Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що Південна Африка не заслуговує на місце у Групі двадцяти провідних економік світу, та оголосив, що не братиме участі в саміті G20, який проходитиме під головуванням цієї країни 22-23 листопада. Про це він сказав під час американського бізнес-форуму в Маямі, передає УНН.

Протягом поколінь Маямі було притулком для тих, хто тікає від комуністичної тиранії в Південній Африці. Подивіться на ПАР, що там відбувається - зазначив Трамп.

Американський президент зазначив, що в Південній Африці запланована зустріч G20, але, за його словами, "ця країна більше не повинна входити до числа G".

"Я не збираюся туди їхати, у нас у Південній Африці зустріч G20. Південно-Африканська республіка навіть не повинна бути в G. Тому що те, що там сталося, погано. Я сказав їм, що не їду. Я не збираюся представляти там нашу країну", - додав Глава Білого дому.

Нагадаємо

Саміт G20 відбудеться в Йоганнесбурзі (Південна Африка) з 22 по 23 листопада.

Керманич кремля володимир путін не братиме особистої участі в саміті G20. Про це 22 жовтня повідомив представник президента рф дмитро пєсков. Делегацію від рф очолить заступник голови адміністрації максим орєшкін.