Трамп повідомив про успішні переговори з Моді та анонсував візит до Індії

ukenru
19:30 • 2198 перегляди
Як відключатимуть світло у Києві і регіонах: ДТЕК оприлюднив графіки на 7 листопадаPhoto
Ексклюзив
6 листопада, 14:11 • 30289 перегляди
У Раді запропонували створити "реєстр дропів": у чому полягає основна ідея законопроєкту, та коли його розгляне комітет
6 листопада, 12:47 • 41700 перегляди
Атака рф знеструмила вісім шахт на Дніпропетровщині, понад 2500 гірників опинились під землею - Міненерго
6 листопада, 12:10 • 27733 перегляди
Україну накриє антициклон 7 листопада: синоптик прогнозує суху та теплу погоду
6 листопада, 11:26 • 27830 перегляди
Зеленський підписав нові санкції проти рф і анонсував чергові рішення РНБО: чого стосується
Ексклюзив
6 листопада, 08:00 • 53888 перегляди
Допомога у розмірі 50 тисяч гривень не підвищить бажання мати дітей: демографиня пояснила, в чому проблема
6 листопада, 07:22 • 35546 перегляди
росія знову атакувала залізницю в Україні: поїзди на сході змінюють маршрути та затримуються
5 листопада, 21:56 • 38470 перегляди
путін просив врегулювати війну в Україні - Трамп про останню розмову з очільником рф
5 листопада, 20:20 • 50278 перегляди
Гуманітарну поїздку Анджеліни Джолі до Херсона перервали співробітники ТЦК: що відомо про інцидент з охоронцем зірки
5 листопада, 17:06 • 39156 перегляди
В Україні 6 листопада запровадять графіки вимкнень світла у всіх регіонах – Укренерго
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Як правильно прати зимові куртки: поради для пухових, вовняних та синтетичних моделейPhoto6 листопада, 10:56 • 32251 перегляди
Наслідки удару рф по Дніпровщині: з потрощеної багатоповерхівки дістали загиблу людинуPhoto6 листопада, 12:38 • 3514 перегляди
В Україні запускають програму "Гроші ходять за вчителем": що це і які умови для педагогів6 листопада, 13:00 • 22870 перегляди
Флорентійський діамант знайшли після століття таємниці – NYT6 листопада, 13:16 • 8004 перегляди
Вибух в офісі Івано-Франківська: двоє людей отримали поранення, 40 евакуювали - ДСНСPhotoVideo6 листопада, 14:27 • 5454 перегляди
Публікації
У Раді запропонували створити "реєстр дропів": у чому полягає основна ідея законопроєкту, та коли його розгляне комітет
Ексклюзив
6 листопада, 14:11 • 30289 перегляди
В Україні запускають програму "Гроші ходять за вчителем": що це і які умови для педагогів6 листопада, 13:00 • 22915 перегляди
Як правильно прати зимові куртки: поради для пухових, вовняних та синтетичних моделейPhoto6 листопада, 10:56 • 32301 перегляди
Офшорні схеми: як компанія з російським слідом AAL Group Ltd легалізувалася в ОАЕ і отримала доступ до українських вертольотівPhoto6 листопада, 09:50 • 33645 перегляди
Допомога у розмірі 50 тисяч гривень не підвищить бажання мати дітей: демографиня пояснила, в чому проблема
Ексклюзив
6 листопада, 08:00 • 53888 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Марк Рютте
Нікушор Дан
Петр Павел
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Дніпропетровська область
Китай
Ізраїль
Реклама
УНН Lite
Меган Маркл повертається до акторства через вісім років після відходу з ГоллівудуPhoto6 листопада, 07:34 • 27476 перегляди
Кім Кардаш'ян звинувачує ChatGPT у своїх провалених іспитах на адвокатаVideo5 листопада, 15:25 • 27814 перегляди
Зірка “Месників” Себастіан Стен каже, що кіновсесвіт Marvel сформував його, як актора5 листопада, 14:19 • 29603 перегляди
Роберт Паттінсон розкрив деталі виснажливих зйомок "Дюни 3" у пустелі5 листопада, 08:51 • 45885 перегляди
Виконавець ролі Цукерберга сколихнув світ селебріті: Джессі Айзенберг заявив, що готовий пожертвувати нирку незнайомцю4 листопада, 16:38 • 49885 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Instagram
Facebook
TikTok

Трамп повідомив про успішні переговори з Моді та анонсував візит до Індії

Київ • УНН

 • 304 перегляди

Трамп заявив про успішні переговори з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді та підтвердив намір відвідати Індію найближчим часом. Візит має зміцнити стратегічне партнерство між країнами, особливо на тлі спільних економічних та безпекових інтересів.

Трамп повідомив про успішні переговори з Моді та анонсував візит до Індії

Президент США Дональд Трамп заявив, що його переговори з прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді проходять успішно, та підтвердив намір відвідати Індію найближчим часом. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Наші переговори з прем’єр-міністром Моді йдуть добре. Я відвідаю Індію, оскільки ми продовжуємо роботу над торговельними питаннями 

– сказав Трамп у четвер.

Візит американського президента, за словами радників Білого дому, може стати черговим кроком до зміцнення стратегічного партнерства між Вашингтоном і Нью-Делі, особливо на тлі спільних економічних і безпекових інтересів у Індо-Тихоокеанському регіоні.

Трамп заявив, що Південна Африка не повинна входити в G20 і відмовився їхати на саміт05.11.25, 23:15 • 9784 перегляди

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
Білий дім
Reuters
Нью-Делі
Вашингтон
Дональд Трамп
Індія
Нарендра Моді
Південно-Африканська Республіка