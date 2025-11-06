Трамп повідомив про успішні переговори з Моді та анонсував візит до Індії
Київ • УНН
Трамп заявив про успішні переговори з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді та підтвердив намір відвідати Індію найближчим часом. Візит має зміцнити стратегічне партнерство між країнами, особливо на тлі спільних економічних та безпекових інтересів.
Президент США Дональд Трамп заявив, що його переговори з прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді проходять успішно, та підтвердив намір відвідати Індію найближчим часом. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.
Деталі
Наші переговори з прем’єр-міністром Моді йдуть добре. Я відвідаю Індію, оскільки ми продовжуємо роботу над торговельними питаннями
Візит американського президента, за словами радників Білого дому, може стати черговим кроком до зміцнення стратегічного партнерства між Вашингтоном і Нью-Делі, особливо на тлі спільних економічних і безпекових інтересів у Індо-Тихоокеанському регіоні.
