Найбільший індійський імпортер відновлює закупівлю російської нафти - Bloomberg
Київ • УНН
Індійська компанія Reliance Industries Ltd. відновила закупівлі російської сирої нафти у непідсанкційних постачальників. Найбільший НПЗ Індії зафрахтував танкери класу Aframax для отримання російської нафти.
Індійська компанія Reliance Industries Ltd. відновила закупівлі російської сирої нафти зі знижкою у непідсанкційних постачальників та направляє її на свій нафтопереробний завод (НПЗ) у місті Джамнагар. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на власні поінформовані джерела, пише УНН.
Деталі
За словами співрозмовників видання, найбільший НПЗ Індії, розташований в штаті Гуджарат, зафрахтував танкери класу Aframax у RusExport для отримання російської нафти.
Введені Вашингтоном обмеження проти двох провідних виробників Москви, змусили індійські НПЗ звернутись до експорту від російських компаній, на які не накладено санкцій, а також до більш дорогих альтернатив з інших країн.
Reliance, яка володіє та управляє найбільшим у світі нафтопереробним комплексом у Джамнагарі, штат Гуджарат, отримала додатковий місяць на приймання суден, контракти на які вона уклала до 22 жовтня, але останній вантаж за цією домовленістю прибув до Індії 17 грудня, зазначили джерела.
Відмічається, що в Джамнагарі окрім установки потужністю 600 тис барелів на день, яка постачає нафтопродукти на внутрішній ринок, Reliance там також експлуатує установку потужністю 700 000 барелів на день, яка орієнтована на експорт.
Експортно-орієнтована частина НПЗ востаннє приймала партію російської сирої нафти 20 листопада, відтоді весь російський імпорт надходив на її нафтопереробний завод, орієнтований на внутрішні продажі.
Індійські чиновники цього місяця підрахували, що імпорт нафти з Росії впаде приблизно до 800 000 барелів на день із середніх 1,9 мільйона барелів на день у листопаді, оскільки нафтопереробні заводи припинять приймати сиру нафту.
