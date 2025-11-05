Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что Южная Африка не заслуживает места в Группе двадцати ведущих экономик мира, и объявил, что не будет участвовать в саммите G20, который будет проходить под председательством этой страны 22-23 ноября. Об этом он сказал во время американского бизнес-форума в Майами, передает УНН.

На протяжении поколений Майами был убежищем для тех, кто бежит от коммунистической тирании в Южной Африке. Посмотрите на ЮАР, что там происходит - отметил Трамп.

Американский президент отметил, что в Южной Африке запланирована встреча G20, но, по его словам, "эта страна больше не должна входить в число G".

"Я не собираюсь туда ехать, у нас в Южной Африке встреча G20. Южно-Африканская республика даже не должна быть в G. Потому что то, что там произошло, плохо. Я сказал им, что не еду. Я не собираюсь представлять там нашу страну", - добавил Глава Белого дома.

Напомним

Саммит G20 состоится в Йоханнесбурге (Южная Африка) с 22 по 23 ноября.

Глава кремля владимир путин не будет лично участвовать в саммите G20. Об этом 22 октября сообщил представитель президента рф дмитрий песков. Делегацию от рф возглавит заместитель главы администрации максим орешкин.