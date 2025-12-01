Индийские НПЗ возобновили закупку российской нефти со скидкой до $5 за баррель - Bloomberg

$42.270.07
48.890.02
ukenru
09:32 • 6092 просмотра
Переговоры Украины и США были конструктивными, но есть "непростые вещи, над которыми еще предстоит поработать": Зеленский определил следующие шаги
09:14 • 10838 просмотра
Лидеры ЕС готовятся рассмотреть юридическое предложение по финансированию Украины для решения до саммита на фоне сопротивления Бельгии - Politico
Эксклюзив
07:43 • 19218 просмотра
Кармическое Полнолуние, меняющее курс: астропрогноз 1-7 декабря
07:28 • 14767 просмотра
Послевоенные границы доминировали в переговорах между США и Украиной, Зеленский хотел обсудить вопрос территорий с Трампом - Axios
1 декабря, 06:00 • 24975 просмотра
«УЗ-3000», бронирование работников, обновленные правила финансового мониторинга: чего ожидать украинцам с декабря
30 ноября, 18:02 • 35768 просмотра
Делегации США и Украины обсуждают график выборов и обмен территориями - WSJ
30 ноября, 15:17 • 48673 просмотра
Украинская делегация прибыла на место переговоров в МайамиVideo
30 ноября, 11:44 • 41431 просмотра
Оксана Маркарова стала советником президента по вопросам восстановления и инвестиций
30 ноября, 10:20 • 42657 просмотра
Украина вводит синхронные с США санкции против российской энергетики, под ударом "Лукойл" и "Роснефть" – Зеленский
30 ноября, 07:27 • 39386 просмотра
ПВО Украины перехватила большинство БПЛА во время ночной атаки: уничтожено и подавлено 104 вражеских дронаPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+3°
1.2м/с
84%
752мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Переговоры во Флориде: вопрос гарантий безопасности для Киева остался нерешенным - WSJ1 декабря, 02:45 • 25724 просмотра
НАТО рассматривает возможность превентивного удара по россии - Financial Times1 декабря, 03:12 • 14326 просмотра
Боев на фронте за сутки стало меньше: какая ситуация на направлениях - карта от ГенштабаPhoto1 декабря, 06:15 • 12496 просмотра
Елена Тополя и лидер группы "Антитела" разводятся после 12 лет бракаPhotoVideo08:53 • 5848 просмотра
Минздрав обязан реагировать на публичные жалобы пациентов и проводить внеплановые проверки клиник, где есть угроза жизни и здоровью - юристы09:30 • 8960 просмотра
публикации
Вместо выздоровления опасные инфекции: пациенты Odrex сталкиваются с тяжелыми послеоперационными осложнениямиPhoto12:30 • 98 просмотра
Минздрав обязан реагировать на публичные жалобы пациентов и проводить внеплановые проверки клиник, где есть угроза жизни и здоровью - юристы09:30 • 9298 просмотра
Кармическое Полнолуние, меняющее курс: астропрогноз 1-7 декабря
Эксклюзив
07:43 • 19230 просмотра
«УЗ-3000», бронирование работников, обновленные правила финансового мониторинга: чего ожидать украинцам с декабря1 декабря, 06:00 • 24982 просмотра
Пять безумных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть этой зимойVideo29 ноября, 16:59 • 69664 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Рустем Умеров
Антониу Кошта
Эмманюэль Макрон
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Париж
Днепр
Реклама
УНН Lite
Oxford English Dictionary назвал "rage bait" словом 2025 года: что это значит10:58 • 2936 просмотра
Елена Тополя и лидер группы "Антитела" разводятся после 12 лет бракаPhotoVideo08:53 • 6118 просмотра
Пять безумных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть этой зимойVideo29 ноября, 16:59 • 69657 просмотра
Полицейские спасли сову, запутавшуюся в антидроновой сетке на Купянском направлении28 ноября, 02:36 • 53092 просмотра
Netflix столкнулся со сбоем во время премьеры пятого сезона "Очень странных дел"27 ноября, 06:49 • 69418 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Шахед-136
Дипломатка
Старлинк

Индийские НПЗ возобновили закупку российской нефти со скидкой до $5 за баррель - Bloomberg

Киев • УНН

 • 320 просмотра

Государственные индийские нефтеперерабатывающие заводы Indian Oil и Bharat Petroleum возобновляют закупки российской сырой нефти со скидкой около 5 долларов за баррель. Общие закупки Индии вряд ли превысят 600 000 баррелей в сутки, а платежи осуществляются в дирхамах ОАЭ и долларах США.

Индийские НПЗ возобновили закупку российской нефти со скидкой до $5 за баррель - Bloomberg

Государственные индийские нефтеперерабатывающие заводы Indian Oil и Bharat Petroleum возобновляют закупки российской сырой нефти со скидкой около 5 долларов за баррель. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Подробности

По словам источников издания, общие закупки Индии вряд ли превысят треть от уровня, который наблюдался большую часть этого года, то есть не превысят 600 000 баррелей в сутки. Закупки санкционированного нефтепереработчика Nayara Energy Ltd., частично принадлежащего "Роснефти", обычно составляли бы более половины этого объема.

С учетом скидок и стоимости фрахта, цены означают, что Россия должна заработать в среднем около 40–45 долларов за баррель, сообщили источники. Платежи осуществляются в дирхамах ОАЭ и долларах США.

IOC, крупнейший нефтепереработчик Индии, в течение нескольких недель покупает российскую нефть у поставщиков, не находящихся под санкциями, и уже получил некоторые декабрьские поставки. BPCL в это время не закупала российские партии. IOC и BPCL не предоставили комментариев на запросы журналистов

- отмечает издание.

Закупки свидетельствуют об осторожном возвращении к российской нефти среди некоторых индийских нефтепереработчиков, хотя общий объем закупок на спотовом рынке остается ограниченным, поскольку компании оценивают изменение санкционного окружения. Переговоры между Вашингтоном и Нью-Дели продолжаются, и поставки сырой нефти остаются одним из самых сложных вопросов. Администрация Трампа неоднократно критиковала Индию за торговлю с Россией.

Индия заключила первое долгосрочное соглашение о поставках сжиженного газа из США17.11.25, 14:46 • 2480 просмотров

Четыре крупнейших российских производителя нефти — "Роснефть", Lukoil PJSC, "Сургутнефтегаз" и "Газпром нефть" — были занесены США в черный список, что заставило банки, работающие с индийскими нефтепереработчиками, усилить проверку любых операций. Ужесточение санкций, вероятно, также лишит Россию статуса главного поставщика сырой нефти для Индии, открывая путь для возвращения Саудовской Аравии и других поставщиков.

Некоторые индийские нефтепереработчики, такие как Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd. и HPCL-Mittal Energy Ltd., по-прежнему полностью избегают российской нефти, говорят источники. Частная компания Reliance Industries в конце ноября заявила, что прекратит переработку российской нефти на части своего гигантского нефтеперерабатывающего завода в Джамнагаре.

Доходы РФ от нефти и газа резко падают: в ноябре возможно проседание на 35% – расчеты Reuters24.11.25, 16:04 • 2620 просмотров

Ольга Розгон

ЭкономикаНовости Мира
Санкции
Энергетика
Война в Украине
Bloomberg L.P.
Нью-Дели
Дональд Трамп
Саудовская Аравия
Объединенные Арабские Эмираты
Соединённые Штаты