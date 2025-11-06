Трамп сообщил об успешных переговорах с Моди и анонсировал визит в Индию

Президент США Дональд Трамп заявил, что его переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди проходят успешно, и подтвердил намерение посетить Индию в ближайшее время. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Наши переговоры с премьер-министром Моди идут хорошо. Я посещу Индию, поскольку мы продолжаем работу над торговыми вопросами – сказал Трамп в четверг.

Визит американского президента, по словам советников Белого дома, может стать очередным шагом к укреплению стратегического партнерства между Вашингтоном и Нью-Дели, особенно на фоне общих экономических интересов и интересов безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе.

