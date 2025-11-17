Індія уклала першу довгострокову угоду про постачання скрапленого газу зі США

Державні нафтопереробні компанії Індії підписали свою першу довгострокову угоду зі США на імпорт 2,2 млн тонн зрідженого нафтового газу (LPG) у наступному році — це стратегічний крок для зміцнення енергетичних зв’язків на тлі прагнення Нью-Делі укласти торговельну угоду з Вашингтоном. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Провідні нафтопереробники Indian Oil Corp., Bharat Petroleum Corp. та Hindustan Petroleum Corp. спільно оголосили тендер на закупівлю американських поставок СПГ. Ця угода дозволить другому за величиною споживачу СПГ у світі отримувати майже десяту частину своїх імпортних обсягів із узбережжя Мексиканської затоки США, заявив міністр нафти Індії Хардіп Пурі у соцмережі X.

Зазначається, що перед укладенням угоди представники трьох нафтопереробних заводів відвідали США для переговорів із місцевими виробниками. Міністр Пурі додав, що ціни на постачання будуть встановлені за орієнтиром Mont Belvieu.

Як зазначає видання, це буде значним стрибком порівняно з минулим роком, коли США забезпечували менш ніж 0,6% імпорту СПГ до Індії. За даними Kpler, найбільшими постачальниками країни є Катар, ОАЕ та Саудівська Аравія.

Нью-Делі веде переговори щодо торговельної угоди зі США, щоб знизити мита, запроваджені президентом США Дональдом Трампом у відповідь на її закупівлі російської нафти. Санкції вже торкнулися більш ніж половини індійських товарів, що експортуються на американський ринок.

За словами трейдерів, обізнаних з цим питанням, Phillips 66 постачатиме дві партії на місяць згідно з довгостроковим контрактом, тоді як Chevron та TotalEnergies постачатимуть по одній.

Споживання СПГ в Індії зросло на 74% за останнє десятиліття завдяки кампанії прем’єр-міністра Нарендри Моді, спрямованій на допомогу бідним домогосподарствам перейти до чистішого палива для приготування їжі.

