Крупнейший индийский импортер возобновляет закупку российской нефти - Bloomberg
Киев • УНН
Индийская компания Reliance Industries Ltd. возобновила закупки российской сырой нефти у неподсанкционных поставщиков. Крупнейший НПЗ Индии зафрахтовал танкеры класса Aframax для получения российской нефти.
Индийская компания Reliance Industries Ltd. возобновила закупки российской сырой нефти со скидкой у неподсанкционных поставщиков и направляет ее на свой нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в городе Джамнагар. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные информированные источники, пишет УНН.
Детали
По словам собеседников издания, крупнейший НПЗ Индии, расположенный в штате Гуджарат, зафрахтовал танкеры класса Aframax у RusExport для получения российской нефти.
Введенные Вашингтоном ограничения против двух ведущих производителей Москвы заставили индийские НПЗ обратиться к экспорту от российских компаний, на которые не наложены санкции, а также к более дорогим альтернативам из других стран.
Reliance, которая владеет и управляет крупнейшим в мире нефтеперерабатывающим комплексом в Джамнагаре, штат Гуджарат, получила дополнительный месяц на прием судов, контракты на которые она заключила до 22 октября, но последний груз по этой договоренности прибыл в Индию 17 декабря, отметили источники.
Отмечается, что в Джамнагаре, помимо установки мощностью 600 тыс. баррелей в день, которая поставляет нефтепродукты на внутренний рынок, Reliance также эксплуатирует установку мощностью 700 000 баррелей в день, ориентированную на экспорт.
Экспортно-ориентированная часть НПЗ в последний раз принимала партию российской сырой нефти 20 ноября, с тех пор весь российский импорт поступал на ее нефтеперерабатывающий завод, ориентированный на внутренние продажи.
Индийские чиновники в этом месяце подсчитали, что импорт нефти из России упадет примерно до 800 000 баррелей в день со средних 1,9 миллиона баррелей в день в ноябре, поскольку нефтеперерабатывающие заводы прекратят принимать сырую нефть.
