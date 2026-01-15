Лідерка опозиції Венесуели Мачадо зустрілася з Трампом у Білому домі

Фото: AP

Лідерка венесуельської опозиції та лауреатка Нобелівської премії миру Марія Коріна Мачадо провела зустріч із президентом США Дональдом Трампом. Метою візиту є посилення її позицій у боротьбі за лідерство у Венесуелі після того, як американські спецпідрозділи 3 січня усунули від влади Ніколаса Мадуро. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Попри зустріч, Трамп наразі продовжує підтримувати виконуючу обов'язки президента Делсі Родрігес. Речниця Білого дому Кароліна Лівітт зазначила, що адміністрація задоволена поточною співпрацею з тимчасовим урядом Венесуели.

Трамп зустрінеться з лідеркою опозиції Венесуели Марією Коріною Мачадо: ЗМІ дізналися дату

Досі вони виконали всі вимоги та прохання Сполучених Штатів і президента. Президенту подобається те, що він бачить, і він очікує продовження цієї співпраці - заявила Лівітт.

Сумніви Трампа щодо лідерства Мачадо

Хоча Мачадо отримала понад 90% голосів на опозиційних праймеріз 2023 року, Дональд Трамп публічно поставив під сумнів її здатність керувати країною. Раніше він заявляв, що не впевнений у наявності достатньої "поваги" та "підтримки" всередині Венесуели для її призначення на чолі нового уряду. Такі зауваження викликали здивування серед союзників Мачадо та деяких американських законодавців.

Нагадаємо, що Ніколас Мадуро наразі перебуває у в'язниці в Нью-Йорку, де йому висунуто федеральні звинувачення в торгівлі наркотиками.

Трамп заявив, що прийме від Мачадо Нобелівську премію миру: у Комітеті відреагували