До найбільшого НПЗ Індії попрямували три танкери з російською нафтою після відновлення закупівель - Bloomberg

Щонайменше три танкери, які перевозять російську нафту, вказують НПЗ Reliance Industries Ltd. на західному узбережжі Індії як наступний пункт призначення після того, як найбільший у країні приватний нафтопереробний завод відновив закупівлю нафти для внутрішнього виробництва, повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

За даними аналітичної компанії Kpler, судна, завантажені майже 2,2 мільйона барелів нафти марки Urals, зараз прямують до величезного комплексу в Джамнагарі і, як очікується, доставлять свій вантаж на початку цього місяця.

Kpler відстежує рух суден на основі сигналів у режимі реального часу, що передаються капітанами, із зазначенням їхнього поточного розташування та майбутніх портів розвантаження. Пункти призначення можуть змінюватися з наближенням суден до Індії.

Речник Reliance заявив, що компанія не має жодних затверджених вантажів російської сирої нафти для доставки в січні.

Після внесення до чорного списку США російських компаній "роснефть" та "лукойл" компанія Reliance спочатку відмовилася від використання російської нафти на експортно-орієнтованій ділянці свого нафтопереробного заводу. З того часу вона почала закуповувати нафту у несанкціонованих російських виробників для внутрішнього споживання. Раніше "роснефть" була найбільшим постачальником російської нафти для Reliance, що забезпечувалося довгостроковим контрактом на постачання 500 000 барелів на день.

Індія, ключовий ринок збуту нафти з країни-члена ОПЕК+ останніми роками, піддається критиці з боку президента США Дональда Трампа та ключових членів його адміністрації за торгівлю з росією - критика, яка зустрічає публічний опір. Невизначеність призвела до того, що індійські нафтопереробні заводи скоротили закупівлі, і минулого місяця імпорт упав до найнижчого рівня за три роки.

Згідно з даними Kpler, компанія Reliance, контрольована мільярдером Мукешем Амбані, була найбільшим у світі покупцем російської нафти більшу частину 2024-2025 років.

За даними Kpler, вантажі маркуються як поставлені трейдерами Alghaf Marine DMCC, Redwood Global Supply FZ LLC, RusExport та Ethos Energy. Alghaf Marine та Redwood Global перебувають під санкціями Великої Британії, причому перша є наступницею близькосхідної філії Litasco, торгового підрозділу Lukoil.

Постачання російської нафти на нафтопереробний комплекс Reliance у Джамнагарі становило понад 40% імпорту заводу в період із січня по листопад минулого року.

Reliance - не єдиний індійський нафтопереробний завод, який закуповує російську нафту; державні компанії Indian Oil Corp. та Bharat Petroleum Corp. також купують вантажі у несанкціонованих продавців. Їх привабили значні знижки, низька маржа переробки та невизначеність щодо ходу торгових переговорів із Вашингтоном, пише видання.

