Индия заключила первое долгосрочное соглашение о поставках сжиженного газа из США

Государственные нефтеперерабатывающие компании Индии подписали свое первое долгосрочное соглашение с США на импорт 2,2 млн тонн сжиженного нефтяного газа (LPG) в следующем году — это стратегический шаг для укрепления энергетических связей на фоне стремления Нью-Дели заключить торговое соглашение с Вашингтоном. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Ведущие нефтепереработчики Indian Oil Corp., Bharat Petroleum Corp. и Hindustan Petroleum Corp. совместно объявили тендер на закупку американских поставок СПГ. Это соглашение позволит второму по величине потребителю СПГ в мире получать почти десятую часть своих импортных объемов с побережья Мексиканского залива США, заявил министр нефти Индии Хардип Пури в соцсети X.

Отмечается, что перед заключением соглашения представители трех нефтеперерабатывающих заводов посетили США для переговоров с местными производителями. Министр Пури добавил, что цены на поставки будут установлены по ориентиру Mont Belvieu.

Как отмечает издание, это будет значительным скачком по сравнению с прошлым годом, когда США обеспечивали менее 0,6% импорта СПГ в Индию. По данным Kpler, крупнейшими поставщиками страны являются Катар, ОАЭ и Саудовская Аравия.

Нью-Дели ведет переговоры по торговому соглашению с США, чтобы снизить пошлины, введенные президентом США Дональдом Трампом в ответ на ее закупки российской нефти. Санкции уже затронули более половины индийских товаров, экспортируемых на американский рынок.

По словам трейдеров, осведомленных в этом вопросе, Phillips 66 будет поставлять две партии в месяц согласно долгосрочному контракту, тогда как Chevron и TotalEnergies будут поставлять по одной.

Потребление СПГ в Индии выросло на 74% за последнее десятилетие благодаря кампании премьер-министра Нарендры Моди, направленной на помощь бедным домохозяйствам перейти к более чистому топливу для приготовления пищи.

