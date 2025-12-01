Индийские НПЗ возобновили закупку российской нефти со скидкой до $5 за баррель - Bloomberg
Киев • УНН
Государственные индийские нефтеперерабатывающие заводы Indian Oil и Bharat Petroleum возобновляют закупки российской сырой нефти со скидкой около 5 долларов за баррель. Общие закупки Индии вряд ли превысят 600 000 баррелей в сутки, а платежи осуществляются в дирхамах ОАЭ и долларах США.
Государственные индийские нефтеперерабатывающие заводы Indian Oil и Bharat Petroleum возобновляют закупки российской сырой нефти со скидкой около 5 долларов за баррель. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Подробности
По словам источников издания, общие закупки Индии вряд ли превысят треть от уровня, который наблюдался большую часть этого года, то есть не превысят 600 000 баррелей в сутки. Закупки санкционированного нефтепереработчика Nayara Energy Ltd., частично принадлежащего "Роснефти", обычно составляли бы более половины этого объема.
С учетом скидок и стоимости фрахта, цены означают, что Россия должна заработать в среднем около 40–45 долларов за баррель, сообщили источники. Платежи осуществляются в дирхамах ОАЭ и долларах США.
IOC, крупнейший нефтепереработчик Индии, в течение нескольких недель покупает российскую нефть у поставщиков, не находящихся под санкциями, и уже получил некоторые декабрьские поставки. BPCL в это время не закупала российские партии. IOC и BPCL не предоставили комментариев на запросы журналистов
Закупки свидетельствуют об осторожном возвращении к российской нефти среди некоторых индийских нефтепереработчиков, хотя общий объем закупок на спотовом рынке остается ограниченным, поскольку компании оценивают изменение санкционного окружения. Переговоры между Вашингтоном и Нью-Дели продолжаются, и поставки сырой нефти остаются одним из самых сложных вопросов. Администрация Трампа неоднократно критиковала Индию за торговлю с Россией.
Индия заключила первое долгосрочное соглашение о поставках сжиженного газа из США17.11.25, 14:46 • 2480 просмотров
Четыре крупнейших российских производителя нефти — "Роснефть", Lukoil PJSC, "Сургутнефтегаз" и "Газпром нефть" — были занесены США в черный список, что заставило банки, работающие с индийскими нефтепереработчиками, усилить проверку любых операций. Ужесточение санкций, вероятно, также лишит Россию статуса главного поставщика сырой нефти для Индии, открывая путь для возвращения Саудовской Аравии и других поставщиков.
Некоторые индийские нефтепереработчики, такие как Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd. и HPCL-Mittal Energy Ltd., по-прежнему полностью избегают российской нефти, говорят источники. Частная компания Reliance Industries в конце ноября заявила, что прекратит переработку российской нефти на части своего гигантского нефтеперерабатывающего завода в Джамнагаре.
Доходы РФ от нефти и газа резко падают: в ноябре возможно проседание на 35% – расчеты Reuters24.11.25, 16:04 • 2620 просмотров