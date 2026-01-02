До найбільшого НПЗ Індії попрямували три танкери з російською нафтою після відновлення закупівель - Bloomberg

$42.170.18
1 січня, 13:04 • 39726 перегляди
ГУР інсценувало смерть командира РДК Капустіна, отримавши $500 тисяч від спецслужб рф
1 січня, 11:27 • 62102 перегляди
рф атакувала порти і логістику на Одещині й залізницю на Волині та Сумщині у новорічну ніч: віцепрем'єр повідомив деталі
1 січня, 10:32 • 49634 перегляди
Новорічна ніч в Україні: службі 112 надійшло 5 тис. повідомлень і два виклики про феєрверк і салют
1 січня, 10:10 • 47468 перегляди
Чекапи 40+ тепер доступні українцям: що це і як скористатисяPhotoVideo
Ексклюзив
31 грудня, 20:23 • 161272 перегляди
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
31 грудня, 18:52 • 159155 перегляди
Очікується участь представників понад 10 країн, а також НАТО, Єврокомісії та Євроради: Умєров про зустріч радників 3 січня
31 грудня, 16:58 • 54387 перегляди
Дев'ять моряків, серед яких двоє українців, звільнені з полону піратів у Сенегалі
31 грудня, 15:45 • 45463 перегляди
Обрано незалежних членів наглядової ради Енергоатому: що про них відомо
Ексклюзив
31 грудня, 15:05 • 38304 перегляди
Повернення Трампа до Білого дому, відновлення переговорів між Україною та рф: головні політичні події 2025 року
31 грудня, 12:36 • 30820 перегляди
Скільки часу лунала повітряна тривога і чим рф бомбила Україну в 2025 році: дані інфографікиPhoto
Як поводитись на водоймах взимку та що робити якщо опинились у крижаній воді: у поліції дали поради1 січня, 17:58 • 28545 перегляди
Бронювання у 2026 році: якою має бути зарплата у працівника для відстрочки1 січня, 11:39 • 46254 перегляди
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
Ексклюзив
31 грудня, 20:23 • 161258 перегляди
Які кольори та фасони одягу будуть найпопулярнішими у 2026 році Photo31 грудня, 16:46 • 90554 перегляди
Шукали найкращого, а знайшли Зелінського. В Кулеби пояснили, як обирали кандидата на посаду голови Державіаслужби30 грудня, 11:23 • 114874 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Беньямін Нетаньягу
Ілон Маск
Рустем Умєров
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Європа
Венесуела
Більше не можна покладатися на власні очі, щоб визначити, що реально: керівник Instagram порушив питання ШІ для фотоVideo1 січня, 12:15 • 28586 перегляди
Елегантність та стриманість: головні тренди у зачісках 2026 рокуPhoto1 січня, 00:07 • 37244 перегляди
Перший повний місяць 2026 року продовжить серію супермісяців: коли очікувати1 січня, 00:00 • 37845 перегляди
Які кольори та фасони одягу будуть найпопулярнішими у 2026 році Photo31 грудня, 16:46 • 90554 перегляди
Мел Гібсон та Розалінд Росс розлучаються після 9 років спільного життя31 грудня, 15:46 • 36774 перегляди
До найбільшого НПЗ Індії попрямували три танкери з російською нафтою після відновлення закупівель - Bloomberg

Київ • УНН

 • 166 перегляди

Три танкери з майже 2,2 мільйонами барелів нафти марки Urals прямують до індійського НПЗ Reliance Industries Ltd. у Джамнагарі. Це відбувається після того, як завод відновив закупівлю російської нафти для внутрішнього виробництва.

До найбільшого НПЗ Індії попрямували три танкери з російською нафтою після відновлення закупівель - Bloomberg

Щонайменше три танкери, які перевозять російську нафту, вказують НПЗ Reliance Industries Ltd. на західному узбережжі Індії як наступний пункт призначення після того, як найбільший у країні приватний нафтопереробний завод відновив закупівлю нафти для внутрішнього виробництва, повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

За даними аналітичної компанії Kpler, судна, завантажені майже 2,2 мільйона барелів нафти марки Urals, зараз прямують до величезного комплексу в Джамнагарі і, як очікується, доставлять свій вантаж на початку цього місяця.

Kpler відстежує рух суден на основі сигналів у режимі реального часу, що передаються капітанами, із зазначенням їхнього поточного розташування та майбутніх портів розвантаження. Пункти призначення можуть змінюватися з наближенням суден до Індії.

Найбільший індійський імпортер відновлює закупівлю російської нафти - Bloomberg24.12.25, 17:48 • 3463 перегляди

Речник Reliance заявив, що компанія не має жодних затверджених вантажів російської сирої нафти для доставки в січні.

Після внесення до чорного списку США російських компаній "роснефть" та "лукойл" компанія Reliance спочатку відмовилася від використання російської нафти на експортно-орієнтованій ділянці свого нафтопереробного заводу. З того часу вона почала закуповувати нафту у несанкціонованих російських виробників для внутрішнього споживання. Раніше "роснефть" була найбільшим постачальником російської нафти для Reliance, що забезпечувалося довгостроковим контрактом на постачання 500 000 барелів на день.

Імпорт російської нафти до Індії впав на майже 18% цього року - ЗМІ26.12.25, 09:04 • 2996 переглядiв

Індія, ключовий ринок збуту нафти з країни-члена ОПЕК+ останніми роками, піддається критиці з боку президента США Дональда Трампа та ключових членів його адміністрації за торгівлю з росією - критика, яка зустрічає публічний опір. Невизначеність призвела до того, що індійські нафтопереробні заводи скоротили закупівлі, і минулого місяця імпорт упав до найнижчого рівня за три роки.

Згідно з даними Kpler, компанія Reliance, контрольована мільярдером Мукешем Амбані, була найбільшим у світі покупцем російської нафти більшу частину 2024-2025 років.

За даними Kpler, вантажі маркуються як поставлені трейдерами Alghaf Marine DMCC, Redwood Global Supply FZ LLC, RusExport та Ethos Energy. Alghaf Marine та Redwood Global перебувають під санкціями Великої Британії, причому перша є наступницею близькосхідної філії Litasco, торгового підрозділу Lukoil.

Постачання російської нафти на нафтопереробний комплекс Reliance у Джамнагарі становило понад 40% імпорту заводу в період із січня по листопад минулого року.

Reliance - не єдиний індійський нафтопереробний завод, який закуповує російську нафту; державні компанії Indian Oil Corp. та Bharat Petroleum Corp. також купують вантажі у несанкціонованих продавців. Їх привабили значні знижки, низька маржа переробки та невизначеність щодо ходу торгових переговорів із Вашингтоном, пише видання.

путін пообіцяв Індії "безперебійні" поставки нафти на тлі несхвалення Трампом05.12.25, 16:40 • 3545 переглядiв

Юлія Шрамко

ЕкономікаНовини Світу
Санкції
Енергетика
Війна в Україні
Дональд Трамп
Індія