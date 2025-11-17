Індія уклала першу довгострокову угоду про постачання скрапленого газу зі США

$42.040.02
Ексклюзив
14:33 • 694 перегляди
Цілком вірогідно, що не на найближчому засіданні: нардеп про те, коли Рада ухвалить Держбюджет-2026
14:15 • 2918 перегляди
У РНБО спростували інформацію, що Умєров відмовляється повертатись в Україну
12:46 • 8658 перегляди
Україна може отримати від Франції 8 систем SAMP/T - Зеленський
Ексклюзив
12:28 • 12710 перегляди
Рада у вівторок розгляне звільнення міністра юстиції Галущенка та міністра енергетики Гринчук
09:59 • 15112 перегляди
Зеленський і Макрон підписали угоду для посилення України: ідеться про придбання оборонного обладнання
Ексклюзив
17 листопада, 07:00 • 36235 перегляди
Лікарка про алергію від холоду: причиною можуть бути навіть процедури краси
17 листопада, 06:58 • 23997 перегляди
рф атакувала портову інфраструктуру на Одещині, енергетику і залізницю - віцепрем'єр
17 листопада, 06:27 • 18987 перегляди
Місія МВФ розпочала роботу у Києві: обговорює з Україною нову програму
17 листопада, 05:28 • 21256 перегляди
Трамп: республіканці розглядають законопроєкт про санкції проти країн, що торгують з росією - Bloomberg
17 листопада, 04:30 • 16408 перегляди
Україна стикається з безпрецедентною житловою кризою через війну: в ООН озвучили цифри
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

ISW: США повинні вміти перехопювати ініціативу, якщо хочуть перемагати у можливих майбутніх війнах17 листопада, 05:44 • 9268 перегляди
росія атакувала Україну балістичними "Іскандерами", 91 зі 128 дронів знешкоджено17 листопада, 07:16 • 11287 перегляди
Том Круз отримав свій перший "Оскар" за багаторічну кар'єру17 листопада, 08:31 • 18331 перегляди
"Ілюзія обману 3" лідирує у світовому прокаті, тоді як "Людина, що біжить" провалився - Variety09:03 • 16899 перегляди
У рф заявили про повторну атаку на підстанцію "Вешкайма": у ЦПД роз'яснили, у чому її важливість09:49 • 13184 перегляди
Публікації
Лікарка про алергію від холоду: причиною можуть бути навіть процедури краси
Ексклюзив
17 листопада, 07:00 • 36230 перегляди
Тиждень ретроградної мудрості, глибинного оновлення та містичного Новолуння: астропрогноз на 17–23 листопадаPhoto
Ексклюзив
16 листопада, 08:19 • 73979 перегляди
Або пан, або пропав: Україна проведе заключний матч у відборі до ЧС-2026 проти Ісландії 16 листопада, 07:00 • 68475 перегляди
П’ять культових фільмів 2000-х: що подивитись цими вихіднимиVideo14 листопада, 13:27 • 125206 перегляди
Міністр освіти і науки Лісовий звільнив екснардепа-хабарника Одарченка з посади ректора Державного біотехнологічного університету, але є нюансPhoto
Ексклюзив
14 листопада, 13:14 • 103530 перегляди
Володимир Зеленський
Емманюель Макрон
Герман Галущенко
Дональд Трамп
Андрюс Кубілюс
Україна
Франція
Європа
Одеська область
Польща
Браян Мей назвав перенесений інсульт "дзвінком тривоги" та розповів фанатам про одужання13:40 • 2726 перегляди
"Ілюзія обману 3" лідирує у світовому прокаті, тоді як "Людина, що біжить" провалився - Variety09:03 • 16957 перегляди
Том Круз отримав свій перший "Оскар" за багаторічну кар'єру17 листопада, 08:31 • 18382 перегляди
Легендарний кіт-блогер Степан святкує 17-річчяPhoto16 листопада, 21:02 • 18534 перегляди
Зірка "Все скрізь і одразу" Мішель Йео отримає премію Берлінале за внесок у кіномистецтво14 листопада, 16:53 • 37752 перегляди
Техніка
Dassault Rafale
ChatGPT
Іскандер (ОТРК)
Financial Times

Індія уклала першу довгострокову угоду про постачання скрапленого газу зі США

Київ • УНН

 • 1070 перегляди

Індія підписала першу довгострокову угоду зі США на імпорт 2,2 млн тонн скрапленого нафтового газу наступного року. Це зміцнить енергетичні зв'язки та допоможе Нью-Делі в укладенні торговельної угоди з Вашингтоном.

Індія уклала першу довгострокову угоду про постачання скрапленого газу зі США

Державні нафтопереробні компанії Індії підписали свою першу довгострокову угоду зі США на імпорт 2,2 млн тонн зрідженого нафтового газу (LPG) у наступному році — це стратегічний крок для зміцнення енергетичних зв’язків на тлі прагнення Нью-Делі укласти торговельну угоду з Вашингтоном. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Провідні нафтопереробники Indian Oil Corp., Bharat Petroleum Corp. та Hindustan Petroleum Corp. спільно оголосили тендер на закупівлю американських поставок СПГ. Ця угода дозволить другому за величиною споживачу СПГ у світі отримувати майже десяту частину своїх імпортних обсягів із узбережжя Мексиканської затоки США, заявив міністр нафти Індії Хардіп Пурі у соцмережі X.

Зазначається, що перед укладенням угоди представники трьох нафтопереробних заводів відвідали США для переговорів із місцевими виробниками. Міністр Пурі додав, що ціни на постачання будуть встановлені за орієнтиром Mont Belvieu.

В Індії найбільший покупець російської нафти заявив про дотримання західних санкцій - Reuters24.10.25, 20:52 • 10894 перегляди

Як зазначає видання, це буде значним стрибком порівняно з минулим роком, коли США забезпечували менш ніж 0,6% імпорту СПГ до Індії. За даними Kpler, найбільшими постачальниками країни є Катар, ОАЕ та Саудівська Аравія.

Нью-Делі веде переговори щодо торговельної угоди зі США, щоб знизити мита, запроваджені президентом США Дональдом Трампом у відповідь на її закупівлі російської нафти. Санкції вже торкнулися більш ніж половини індійських товарів, що експортуються на американський ринок.

За словами трейдерів, обізнаних з цим питанням, Phillips 66 постачатиме дві партії на місяць згідно з довгостроковим контрактом, тоді як Chevron та TotalEnergies постачатимуть по одній.

Споживання СПГ в Індії зросло на 74% за останнє десятиліття завдяки кампанії прем’єр-міністра Нарендри Моді, спрямованій на допомогу бідним домогосподарствам перейти до чистішого палива для приготування їжі.

Трамп повідомив про успішні переговори з Моді та анонсував візит до Індії06.11.25, 22:36 • 7310 переглядiв

Ольга Розгон

ЕкономікаНовини Світу
Санкції
Енергетика
Bloomberg
Дональд Трамп
Індія
Нарендра Моді
Саудівська Аравія
Катар
Об'єднані Арабські Емірати
Сполучені Штати Америки