Найбільший НПЗ Індії стверджує, що припинив купівлю російської нафти
Київ • УНН
Найбільший індійський холдинг Reliance Industries заявив, що не очікує поставок російської сирої нафти в січні та не одержував таких вантажів протягом останніх трьох тижнів. Це може скоротити імпорт російської нафти в Індію до найнижчого рівня за останні роки.
Деталі
Видання вказує, що це може скоротити імпорт російської нафти в Індію протягом місяця до найнижчого рівня за останні роки.
Нафтопереробний завод Reliance Industries у Джамнагарі протягом останніх трьох тижнів не отримував жодних вантажів російської нафти та не очікує поставок російської сирої нафти у січні
ЗМІ додає, що заява Reliance пролунала після того, як президент США Дональд Трамп у неділю попередив, що США можуть ще більше підвищити імпортні тарифи для Індії через її закупівлі російської нафти.
Довідково
Індія стала найбільшим покупцем російської нафти зі знижкою після початку повномасштабної війни в Україні в 2022 році. Такі закупівлі викликали негативну реакцію західних країн, які ввели санкції проти енергетичного сектора росії, аргументуючи це тим, що доходи від нафти допомагають фінансувати військові дії москви.
Нагадаємо
Днями Bloomberg повідомило, що щонайменше три танкери з майже 2,2 мільйонами барелів нафти марки Urals прямують до індійського НПЗ Reliance Industries Ltd. у Джамнагарі. Це відбувається після того, як завод відновив закупівлю російської нафти для внутрішнього виробництва.
