Крупнейший индийский импортер возобновляет закупку российской нефти - Bloomberg

$42.100.05
49.640.15
ukenru
Эксклюзив
15:03 • 2408 просмотра
Как не переесть на Рождественские праздники: советы нутрициолога
14:30 • 3202 просмотра
россия будет добиваться изменений до последней версии мирного плана, рассматриваемую как отправную точку - Bloomberg
14:18 • 4316 просмотра
Съемки китайскими спутниками территории Украины и удары рф по энергетике: Зеленский заявил о взаимосвязи
Эксклюзив
13:26 • 9626 просмотра
Перевозка детей в автокреслах: соблюдают ли украинские водители установленные правилаPhoto
Эксклюзив
11:46 • 17519 просмотра
Правоохранители открыли еще 5 уголовных производств по заявлениям родственников жертв и пострадавших пациентов клиники Odrex
11:12 • 14288 просмотра
Воевали против Украины и пытали пленных: ГУР озвучило детали ликвидации двух российских полицейских в москве
24 декабря, 08:22 • 16866 просмотра
Президент обнародовал 20 пунктов мирного плана: что предусматривает
23 декабря, 15:52 • 33632 просмотра
Украинские военные отошли из Северска - Генштаб
23 декабря, 15:42 • 49199 просмотра
ЦИК возобновила работу Госреестра избирателей впервые с начала полномасштабного вторжения - Арахамия
Эксклюзив
23 декабря, 15:15 • 67502 просмотра
Бывший заместитель главы Госавиаслужбы Зелинский заблокировал использование транспортных самолетов армией
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−9°
0м/с
77%
764мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Обходят Коростень: 15 поездов меняют движение накануне Сочельника24 декабря, 06:43 • 9028 просмотра
Audi сняла праздничное стоп-моушн видео с модельками машинVideo24 декабря, 06:59 • 18153 просмотра
Число россиян, поддерживающих войну, упало до исторического минимума - начальник ЦПД Коваленко24 декабря, 07:35 • 18354 просмотра
Посол США при НАТО: "Переговоры продуктивны, но атаки рф по Украине говорят сами за себя"24 декабря, 08:30 • 6292 просмотра
Графики не действуют: Укрэнерго подтвердило аварийные отключения света в нескольких областях24 декабря, 09:23 • 7988 просмотра
публикации
Как не переесть на Рождественские праздники: советы нутрициолога
Эксклюзив
15:03 • 2408 просмотра
"Правда сильнее давления": сайт StopOdrex возобновил работу после блокировки по требованию клиники и получил поддержку хостинг-провайдераPhoto15:00 • 1742 просмотра
россия будет добиваться изменений до последней версии мирного плана, рассматриваемую как отправную точку - Bloomberg14:30 • 3202 просмотра
Перевозка детей в автокреслах: соблюдают ли украинские водители установленные правилаPhoto
Эксклюзив
13:26 • 9626 просмотра
Правоохранители открыли еще 5 уголовных производств по заявлениям родственников жертв и пострадавших пациентов клиники Odrex
Эксклюзив
11:46 • 17519 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Николас Мадуро
Михаил Федоров
Петр Порошенко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Сумская область
Китай
Донецкая область
Реклама
УНН Lite
Санта-Клаус начал путешествие по миру для доставки подарков: отслеживание маршрутаVideo14:00 • 1974 просмотра
Audi сняла праздничное стоп-моушн видео с модельками машинVideo24 декабря, 06:59 • 18198 просмотра
Долгожданное возвращение: Marvel представила первый трейлер фильма "Мстители: Судный день"Video23 декабря, 20:27 • 7948 просмотра
Сериал "Очень странные дела" побил собственный рекорд просмотров финальным сезономVideo23 декабря, 09:59 • 33716 просмотра
Новая теория предполагает одного подозреваемого в двух ужасных делах США об убийствах "Зодиака" и "Черной Георгины"Video23 декабря, 08:10 • 30623 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Социальная сеть
Фильм
Грибы

Крупнейший индийский импортер возобновляет закупку российской нефти - Bloomberg

Киев • УНН

 • 22 просмотра

Индийская компания Reliance Industries Ltd. возобновила закупки российской сырой нефти у неподсанкционных поставщиков. Крупнейший НПЗ Индии зафрахтовал танкеры класса Aframax для получения российской нефти.

Крупнейший индийский импортер возобновляет закупку российской нефти - Bloomberg

Индийская компания Reliance Industries Ltd. возобновила закупки российской сырой нефти со скидкой у неподсанкционных поставщиков и направляет ее на свой нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в городе Джамнагар. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные информированные источники, пишет УНН.

Детали

По словам собеседников издания, крупнейший НПЗ Индии, расположенный в штате Гуджарат, зафрахтовал танкеры класса Aframax у RusExport для получения российской нефти.

Введенные Вашингтоном ограничения против двух ведущих производителей Москвы заставили индийские НПЗ обратиться к экспорту от российских компаний, на которые не наложены санкции, а также к более дорогим альтернативам из других стран.

Reliance, которая владеет и управляет крупнейшим в мире нефтеперерабатывающим комплексом в Джамнагаре, штат Гуджарат, получила дополнительный месяц на прием судов, контракты на которые она заключила до 22 октября, но последний груз по этой договоренности прибыл в Индию 17 декабря, отметили источники.

Индия и Россия подписали соглашение о взаимном военном допуске15.12.25, 18:12 • 3855 просмотров

Отмечается, что в Джамнагаре, помимо установки мощностью 600 тыс. баррелей в день, которая поставляет нефтепродукты на внутренний рынок, Reliance также эксплуатирует установку мощностью 700 000 баррелей в день, ориентированную на экспорт.

Экспортно-ориентированная часть НПЗ в последний раз принимала партию российской сырой нефти 20 ноября, с тех пор весь российский импорт поступал на ее нефтеперерабатывающий завод, ориентированный на внутренние продажи.

Индийские чиновники в этом месяце подсчитали, что импорт нефти из России упадет примерно до 800 000 баррелей в день со средних 1,9 миллиона баррелей в день в ноябре, поскольку нефтеперерабатывающие заводы прекратят принимать сырую нефть.

Индийские НПЗ возобновили закупку российской нефти со скидкой до $5 за баррель - Bloomberg01.12.25, 14:20 • 3485 просмотров

Ольга Розгон

Новости Мира
Санкции
Энергетика
Bloomberg L.P.
Индия