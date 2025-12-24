Найбільший індійський імпортер відновлює закупівлю російської нафти - Bloomberg

$42.100.05
49.640.15
ukenru
Ексклюзив
15:03 • 2498 перегляди
Як не переїсти на Різдвяні свята: поради нутріціолога
14:30 • 3330 перегляди
росія домагатиметься змін до останньої версії мирного плану, що розглядає як відправну точку - Bloomberg
14:18 • 4390 перегляди
Зйомки китайськими супутниками території України та удари рф по енергетиці: Зеленський заявив про взаємозв'язок
Ексклюзив
13:26 • 9734 перегляди
Перевезення дітей в автокріслах: чи дотримуються українські водії встановлених правилPhoto
Ексклюзив
11:46 • 17569 перегляди
Правоохоронці відкрили ще 5 кримінальних проваджень за заявами родичів жертв та постраждалих пацієнтів клініки Odrex
11:12 • 14308 перегляди
Воювали проти України і катували полонених: ГУР озвучило деталі ліквідації двох російських поліцейських в москві
24 грудня, 08:22 • 16883 перегляди
Президент оприлюднив 20 пунктів мирного плану: що передбачає
23 грудня, 15:52 • 33644 перегляди
Українські військові відійшли з Сіверська - Генштаб
23 грудня, 15:42 • 49214 перегляди
ЦВК відновила роботу Держреєстру виборців вперше з початку повномасштабного вторгнення - Арахамія
Ексклюзив
23 грудня, 15:15 • 67506 перегляди
Колишній заступник голови Державіаслужби Зелінський заблокував використання транспортних літаків армією
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−9°
0м/с
77%
764мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Обходять Коростень: 15 поїздів змінюють рух напередодні Святвечора24 грудня, 06:43 • 9028 перегляди
Audi зняла святкове стоп-моушн відео з модельками машинVideo24 грудня, 06:59 • 18153 перегляди
Кількість росіян, які підтримують війну, впала до історичного мінімуму - начальник ЦПД Коваленко24 грудня, 07:35 • 18354 перегляди
Посол США при НАТО: "Переговори є продуктивними, але атаки рф по Україні говорять самі за себе"24 грудня, 08:30 • 6290 перегляди
Графіки не діють: Укренерго підтвердило аварійні відключення світла в кількох областях24 грудня, 09:23 • 7988 перегляди
Публікації
Як не переїсти на Різдвяні свята: поради нутріціолога
Ексклюзив
15:03 • 2496 перегляди
"Правда сильніша за тиск": сайт StopOdrex відновив роботу після блокування на вимогу клініки та отримав підтримку хостинг-провайдераPhoto15:00 • 1796 перегляди
росія домагатиметься змін до останньої версії мирного плану, що розглядає як відправну точку - Bloomberg14:30 • 3328 перегляди
Перевезення дітей в автокріслах: чи дотримуються українські водії встановлених правилPhoto
Ексклюзив
13:26 • 9734 перегляди
Правоохоронці відкрили ще 5 кримінальних проваджень за заявами родичів жертв та постраждалих пацієнтів клініки Odrex
Ексклюзив
11:46 • 17568 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Ніколас Мадуро
Михайло Федоров
Петро Порошенко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Сумська область
Китай
Донецька область
Реклама
УНН Lite
Санта-Клаус розпочав подорож світом для доставки подарунків: відстеження маршрутуVideo14:00 • 2000 перегляди
Audi зняла святкове стоп-моушн відео з модельками машинVideo24 грудня, 06:59 • 18243 перегляди
Довгоочікуване повернення: Marvel презентувала перший трейлер фільму "Месники: Судний день"Video23 грудня, 20:27 • 7972 перегляди
Серіал "Дивні дива" побив власний рекорд переглядів фінальним сезономVideo23 грудня, 09:59 • 33732 перегляди
Нова теорія припускає єдиного підозрюваного у двох жахливих справах США про вбивства "Зодіака" та "Чорної Жоржини"Video23 грудня, 08:10 • 30637 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Фільм
Гриби

Найбільший індійський імпортер відновлює закупівлю російської нафти - Bloomberg

Київ • УНН

 • 56 перегляди

Індійська компанія Reliance Industries Ltd. відновила закупівлі російської сирої нафти у непідсанкційних постачальників. Найбільший НПЗ Індії зафрахтував танкери класу Aframax для отримання російської нафти.

Найбільший індійський імпортер відновлює закупівлю російської нафти - Bloomberg

Індійська компанія Reliance Industries Ltd. відновила закупівлі російської сирої нафти зі знижкою у непідсанкційних постачальників та направляє її на свій нафтопереробний завод (НПЗ) у місті Джамнагар. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на власні поінформовані джерела, пише УНН.

Деталі

За словами співрозмовників видання, найбільший НПЗ Індії, розташований в штаті Гуджарат, зафрахтував танкери класу Aframax у RusExport для отримання російської нафти.

Введені Вашингтоном обмеження проти двох провідних виробників Москви, змусили індійські НПЗ звернутись до експорту від російських компаній, на які не накладено санкцій, а також до більш дорогих альтернатив з інших країн.

Reliance, яка володіє та управляє найбільшим у світі нафтопереробним комплексом у Джамнагарі, штат Гуджарат, отримала додатковий місяць на приймання суден, контракти на які вона уклала до 22 жовтня, але останній вантаж за цією домовленістю прибув до Індії 17 грудня, зазначили джерела.

Індія та росія підписали угоду про взаємний військовий допуск15.12.25, 18:12 • 3855 переглядiв

Відмічається, що в Джамнагарі окрім установки потужністю 600 тис барелів на день, яка постачає нафтопродукти на внутрішній ринок, Reliance там також експлуатує установку потужністю 700 000 барелів на день, яка орієнтована на експорт.

Експортно-орієнтована частина НПЗ востаннє приймала партію російської сирої нафти 20 листопада, відтоді весь російський імпорт надходив на її нафтопереробний завод, орієнтований на внутрішні продажі.

Індійські чиновники цього місяця підрахували, що імпорт нафти з Росії впаде приблизно до 800 000 барелів на день із середніх 1,9 мільйона барелів на день у листопаді, оскільки нафтопереробні заводи припинять приймати сиру нафту.

Індійські НПЗ відновили закупівлю російської нафти зі знижкою до $5 за барель - Bloomberg01.12.25, 14:20 • 3485 переглядiв

Ольга Розгон

Новини Світу
Санкції
Енергетика
Bloomberg
Індія