Трамп повідомив про успішні переговори з Моді та анонсував візит до Індії

Президент США Дональд Трамп заявив, що його переговори з прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді проходять успішно, та підтвердив намір відвідати Індію найближчим часом. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Наші переговори з прем’єр-міністром Моді йдуть добре. Я відвідаю Індію, оскільки ми продовжуємо роботу над торговельними питаннями – сказав Трамп у четвер.

Візит американського президента, за словами радників Білого дому, може стати черговим кроком до зміцнення стратегічного партнерства між Вашингтоном і Нью-Делі, особливо на тлі спільних економічних і безпекових інтересів у Індо-Тихоокеанському регіоні.

Трамп заявив, що Південна Африка не повинна входити в G20 і відмовився їхати на саміт