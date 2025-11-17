$42.040.02
12:46
Украина может получить от Франции 8 систем SAMP/T - Зеленский
Эксклюзив
12:28
Рада во вторник рассмотрит увольнение министра юстиции Галущенко и министра энергетики Гринчук
09:59
Зеленский и Макрон подписали соглашение об усилении Украины: речь идет о приобретении оборонного оборудования
Эксклюзив
17 ноября, 07:00
Врач об аллергии на холод: причиной могут быть даже косметические процедуры
17 ноября, 06:58
рф атаковала портовую инфраструктуру в Одесской области, энергетику и железную дорогу - вице-премьер
17 ноября, 06:27
Миссия МВФ начала работу в Киеве: обсуждает с Украиной новую программу
17 ноября, 05:28
Трамп: республиканцы рассматривают законопроект о санкциях против стран, торгующих с Россией - Bloomberg
17 ноября, 04:30
Украина сталкивается с беспрецедентным жилищным кризисом из-за войны: в ООН озвучили цифры
16 ноября, 18:56
Сборная Украины по футболу выходит в плей-офф ЧМ-2026, обыграв Исландию в заключительном матче группового раунда квалификации
16 ноября, 16:59
Отключение света 17 ноября: Укрэнерго озвучило графики
Индия заключила первое долгосрочное соглашение о поставках сжиженного газа из США

Киев • УНН

 • 302 просмотра

Индия подписала первое долгосрочное соглашение с США на импорт 2,2 млн тонн сжиженного нефтяного газа в следующем году. Это укрепит энергетические связи и поможет Нью-Дели в заключении торгового соглашения с Вашингтоном.

Индия заключила первое долгосрочное соглашение о поставках сжиженного газа из США

Государственные нефтеперерабатывающие компании Индии подписали свое первое долгосрочное соглашение с США на импорт 2,2 млн тонн сжиженного нефтяного газа (LPG) в следующем году — это стратегический шаг для укрепления энергетических связей на фоне стремления Нью-Дели заключить торговое соглашение с Вашингтоном. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Ведущие нефтепереработчики Indian Oil Corp., Bharat Petroleum Corp. и Hindustan Petroleum Corp. совместно объявили тендер на закупку американских поставок СПГ. Это соглашение позволит второму по величине потребителю СПГ в мире получать почти десятую часть своих импортных объемов с побережья Мексиканского залива США, заявил министр нефти Индии Хардип Пури в соцсети X.

Отмечается, что перед заключением соглашения представители трех нефтеперерабатывающих заводов посетили США для переговоров с местными производителями. Министр Пури добавил, что цены на поставки будут установлены по ориентиру Mont Belvieu.

В Индии крупнейший покупатель российской нефти заявил о соблюдении западных санкций - Reuters24.10.25, 20:52 • 10894 просмотра

Как отмечает издание, это будет значительным скачком по сравнению с прошлым годом, когда США обеспечивали менее 0,6% импорта СПГ в Индию. По данным Kpler, крупнейшими поставщиками страны являются Катар, ОАЭ и Саудовская Аравия.

Нью-Дели ведет переговоры по торговому соглашению с США, чтобы снизить пошлины, введенные президентом США Дональдом Трампом в ответ на ее закупки российской нефти. Санкции уже затронули более половины индийских товаров, экспортируемых на американский рынок.

По словам трейдеров, осведомленных в этом вопросе, Phillips 66 будет поставлять две партии в месяц согласно долгосрочному контракту, тогда как Chevron и TotalEnergies будут поставлять по одной.

Потребление СПГ в Индии выросло на 74% за последнее десятилетие благодаря кампании премьер-министра Нарендры Моди, направленной на помощь бедным домохозяйствам перейти к более чистому топливу для приготовления пищи.

Трамп сообщил об успешных переговорах с Моди и анонсировал визит в Индию06.11.25, 22:36 • 7310 просмотров

Ольга Розгон

