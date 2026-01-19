Індійський НПЗ відмовився від російської нафти на користь венесуельської

Індійська державна нафтопереробна компанія Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd розглядає можливість закупівлі венесуельської нафти після припинення імпорту російської сировини, щоб відповідати західним санкціям. Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву глави фінансового відділу компанії Девендра Кумар, пише УНН.

Деталі

MRPL управляє нафтопереробним заводом потужністю 500 000 барелів на день у південному штаті Карнатака. При цьому близько 40% виробленого палива експортується.

Ми суворо дотримуємося всіх чинних санкцій, і наразі російська нафта не імпортується - зазначив Кумар.

Також він додав, що вища маржа від експорту очищеного палива компенсує втрати російської нафти.

Вибір Венесуели як потенційного постачальника може допомогти MRPL стабілізувати поставки сировини та продовжити експортні операції на світовому ринку.

Кумар додав, що компанія активно розглядає венесуельську нафту, якщо комерційні умови, включно з тарифами на транспортування, будуть вигідними.

Попри це, Кумар запевнив: "У найближчій перспективі ми не очікуємо жодних перебоїв у наших експортних поставках готової продукції".

MRPL покриває близько 40% потреб у нафті через закупівлі з Близького Сходу, а решту — через спотові ринки та обробку внутрішньої сировини. Інші великі індійські нафтопереробники, включно з Reliance Industries, Indian Oil Corp та Hindustan Petroleum Corp, також розглядають можливість закупівлі венесуельської нафти.

Щоб збільшити прибуток, MRPL зосередився на прямому роздрібному продажі палива, а не на продажу іншим переробникам.

Компанія планує розширити мережу до 500 автозаправних станцій протягом трьох років (зараз їх 200) та досягти 1 000 станцій протягом п’яти років.

