 перегляди
Голова МВФ Георгієва прибула до Києва з першим візитом з 2023 року
15 січня, 02:34 • 51943 перегляди
Трамп звинуватив Україну у гальмуванні мирної угоди з рф
14 січня, 19:44 • 41748 перегляди
Надзвичайний стан в енергетиці: що це означає
14 січня, 17:38 • 43547 перегляди
Зеленський доручив переглянути комендантську годину на час надзвичайних холодів
14 січня, 17:29 • 38479 перегляди
В енергетиці України буде запроваджено режим надзвичайної ситуації - Зеленський
Лідерка опозиції Венесуели Мачадо зустрілася з Трампом у Білому домі

Київ • УНН

 • 16 перегляди

Лідерка опозиції Венесуели Марія Коріна Мачадо провела зустріч із президентом США Дональдом Трампом. Метою візиту є посилення її позицій у боротьбі за лідерство у Венесуелі після усунення Ніколаса Мадуро.

Лідерка опозиції Венесуели Мачадо зустрілася з Трампом у Білому домі
Фото: AP

Лідерка венесуельської опозиції та лауреатка Нобелівської премії миру Марія Коріна Мачадо провела зустріч із президентом США Дональдом Трампом. Метою візиту є посилення її позицій у боротьбі за лідерство у Венесуелі після того, як американські спецпідрозділи 3 січня усунули від влади Ніколаса Мадуро. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Попри зустріч, Трамп наразі продовжує підтримувати виконуючу обов'язки президента Делсі Родрігес. Речниця Білого дому Кароліна Лівітт зазначила, що адміністрація задоволена поточною співпрацею з тимчасовим урядом Венесуели.

Трамп зустрінеться з лідеркою опозиції Венесуели Марією Коріною Мачадо: ЗМІ дізналися дату12.01.26, 23:40 • 6315 переглядiв

Досі вони виконали всі вимоги та прохання Сполучених Штатів і президента. Президенту подобається те, що він бачить, і він очікує продовження цієї співпраці

- заявила Лівітт.

Сумніви Трампа щодо лідерства Мачадо

Хоча Мачадо отримала понад 90% голосів на опозиційних праймеріз 2023 року, Дональд Трамп публічно поставив під сумнів її здатність керувати країною. Раніше він заявляв, що не впевнений у наявності достатньої "поваги" та "підтримки" всередині Венесуели для її призначення на чолі нового уряду. Такі зауваження викликали здивування серед союзників Мачадо та деяких американських законодавців.

Нагадаємо, що Ніколас Мадуро наразі перебуває у в'язниці в Нью-Йорку, де йому висунуто федеральні звинувачення в торгівлі наркотиками. 

Трамп заявив, що прийме від Мачадо Нобелівську премію миру: у Комітеті відреагували10.01.26, 16:17 • 14253 перегляди

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
Керолайн Левітт
Білий дім
Bloomberg
Венесуела
Дональд Трамп
Нью-Йорк
Сполучені Штати Америки