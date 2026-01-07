$42.420.13
Макрон заявив про узгодження Паризької декларації щодо гарантій безпеки для України: що вона передбачає
6 січня, 14:48 • 19356 перегляди
Італійцю Рокко, який поважає путіна та вважає Україну "поганою країною", заборонили в'їзд на 3 роки - ДПСУ
6 січня, 11:59 • 79603 перегляди
Гарантії безпеки для України включатимуть обов'язкові зобов'язання підтримки: Reuters дізналося, що у проєкті заяви Паризького саміту
6 січня, 11:40 • 128241 перегляди
Туск: на саміті у Франції обговорять деталі "Паризької декларації", підписання можливе найближчими днями у Вашингтоні
6 січня, 09:58 • 59884 перегляди
Ще одній перевірці скандальної клініки Odrex, де померли пацієнти, бути
6 січня, 08:46 • 76989 перегляди
Reuters: союзники України збираються у Парижі для узгодження внесків у багатонаціональні сили і ширші гарантії безпеки
Ексклюзив
5 січня, 19:29 • 60371 перегляди
Дитина, яка потрапила до реанімації після стоматлікування, жива
Ексклюзив
5 січня, 14:42 • 82336 перегляди
Демонстрація оновлення влади, посилення впливу Президента: політолог про кадрові зміни в Україні
Ексклюзив
5 січня, 14:05 • 155873 перегляди
Астрологічний прогноз 5-11 січня: момент істини для лідерів і влади
5 січня, 13:13 • 62324 перегляди
Лідеру Венесуели Мадуро загрожує смертна кара у США: у чому його підозрюють
Найбільший НПЗ Індії стверджує, що припинив купівлю російської нафти

Київ • УНН

 • 100 перегляди

Найбільший індійський холдинг Reliance Industries заявив, що не очікує поставок російської сирої нафти в січні та не одержував таких вантажів протягом останніх трьох тижнів. Це може скоротити імпорт російської нафти в Індію до найнижчого рівня за останні роки.

Найбільший НПЗ Індії стверджує, що припинив купівлю російської нафти

Найбільший індійський нафтовий холдинг Reliance Industries заявив, що не чекає поставок російської сирої нафти в січні та не одержував таких вантажів протягом останніх трьох тижнів. Про це повідомляє Reuters, інформує УНН.

Деталі

Видання вказує, що це може скоротити імпорт російської нафти в Індію протягом місяця до найнижчого рівня за останні роки.

Нафтопереробний завод Reliance Industries у Джамнагарі протягом останніх трьох тижнів не отримував жодних вантажів російської нафти та не очікує поставок російської сирої нафти у січні

- йдеться у заяві компанії.

ЗМІ додає, що заява Reliance пролунала після того, як президент США Дональд Трамп у неділю попередив, що США можуть ще більше підвищити імпортні тарифи для Індії через її закупівлі російської нафти.

Довідково

Індія стала найбільшим покупцем російської нафти зі знижкою після початку повномасштабної війни в Україні в 2022 році. Такі закупівлі викликали негативну реакцію західних країн, які ввели санкції проти енергетичного сектора росії, аргументуючи це тим, що доходи від нафти допомагають фінансувати військові дії москви.

Нагадаємо

Днями Bloomberg повідомило, що щонайменше три танкери з майже 2,2 мільйонами барелів нафти марки Urals прямують до індійського НПЗ Reliance Industries Ltd. у Джамнагарі. Це відбувається після того, як завод відновив закупівлю російської нафти для внутрішнього виробництва.

Імпорт російської нафти до Індії впав на майже 18% цього року - ЗМІ26.12.25, 09:04 • 3084 перегляди

Вадим Хлюдзинський

ЕкономікаНовини Світу
Санкції
Енергетика
Дональд Трамп
Індія
Сполучені Штати Америки