Трамп заявил, что Южная Африка не должна входить в G20 и отказался ехать на саммит

20:20 • 3340 просмотра
Гуманитарную поездку Анджелины Джоли в Херсон прервали сотрудники ТЦК: что известно об инциденте с охранником звезды
18:18 • 11937 просмотра
Укрзалізниця временно ограничивает движение поездов в Краматорск и Славянск из-за рисков безопасности
17:06 • 17175 просмотра
В Украине 6 ноября введут графики отключений света во всех регионах – Укрэнерго
Эксклюзив
15:51 • 18245 просмотра
Часть домов в Киеве подключается к отоплению согласно индивидуальному решению жильцов - КГГА
Эксклюзив
5 ноября, 15:03 • 26834 просмотра
Блокировка счетов украинцев: адвокат рассказал, в каких случаях это могут сделать банки, и как доказать законность операций
Эксклюзив
5 ноября, 13:23 • 31403 просмотра
Формальная ротация или реальные изменения? Ученый совет Государственного биотехнологического университета уволил нардепа-взяточника ОдарченкоPhoto
5 ноября, 12:20 • 22322 просмотра
Генштаб: продолжается оборона Покровско-Мирноградской агломерации, окружения нет
5 ноября, 11:19 • 22393 просмотра
При рождении ребенка будут выплачивать 50 000 грн: Рада приняла решение
5 ноября, 10:32 • 32968 просмотра
Цены на билеты на поезда могут вырасти: в Укрзализныце уточнили, чего это касается
Эксклюзив
5 ноября, 08:57 • 22816 просмотра
Киев остановился: густой туман, волна ДТП и опасный воздух накрыли город
Как приготовить домашний зефир: простые рецепты и советыPhoto5 ноября, 11:38 • 35239 просмотра
В Судане сбит военный самолет Ил-76: погиб весь экипажVideo5 ноября, 13:31 • 4828 просмотра
Пока фронт горит под Покровском, депутаты Порошенко бронируют курорты и просят Кабмин отпустить их за границу — Валентин Гладких5 ноября, 13:41 • 5408 просмотра
Звезда «Мстителей» Себастиан Стэн говорит, что киновселенная Marvel сформировала его как актера5 ноября, 14:19 • 13728 просмотра
Ким Кардашьян обвиняет ChatGPT в своих проваленных экзаменах на адвокатаVideo5 ноября, 15:25 • 11867 просмотра
Ким Кардашьян обвиняет ChatGPT в своих проваленных экзаменах на адвокатаVideo5 ноября, 15:25 • 11934 просмотра
Звезда «Мстителей» Себастиан Стэн говорит, что киновселенная Marvel сформировала его как актера5 ноября, 14:19 • 13798 просмотра
Роберт Паттинсон раскрыл детали изнурительных съемок "Дюны 3" в пустыне5 ноября, 08:51 • 32750 просмотра
Исполнитель роли Цукерберга всколыхнул мир селебрити: Джесси Айзенберг заявил, что готов пожертвовать почку незнакомцу4 ноября, 16:38 • 37417 просмотра
В США бурно обсуждают слишком "теплые" объятия Джей Ди Вэнса и вдовы убитого активиста Чарли Кирка4 ноября, 12:13 • 50742 просмотра
Трамп заявил, что Южная Африка не должна входить в G20 и отказался ехать на саммит

Киев • УНН

 • 308 просмотра

Дональд Трамп заявил, что Южная Африка не заслуживает места в G20, и отказался участвовать в саммите, который состоится 22-23 ноября. Он считает, что страна больше не должна входить в группу.

Трамп заявил, что Южная Африка не должна входить в G20 и отказался ехать на саммит

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что Южная Африка не заслуживает места в Группе двадцати ведущих экономик мира, и объявил, что не будет участвовать в саммите G20, который будет проходить под председательством этой страны 22-23 ноября. Об этом он сказал во время американского бизнес-форума в Майами, передает УНН.

На протяжении поколений Майами был убежищем для тех, кто бежит от коммунистической тирании в Южной Африке. Посмотрите на ЮАР, что там происходит

- отметил Трамп.

Американский президент отметил, что в Южной Африке запланирована встреча G20, но, по его словам, "эта страна больше не должна входить в число G".

"Я не собираюсь туда ехать, у нас в Южной Африке встреча G20. Южно-Африканская республика даже не должна быть в G. Потому что то, что там произошло, плохо. Я сказал им, что не еду. Я не собираюсь представлять там нашу страну", - добавил Глава Белого дома. 

Напомним

Саммит G20 состоится в Йоханнесбурге (Южная Африка) с 22 по 23 ноября.

Глава кремля владимир путин не будет лично участвовать в саммите G20. Об этом 22 октября сообщил представитель президента рф дмитрий песков. Делегацию от рф возглавит заместитель главы администрации максим орешкин.

Вита Зеленецкая

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Владимир Путин
Дональд Трамп
Южная Африка